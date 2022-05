Como iniciar uma disputa na Paxful

Nos últimos anos, a negociação de Bitcoin se tornou um meio utilizado por muitas pessoas para entrar no mundo cripto. Afinal, é relativamente fácil começar e no seu próprio ritmo.

Na Paxful, oferecemos negociações rápidas e seguras, e nossos usuários têm total liberdade de negociar com qualquer pessoa, seja ela de onde for. Na maioria das vezes, as negociações ocorrem sem problemas, mas por algum erro ou inconsistência, algumas negociações podem se complicar um pouco.

O que é uma disputa?

Usuários que negociam na Paxful podem questionar uma negociação recente abrindo uma disputa, o que faz nossos moderadores entrarem em ação para tentar mediar as duas partes. Em uma disputa, cada usuário tem a oportunidade de provar que cumpriu sua parte do acordo.

Essas negociações complicadas não são causas perdidas; muitas vezes, o problema tem a ver com uma simples falha na comunicação. Em momentos assim, contar com a intervenção de alguém de fora iniciando uma disputa na Paxful pode ajudar muitas vezes a solucionar qualquer controvérsia entre você e o seu parceiro de negociação.

E para isso, nosso depósito de garantia se torna ainda mais importante. Se ocorrer uma disputa enquanto o Bitcoin ainda estiver no depósito de garantia da Paxful, os moderadores podem liberar a moeda à parte que provar ter direito.

Motivos para iniciar uma disputa

É importante saber quando exercer o seu direito de disputa como usuário da Paxful. Como comprador, você deve considerar uma disputa diante destas circunstâncias:

Quando o vendedor não libera a criptomoeda mesmo depois que o pagamento foi feito e o comprovante foi enviado de acordo com as instruções do vendedor.

Se o vendedor deixa de responder aos seus contatos no chat da negociação depois que você fez o pagamento.

Quando o vendedor viola os Termos de Serviço da Paxful.

Já como vendedor, você deve considerar uma disputa nestas situações:

Quando o seu parceiro de negociação clica no botão Pago , mas se recusa a responder aos seus contatos no chat da negociação.

, mas se recusa a responder aos seus contatos no chat da negociação. Se o comprador insistir que pagou, mas você não tiver recebido nenhum pagamento.

Quando o comprador viola os Termos de Serviço da Paxful.

Como iniciar uma disputa na Paxful

Se você se encontrar em uma situação parecida com essas mencionadas, pode ser uma boa hora para iniciar uma disputa. Siga estes passos para questionar a negociação com uma disputa.

Clique em Disputa no chat da negociação. Selecione um motivo entre os listados e use a caixa de texto para explicar melhor o problema. Clique em Iniciar disputa. Um moderador enviará a você uma mensagem pelo chat da negociação. Dê ao moderador o máximo de informações e evidências que você puder, que podem ser: Comprovante da transação

Captura de tela da confirmação do pagamento

Gravação em vídeo ou da tela que mostre o pagamento sendo feito

Comprovantes originais (eletrônicos ou impressos) que mostrem a titularidade de gift cards

Qualquer outra prova que solicitar o moderador

Durante o processo, evite encher o chat da negociação de mensagens não solicitadas. Entendemos que esse período talvez pareça interminável, mas deixar o chat repleto de mensagens só vai dificultar o trabalho de análise do moderador.

E depois?

O moderador vai avaliar todas as evidências fornecidas por ambas as partes. Ele vai começar analisando os termos da negociação, que são a base do acordo. Outros fatores analisados pelo moderador são as instruções do vendedor, registros de mensagens e arquivos trocados no chat da negociação, as avaliações recebidas pelos usuários envolvidos, seus históricos de negociações e dados coletados de acordo com a Política de Privacidade da Paxful.

Nessa etapa, o único que você precisa fazer é aguardar. Talvez você fique com vontade de enviar um e-mail à equipe de suporte para ter a certeza de que a sua disputa está recebendo a devida atenção. Saiba que, dependendo da quantidade de evidências fornecidas e das circunstâncias específicas da negociação, nossos moderadores podem precisar de até três semanas para solucionar uma disputa.

Cancelar uma disputa

As próprias partes envolvidas podem solucionar o problema em alguns casos. Nessas situações, será preciso cancelar a disputa para concluir a negociação.

Felizmente, esse é um processo simples, independentemente se você iniciou a disputa como comprador ou vendedor. Como vendedor, você precisa clicar em Liberar para encerrar a disputa. Como comprador, será preciso clicar em Cancelar.

Mas se as partes não chegarem a um acordo, a melhor forma de encerrar uma disputa de modo justo e eficiente será aguardar a decisão do moderador. Como os moderadores da Paxful têm a experiência e os conhecimentos necessários para solucionar essas disputas, é importante confiar na decisão deles.

Disputa perdida

Precisamos ser realistas… Algumas vezes, as disputas não saem como esperávamos. Se você perder uma disputa, lembre-se que o moderador só pode trabalhar com as informações que recebeu. Se evidências que você forneceu não contarem a seu favor, o moderador precisará dar razão à outra parte.

Geralmente, estes são os motivos para perder uma disputa:

Evidências insuficientes das suas alegações

Evidências inválidas

Os motivos alegados são vagos

As bases da disputa são falhas ou inválidas

Saiba que nem todas as disputas se enquadram estritamente nessas categorias. Além disso, não se esqueça que moderadores podem analisar seu histórico de negociações. Eles só farão isso para analisar se a parte tem como hábito seguir instruções de negociação e acordos, e se você já esteve envolvido em mais disputas por motivos semelhantes.

Negociação peer-to-peer seguras

A segurança é um aspecto muito importante da plataforma de negociação da Paxful. Os negociantes precisam de um modo de manter seu dinheiro suado em segurança. Esse sistema de disputa, aliado a nossos serviços de depósito de garantia, permite que os negociantes tenham tudo isso à disposição e negociem de forma rápida, fácil e segura.