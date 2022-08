Criptomoedas, como o Bitcoin, vêm ganhando popularidade a cada ano que passa. O interesse nessa moeda digital específica continua aumentando, e mais pessoas estão buscando obtê-la.

Como muitos iniciantes já sabem, existem tantas formas de começar que tudo pode parecer complicado às vezes. Para ajudar você nisso, compilamos uma lista de algumas das maneiras mais comuns de começar com o Bitcoin. Sem mais delongas, seguem algumas de nossas principais escolhas:

1. Comprar Bitcoin

Comprar Bitcoin é perfeito para iniciantes, pois é algo simples e direto. Na verdade, você pode comprar Bitcoin de duas maneiras diferentes.

Por meio de mercados de Bitcoin peer-to-peer como a Paxful, é possível comprar o seu primeiro Bitcoin de pessoas como você e pague usando mais de 450 formas de pagamento e sem pagar nenhuma taxa. Você pode usar transferências bancárias, carteiras eletrônicas, gift cards e várias outras opções para obter Bitcoin.

Você também pode obter Bitcoin comprando em exchanges centralizadas (CEX). O processo é um pouco mais fácil por meio de CEX, mas você vai pagar mais por causa das taxas extras.

2. Aproveitar programas de recompensas

As exchanges e mercados de Bitcoin, entre eles a Paxful, têm geralmente algum programa de recompensas que permite que você ganhe Bitcoin por levar usuários para a plataforma.

Cada plataforma terá seu programa de recompensas configurado de maneira diferente; portanto, estude os diferentes programas. Isso vai permitir que você examine o panorama e saber em qual deles pode ganhar mais.

Se você deseja maximizar os ganhos na Paxful, temos nosso próprio Programa de Afiliados de Bitcoin e o Paxful Peer Program, de que você pode participar para ganhar Bitcoin.

3. Aceitar pagamentos em Bitcoin no seu negócio

Se você tem uma empresa que vende produtos ou serviços e deseja obter o seu primeiro Bitcoin, por que não aceitar a moeda como forma de pagamento? A adoção vem crescendo rapidamente nos últimos anos, e cada vez mais empresários começaram a aceitar pagamentos em BTC.

A melhor parte é que não é difícil incorporar o Bitcoin ao seu negócio. Você pode até usar a sua Carteira Paxful para começar e aproveitar ao máximo cada transação com a Lightning Network. Caso tenha uma loja física, tudo o que você precisa fazer é exibir o código QR da sua carteira Bitcoin e esperar que os clientes comecem a pagar com a criptomoeda. Se o seu negócio é tocado principalmente on-line, você pode integrar intermediários como o Paxful Pay no seu site.

Aceitar pagamentos em Bitcoin não só vai facilitar as transações, mas também ampliar seu alcance e tornar as transações mais acessíveis para quem não tem acesso a contas bancárias e cartões de crédito ou débito.

4. Torneiras de Bitcoin

Torneiras de Bitcoin são programas que recompensam os usuários com pequenas quantidades de Bitcoin (geralmente satoshis) por realizarem tarefas como assistir a anúncios, responder a pesquisas, jogar minigames e outras coisas semelhantes.

Elas geralmente não distribuem muito Bitcoin, mas se você concluir muitas tarefas, poderá ganhar uma quantidade interessante de Bitcoin.

5. Microempregos e sites pay-to-click

Assim como as torneiras de Bitcoin, você vai descobrir que existem muitos sites por aí que pagam frações de Bitcoin (também chamadas de satoshis ou sats) por realizar pequenas tarefas, como clicar em links e assistir a anúncios. Muitos sites como Coinpayu, adBTC, Bitcoinget e Coin Tasker permitem que você escolha entre milhares de tarefas e seja pago em pequenas quantidades de Bitcoin.

6. Receber doações em Bitcoin

Tem algum conhecimento que deseja compartilhar com outras pessoas no mundo por uma doce recompensa? O Twitter integrou recentemente uma ferramenta de doação em sua plataforma, permitindo que você ganhe Bitcoin de alguns de seus seguidores. Isso significa que você vai precisar intensificar seus tweets para ganhar mais seguidores e possivelmente obter mais doações.

Além disso, se você faz streaming de games, pode obter Bitcoin com doações de viewers que gostam do seu conteúdo. Plataformas de streaming como o Twitch têm até serviços de doações de Bitcoin totalmente integrados que podem ajudar bastante.

7. Realizar trabalhos que paguem em Bitcoin

Como mencionado anteriormente, a adoção do Bitcoin vem crescendo nos últimos anos, abrindo as portas para muitas oportunidades de ganhos, incluindo empregos em tempo integral que pagam salários total ou parcialmente em Bitcoin.

Além de empregos em tempo integral, há também trabalhos de freelancer que permitem que você ganhe Bitcoin. Se você deseja começar com esses tipos de trabalho, confira sites como laborX e CryptoJobs para encontrar algo que se encaixe no seu conjunto de habilidades.

8. Escrever sobre Bitcoin e o mundo das criptomoedas

Se você tem uma compreensão profunda de como o Bitcoin e as criptomoedas funcionam, lembre-se que algumas pessoas estão mais do que dispostas a pagar por esses conhecimentos. Como esse espaço é relativamente novo, há apenas alguns de escritores e entusiastas que genuinamente sabem como as criptomoedas funcionam e, o mais importante, têm a habilidades necessárias para explicar a iniciantes.

Para começar, você pode conferir sites como o Cryptocurrency News para se tornar um colaborador. Se você quer seguir mais o caminho de freelancer, existem plataformas como Upwork e Freelancer que podem ajudar.

9. Minerar Bitcoin

Originalmente a única maneira de obter Bitcoin em seus primeiros dias, minerar Bitcoin é o processo de usar um computador poderoso para resolver problemas matemáticos complexos e validar transações da blockchain do Bitcoin. Em troca da confirmação de transações, os mineradores são recompensados ​​com um Bitcoin recém-minerado. Basicamente, a mineração é uma corrida para ver quem pode validar uma transação primeiro.

Quando o Bitcoin ainda era novo, não havia muitos mineradores. Agora que o Bitcoin ganhou popularidade, há muita concorrência. Para acompanhar, você vai precisar de alguns dos equipamentos mais avançados e executar uma operação extremamente eficiente. Você pode participar de pools ou nuvens de mineração para ter uma chance nessa disputa, mas saiba que há muito trabalho a ser feito se você planeja ganhar Bitcoin com mineração. Portanto, faça sua pesquisa antes de começar.

10. Encontrar bugs em sites e sistemas

Você adora programação e quer um desafio? Confira os vários programas de recompensas por encontrar bugs oferecidos pelas exchanges e mercados de Bitcoin para ganhar uma doce recompensa. Ao encontrar vulnerabilidades em seus sistemas e avisar aos desenvolvedores, você pode fazer a sua parte para manter uma exchange ou um mercado seguro, e não faz mal nenhum ser recompensado por isso.

Se você quiser começar no Bitcoin encontrando bugs, você pode conferir o Paxful Bug Bounty Program para nos ajudar a melhorar ainda mais a plataforma.

11. Participar do fórum Bitcointalk

Criado diretamente por Satoshi Nakamoto, o Bitcointalk é um dos fóruns mais antigos sobre Bitcoin. Tem milhões de usuários, e se você estiver interessado em aprender mais sobre o Bitcoin, não deixe de participar.

Você também pode obter Bitcoin do fórum publicando conteúdo de qualidade com frequência. Depois de ganhar autoridade suficiente, cada postagem que você fizer terá uma assinatura patrocinada. A partir daí, você será pago por tudo o que postar no fórum, mas é preciso muito trabalho e dedicação para chegar a esse ponto.

Não é tão difícil começar

Os exemplos que demos são apenas 11 maneiras de ganhar Bitcoin. Esse espaço está em constante crescimento, e mais oportunidades como essas surgem todos os dias. Tudo o que você precisa fazer é buscar bastante e, um dia, seus esforços podem levar a grandes recompensas.

Pronto para começar? Boa sorte!