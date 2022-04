É uma manhã como outra qualquer, e você está indo para o trabalho. Você compra um café, segue para o escritório e começa a resolver todos os problemas que estão à sua espera. Ao final do dia de trabalho, com as costas doendo e os olhos precisando de um descanso, você pega as suas coisas e volta para casa. Essa era a rotina de muitos de nós antes do mundo encolher e passar a ter o tamanho do nosso quarto.

Agora, muitos de nós estamos presos em casa fazendo algum trabalho remoto, e outros acabaram ficando completamente sem trabalho. Estamos vivendo um período difícil, mas há muitas ótimas ideias de trabalho extra que você pode experimentar para ganhar dinheiro durante a quarentena. Quem sabe você pode até fazer de um deles o seu trabalho principal.

1. Transmita os seus conhecimentos e habilidades

Tem sempre algo em que somos particularmente bons, e nunca é tarde demais para mostrar isso a outras pessoas, especialmente nesta época em que quase tudo pode ser feito on-line. Esse tipo de trabalho extra é ideal para professores, instrutores ou qualquer pessoa com diferentes conhecimentos em diversos campos.

Se tiver um site ou blog, você pode contar quais são os seus conhecimentos e experiências. Pode ser algo simples como cozinhar, desenhar ou pintar, definir rotinas de exercícios físicos ou várias outras habilidades. Mas se não tiver um site, tudo bem. Você pode acessar sites de ensino on-line como o Udemy e o Skillshare.

Desde assistência à saúde e educação até negócios, serviços sociais e outros campos, você vai ter sempre algum tema para explicar a alguém que quer aprender.

2. Negocie criptomoedas

O valor das moedas convencionais está subindo e descendo como uma gangorra durante a pandemia, e muita gente está entrando em diversos mercados on-line de criptomoedas para proteger o dinheiro da desvalorização. Além de usar moedas digitais para proteger o valor de moedas convencionais, negociar e fazer investimentos em criptomoedas pode render ótimos resultados se a atividade for bem feita. A forma mais comum de fazer isso é comprar e vender bitcoin em vários mercados on-line.

A ideia pode assustar um pouco no início, mas não se preocupe. Entrar no mundo das criptomoedas não é tão difícil assim. Se estiver buscando uma carteira de criptomoeda segura para guardar o seu dinheiro, crie agora mesmo uma conta na Paxful. Todos os usuários da Paxful recebem uma carteira bitcoin gratuita assim que criam uma conta. Fácil, não?

Você também pode experimentar outras atividades para ganhar dinheiro na plataforma, como o Programa de Afiliados e o Programa de Parceiros da Paxful.

3. Use o poder das plataformas de mídia social

Antes, usávamos as redes sociais para manter contato com familiares, amigos e outras pessoas na internet. Hoje, usamos essas plataformas para receber notícias e atualizações, anunciar produtos e serviços, ou compartilhar qualquer aspecto da vida.

O YouTube é uma das melhores plataformas de mídia social para ganhar dinheiro. Desde filmes e jogos até moda e estética, não faltam ideias excelentes e criativas de conteúdo para assistir e produzir.

Se vídeos mais longos não fazem o seu estilo, mas você tem talento para ser uma estrela das mídias sociais, o TikTok pode ser o lugar certo. Uma das formas simples de ganhar dinheiro no TikTok é desenvolver e promover a sua conta.

Escolha um nicho e mostre toda sua criatividade e paixão em até um minuto. Você pode dançar, fazer esquetes de humor, sincronia labial e o que mais vier à cabeça. Quanto mais interessante e criativo for o seu conteúdo, melhor.

Mas não se esqueça: o sucesso não vem do dia para a noite. Ganhar destaque em meio à multidão pode ser difícil no início, mas depois que você conseguir atrair uma base de seguidores, os patrocínios vão começar a aparecer.

4. Revele o escritor que existe em você

Você tem talento para pesquisar, escrever e revisar? Por que não transformar essa paixão em algo lucrativo fazendo alguns trabalhos de redação ou revisão on-line? Muitas empresas e organizações estão buscando redatores talentosos capazes de vender bem seus produtos e serviços, e um deles pode ser você.

Blogs e artigos criativos, conteúdo acadêmico na internet e textos técnicos são alguns dos projetos mais cobiçados. Prepare o seu portfólio nessa área e comece a buscar sites de trabalho freelancer como Upwork, Fiverr e PeoplePerHour.

5. Ganhe dinheiro jogando os seus videogames favoritos

Há quem diga que ninguém pode ter tudo, mas nem sempre isso vale para que atua no setor de jogos. Quem imaginaria que jogar os seus videogames favoritos pode trazer ainda mais felicidade, só que no campo financeiro?

Muitos gamers são pagos por transmitir suas sessões de jogos, conquistar espectadores ou assinantes, e promover produtos ou serviços em plataformas de streaming conhecidas como o Twitch.

Uma das várias formas de ganhar dinheiro no Twitch é atrair a atenção dos espectadores e mantê-los com uma boa dose de humor e criatividade. Seja envolvente e divertido, e conecte-se com o seu público de forma pessoal nas mídias sociais. Assim, você pode desenvolver uma base sólida na comunidade de streaming.

Não faltam jogos para transmitir no Twitch, e é importante encontrar o seu nicho específico. Jogos de sucesso como DOTA, Minecraft, Fortnite e outros têm um mercado de streaming enorme. Você pode querer experimentar alguns jogos de luta, corrida, simuladores de voo, jogos mais antigos e outros para ter um público mais direcionado.

Não se preocupe. Você não precisa ser um gamer profissional para ganhar dinheiro fazendo isso. Portanto, não se intimide com essa ideia.

6. Espalhe felicidade com receitas deliciosas

Há certamente muita gente buscando maneiras de saciar o apetite preparando boas receitas. Assim, se você adora cozinhar, por que não ficar famoso durante a pandemia ajudando pessoas com água na boca a satisfazerem seus desejos?

Você pode preparar bolos, biscoitos, cheesecakes, muffins e outras delícias dos mais diversos sabores e tamanhos. Você pode vender as suas receitas no mercado on-line do Facebook, no Instagram ou em outras plataformas de mídia social. Você também pode desenvolver o seu próprio site para dar um toque ainda mais pessoal. Se quiser evoluir a sua paixão pelas receitas, pode ser uma boa ideia levar a sua cozinha a um padrão profissional, por exemplo, obtendo uma licença comercial.

Lembre-se: nem todos os heróis usam capas; alguns usam toques e aventais… e nem precisam sair de casa!

7. Ganhe dinheiro com os seus designs incríveis

Você é um designer gráfico, designer de experiência do usuário (UX), fotógrafo ou diretor de arte? Então, você tem muita sorte! As carreiras na área de design estão entre as mais buscadas, ainda mais durante a pandemia.

Logotipos, infográficos, videoclipes, web design e outros tipos de desenvolvimento de marca e materiais de marketing digitais e impressos fazem parte de alguns dos projetos mais demandados, e isso provavelmente nunca vai mudar. Afinal, essas são ferramentas essenciais para uma boa comunicação.

Esse tipo de atividade também destaca a forma como uma determinada informação é apresentada, ainda mais nesta época em que a informação deve ser transmitida com grande rapidez. Se você tem tudo o que é preciso para criar designs que impressionem e sejam úteis, e fazer um site intuitivo e fácil de navegar, talvez seja interessante adicionar esse item à sua lista de formas de ganhar dinheiro durante a quarentena.

Busque oportunidades de design em sites de trabalho freelancer e ganhe dinheiro criando designs bacanas com grande impacto visual.

Comece agora mesmo!

Essas são apenas algumas das tantas formas incríveis de ganhar dinheiro durante a quarentena, e há muito mais para descobrir. Não se esqueça de pesquisar bastante também, porque é fundamental conhecer o mundo no qual você está entrando. Isso lhe dará uma ideia do que esperar ou de como as coisas podem avançar. Depois de escolher que trabalho extra fazer, continue explorando e use esse tempo para aprender e tirar máximo proveito de coisas diferentes.

Antes de começar o seu trabalho extra, pense no que você é bom — certamente você tem muitos talentos — e coloque seu cérebro criativo para funcionar. Você vai colher excelentes frutos à medida que avançar no seu projeto.

E então… Será que você tem alguma outra ideia de trabalho extra? Conte nos comentários a seguir.