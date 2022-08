O mercado de P2P (peer-to-peer) funciona diferente de comprar uma criptomoeda diretamente de uma corretora cripto, onde você deve escolher a moeda que quer comprar, o valor a pagar e por fim, confirmar a compra.

Já no mercado P2P, você vai encontrar uma lista de ofertas feitas por outros investidores, e nesse caso, além de lidar com a oscilação do mercado, é importante saber escolher uma boa oferta.

Saiba como negociar no P2P e começar a investir com segurança.

Como escolher uma oferta P2P

O maior objetivo deste artigo é te mostrar como é fácil escolher uma oferta de negociação P2P na Paxful. Com o uso de algumas ferramentas disponíveis, certamente você será capaz de fazer negociações P2P de forma rápida e prática.

O mercado P2P (peer-to-peer) é um sistema descentralizado, que conecta os usuários a outros usuários para realizar suas transações, apoiando e ajudando a aumentar o número de usuários e da comunidade Bitcoin.

Para escolher uma oferta P2P dentro da Paxful, é possível selecionar diversos filtros para facilitar as suas negociações. Inclusive filtrar pelos usuários com o selo “confiável”, que são aprovados e verificados pela Paxful. Assim você consegue um nível maior de confiança para comprar Bitcoin com aquela pessoa.

Outra forma de escolher uma oferta é colocar a quantidade de Bitcoin que deseja comprar, e optar pela visualização das ofertas ordenadas pelo preço do menor para o maior. Assim você verá todas as ofertas com menor preço.

Na negociação escolhida, você consegue visualizar o limite em Reais para comprar Bitcoin, a quantidade de moedas que terá após a compra, e se a sua negociação terá taxa. Além de um resumo sobre o usuário para se certificar de realizar a sua negociação com um P2P confiável.

No resumo do usuário aparecem avaliações positivas e negativas, o país de origem, e se todas as etapas de verificação foram concluídas, como a identidade confirmada, endereço e dados de contato. É importante selecionar bem os filtros para aparecer as ofertas correspondentes ao que deseja comprar.

Por fim, você pode visualizar as transações mais rápidas, através da opção “Velocidade média de negociação”. Este é um recurso habilitado após três transações, que servem como base para entender a rapidez com que um P2P faz uma negociação na Paxful.

A seguir, você conhecerá outras funcionalidades na plataforma que o ajudarão a encontrar as melhores ofertas.

Trade Bot no Telegram

O Trade bot no Telegram da Paxful é uma ferramenta que auxilia na hora de enviar as ofertas que o usuário selecionou como favoritas. O trabalho todo será feito pelo bot, pesquisando as ofertas existentes e avisando você quando estiver disponível novas ofertas que atendam as suas preferências.

Assim, negociar e escolher uma oferta se torna ainda mais fácil, já que terá o auxílio do bot no Telegram para notificar sempre que aquela oferta que escolheu estiver disponível.

Oferta em horário de serviço

Uma outra funcionalidade da Paxful que auxilia a escolher as melhores ofertas é a opção de “oferta em horário de serviço”. Para não perder as negociações com uma pessoa do outro lado do mundo por estar offline, o usuário consegue definir um horário e a disponibilidade que deseja para suas negociações.

Portanto, cada integrante da plataforma escolhe o horário de negociação e a disponibilidade de sua preferência para todos os dias da semana, sendo assim, uma oferta ativa será exibida automaticamente no horário definido pelo vendedor.

E os vendedores não precisam mais desabilitar manualmente suas ofertas, pois quando estiverem offline, o sistema segue os horários definidos automaticamente. Com essa ferramenta você consegue ter o horário certo para não perder nenhuma oferta por conta de fusos horários.

Como funciona o mercado P2P

Com o crescimento do mercado P2P no Brasil e no mundo, os investidores querem entender como selecionar ofertas confiáveis e como funciona o mercado peer-to-peer, visto que as criptomoedas podem ser negociadas de pessoas para pessoas.

No mercado P2P, as criptomoedas são independentes, portanto, a plataforma serve apenas para organizar as transações e facilitar o processo. Comprar e vender bitcoin em P2P significa lidar diretamente com o comprador ou vendedor.

Esse modelo de negociação já estava descrito no white paper do Bitcoin, documento que explica todo conceito e funcionalidade da criptomoeda. O modelo de negociações P2P tem como principal objetivo fortalecer as pessoas e comunidades.

Como você vai negociar direto com outra pessoa, o preço será definido pelas pessoas envolvidas na transação. Por isso, é possível encontrar negociações de acordo com as suas preferências, e que também atenda às preferências do negociador que estiver na outra ponta.

Cabe ao comprador definir se o preço está justo para finalizar as negociações, incluindo a opção de pagamento. Como a Paxful tem mais de 350 formas de pagamento, o usuário pode selecionar a oferta com a forma de pagamento que deseja.

Viu só como é simples? Comece as suas negociações P2P na Paxful! Continue acessando os conteúdos do Blog em português para receber conteúdos e informações relevantes sobre o Bitcoin!