Iniciando seu quinto ano no mercado, a Paxful atinge importantes marcos desde sua criação

14 de julho de 2020 — A Paxful, importante mercado peer-to-peer de bitcoin (BTC) que busca oferecer inclusão financeira no mundo todo, anunciou hoje que sua plataforma atingiu US$ 4,6 bilhões em volume de negociação e 4,5 milhões de carteiras registradas. Além disso, ao iniciar seu quinto ano de serviço, ela divulgou dados históricos que apresentam o progresso de mercados peer-to-peer ao longo do tempo.

Antes considerados um terreno fértil para atividades fraudulentas, os mercados peer-to-peer são agora uma das plataformas mais confiáveis para comprar e vender bitcoin. A Paxful obteve menos de 1% em proporção de disputas e proporcionou às pessoas a capacidade de realizar transações financeiras on-line diretamente entre si de forma simples e em qualquer lugar do mundo. Isso reduziu a dependência de muitos em relação ao setor bancário tradicional e possibilitou transações mais baratas e rápidas para usuários do mundo inteiro.

Os dados a seguir destacam ainda mais o progresso do modelo de negócios peer-to-peer e o desenvolvimento da Paxful para se tornar um dos mercados peer-to-peer mais seguros e adotados para negociar BTC.

Até julho de 2020, a Paxful obteve o registro de 4,5 milhões de carteiras, atingiu US$ 4,6 bilhões em volume de negociação e reduziu a taxa de disputas para menos de 1%. A taxa média de disputas para todos os países com pelo menos mil negociações foi de apenas 0,025 em 2019, e foram realizadas 56 negociações antes de ocorrer uma disputa.

Desde sua criação até este momento de 2020, a plataforma adicionou um milhão de usuários por ano e está a caminho de cadastrar mais dois milhões de usuários até o final do ano. Esses números de crescimento podem ser atribuídos a altas taxas de inflação, moedas nacionais fracas, infraestruturas financeiras inadequadas e maiores incertezas econômicas.

“Desenvolvemos a Paxful para ajudar quem mais precisa a gerar riqueza. Há gente que vive com restrições e limitações que mal podemos imaginar. Para que a verdadeira inclusão financeira aconteça, é preciso que haja um mercado gratuito para a transferência de dinheiro”, comentou Ray Youssef, CEO e cofundador da Paxful. “A empresa atua em sintonia com a missão original do bitcoin, pois eu acreditava que precisávamos oferecer à humanidade um mercado fortalecido pelas pessoas”, acrescentou.

Analisando mais profundamente a evolução e a adoção de plataformas peer-to-peer de criptomoedas, o crescimento ano a ano da Paxful foi da cifra de US$ 100 mil em volume de negociação em julho de 2015 para sua primeira marca de US$ 1 milhão em outubro do mesmo ano. Isso foi seguido por US$ 10 milhões em volume de negociação em fevereiro de 2016 e os primeiros US$ 100 milhões em janeiro de 2017. O primeiro bilhão de dólares em volume de negociação foi alcançado em maio de 2018. Atualmente, o valor médio por negociação é de US$ 102, mais que o dobro da mesma média em 2015, que era de US$ 45.

Somente no primeiro semestre de 2020, a plataforma presenciou um crescimento que segue condizente com as tendências de alta em quantidade de usuários e volume de negociação que já vinha notando ao longo dos últimos cinco anos. A Paxful teve 34% mais volume no primeiro semestre de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019. Também foram gerados em 2020 mais de US$ 182 milhões em volume negociado a cada mês. Comparado com 2019, quando o mercado viu 488 mil novos usuários no primeiro semestre, 2020 presenciou mais de 1,1 milhão de novos usuários, o que representa um aumento de 130%.

“Somos uma empresa centrada nas pessoas e usamos a tecnologia de blockchain da melhor forma possível para beneficiar quem mais precisa. Aprendemos muito nos últimos cinco anos permanecendo atentos à realidade concreta e continuaremos desenvolvendo produtos para acelerar o processo de inclusão financeira. Esse crescimento no mundo das finanças peer-to-peer está só começando”, afirmou Artur Schaback, diretor de operações e cofundador da Paxful.

Os principais mercados da plataforma são Nigéria, Estados Unidos, Gana, Índia e Quênia, e ocorreram na Paxful mais de 44,4 milhões de negociações bem-sucedidas.

São outras conquistas e marcos importantes sua iniciativa beneficente #BuiltWithBitcoin, que já resultou na construção de três escolas na África e ajudou 500 estudantes e suas famílias, um programa de bolsa de estudos e um fundo para ajudar países africanos a combaterem a Covid-19. Criada por dois fundadores que já foram sem-teto, a Paxful tem hoje 265 funcionários trabalhando em três escritórios.