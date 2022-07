Acreditamos na Paxful que o valor do Bitcoin é muito mais do que seu preço, mas entendemos que milhões de pessoas no mundo todo encontraram formas de ganhar dinheiro com criptomoedas.

Para alguém sem muito para investir, ganhar dinheiro com criptomoedas pode intimidar um pouco, mas dizemos com toda confiança que isso não exige grandes valores. Na verdade, é possível começar com uma pequena quantia.

Vamos ver algumas formas de ganhar algum dinheiro extra.

1. Comprar e manter

HODL (algo como “guarde pela vida toda” em inglês) se tornou um mantra da comunidade e de muitos adeptos das criptomoedas. A mensagem é que a única coisa a fazer é comprar e manter as criptomoedas na carteira, mesmo durante mercados em baixa.

Manter as criptomoedas é uma estratégia prática e de baixo risco que pode render boas recompensas. O desafio é não entrar em pânico quando o mundo parece estar desabando.

Só é preciso escolher uma criptomoeda, comprar (preferencialmente quando o preço estiver baixo), manter e vender quando ela chegar a um preço desejável. Em plataformas como a Paxful, é possível começar com até mesmo 10 USD, mas claro que você pode ganhar mais se investir mais e vender na hora certa, o que nem sempre é fácil. Lembre-se também que, quanto mais você investir, mais risco vai enfrentar.

Essa estratégia é parecida com a de investimentos tradicionais, uma abordagem de longo prazo para ganhar dinheiro com criptomoedas.

Dificuldade: fácil

Velocidade: lenta

2. Emprestar criptomoedas

Você também pode ganhar dinheiro com criptomoedas fazendo empréstimos a uma determinada taxa de juros. A plataforma que você escolher determina qual criptomoeda pode ser emprestada ou utilizada como garantia (colateral).

Os usuários podem escolher entre plataformas de empréstimos de criptomoedas por finanças centralizadas ou descentralizadas. Plataformas centralizadas têm uma autoridade central que gerencia e supervisiona as operações, e verifica a identidade dos usuários.

Já as plataformas descentralizadas são gerenciadas por computadores e permitem que seus usuários atuem com semiautonomia. Como elas funcionam na blockchain, a verificação das transações é deixada para a comunidade, já que todas as transações na plataforma podem ser consultadas imediatamente.

As taxas de juros pagas podem ser fixas ou flutuantes. Os juros fixos se mantêm estáveis sobre o valor emprestado, e os flutuantes variam em função da movimentação do mercado.

Dificuldade: fácil

Velocidade: rápida

3. Games play-to-earn

Se você já ouviu falar de NFT (tokens não fungíveis), provavelmente já ouviu falar também de games como Axie Infinity e Decentraland. Eles permitem que os usuários ganhem dinheiro jogando, recompensando os jogadores com tokens que podem vender no mercado.

Se quiser dedicar algum tempo e esforço jogando games e ganhar algum dinheiro com isso, games de blockchain play-to-earn podem ser um bom começo.

Dificuldade: média

Velocidade: média

4. Comprar e vender

A maioria dos negociantes de criptomoedas ganha dinheiro comprando e vendendo ativos digitais. A ideia é simples: você compra criptomoedas a um preço mais baixo e vende depois de um curto período.

Se quiser experimentar, confira a Paxful para negociar Bitcoin sem complicação. Na página inicial, você pode comprar Bitcoin (BTC) selecionando a moeda na caixa à esquerda. Defina quanto você quer gastar, escolha a moeda da sua preferência e selecione como deseja pagar.

Clique no botão Encontrar ofertas para ver todos os vendedores e ordene por Preço: do maior para o menor para ver a oferta mais barata.

Fique de olho no indicador Receber por dólar. Esse indicador mostra quando você deve ganhar (ou perder) na negociação. Um percentual menor significa que você vai comprar BTC abaixo do preço de mercado. Um percentual maior quer dizer que vai pagar um pouco mais.

Depois de fazer a compra, chega a hora de vender o Bitcoin recém-comprado. Clique no botão Vender no menu principal e selecione o tipo de criptomoeda que você quer vender. O ideal é que você ganhe um pouco com essa negociação. Portanto, ordene os compradores por Preço: do maior para o menor.

Preste atenção no indicador Taxa de câmbio por Bitcoin. Um percentual maior quer dizer que o comprador está disposto a pagar acima do preço de mercado. Seu lucro depende de quanto você deseja receber. Você pode ganhar até 25% de lucro se vender o seu BTC a compradores dispostos a pagar por PayPal ou transferência bancária. É possível ganhar até 50% trocando o seu BTC por um gift card não usado.

Outra opção é usar bots de negociação para automatizar a sua negociação e não dedicar muito tempo comprando e vendendo. Esses bots monitoram o mercado permanentemente e podem ser programados para comprar ou vender criptomoedas quando um determinado parâmetro é atingido.

Dificuldade: média

Velocidade: rápida

5. Criar NFTs

O grande objetivo de criar o seu próprio NFT é criar algo que seja único, atrativo e lucrativo. O artista digital Beeple, por exemplo, criou um NFT chamado Everdays: The First 5000 Days e o vendeu em um leilão por 62.000.000 USD.

O valor no mercado é como projetos como Built With NFT, em parceria com a Satoshibles, puderam aproveitar a popularidade de NFTs para o desenvolvimento de comunidades sob a Built With Bitcoin Foundation na África. Isso também sinalizou uma mudança no mercado cripto: se antes, somente a blockchain do Ethereum tinha acesso a NFTs, com a introdução da Stacks, os usuários podem usar contratos inteligentes dApps e NFTs na blockchain. Graças à Stacks, podemos agora criar nosso próprio NFT na blockchain do Bitcoin.

Não há nenhuma restrição no formato do NFT; podemos dizer que a sua imaginação é o único limite no momento de criar o conceito. Você pode encontrar alguma inspiração pesquisando mercados de NFT para sentir como está a comunidade.

Para começar, você precisa do seu “produto” (por exemplo, uma música, pintura, obra de arte digital, itens físicos etc.) e criptomoedas suficientes para criá-lo. Você também precisa de uma carteira de criptomoeda para receber os pagamentos. Lembre-se que a blockchain que você escolher também é importante, sendo a mais usada a blockchain do Ethereum.

Um exemplo do que você pode fazer quando tiver um NFT é criar e ativar uma conta na OpenSea (que pode custar de 70 a 300 USD) e criar o NFT nessa conta por 10 a 30 USD. A plataforma vai cobrar então uma taxa de 2,5% sobre cada venda. Claro que existem outros mercados onde você pode vender NFT, e alguns oferecem até mesmo criação grátis, em que esse custo é passado para o comprador do NFT.

Dificuldade: difícil

Velocidade: rápida

Aspectos a considerar

O que a maioria das pessoas enfrenta é medo, incerteza e dúvida (também conhecido como FUD), e o medo de ficar de fora (o famoso FOMO). Essas não são apenas expressões divertidas usadas pelas comunidades de criptomoedas. Elas devem ser levadas muito a sério. Você pode sentir esses sintomas se não se informar bem. Fazer a própria pesquisa é o conselho mais indicado, tanto para iniciantes como para veteranos.

Outra coisa a lembrar é que existem muitas ferramentas on-line que podem ajudar você com as criptomoedas. Por exemplo, você pode usar o Fear and Greed Index como um tipo de termômetro social para orientar as negociações.

A DeFi existe para as pessoas, não para o mercado

Todo mundo pode ganhar dinheiro com criptomoedas. Voltando ao objetivo das finanças descentralizadas (DeFi), a grande meta era desenvolver algo que atendesse às pessoas, e não ao mercado. É como acontece com os usuários do Bitcoin: não se trata tanto de ganhar dinheiro de maneira passiva, mas se você está usando o Bitcoin da forma como ele foi pensado.

Claro que quem busca ganhar um dinheiro extra pode começar com uma pequena parte do salário, economizando para reinvestir. Suas estratégias de negociação e investimento vão depender da velocidade com que você quer ganhar dinheiro, considerando que você também tem alguma flexibilidade.

A questão é que ganhar dinheiro com criptomoedas depende da sua habilidade de jogar as cartas. Apesar do que muita gente pensa, começar a investir ou negociar com criptomoedas não precisa ser caro , e nunca é tarde demais para começar.