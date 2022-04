Está buscando formas de aumentar os seus negócios como freelancer com criptomoedas? Hoje estão surgindo várias plataformas on-line de trabalhos freelance que pagam em moedas digitais, mas você não precisa se restringir a elas para começar. Na Paxful, você pode obter o máximo com os seus projetos recebendo pagamentos em criptomoedas e sendo o seu próprio chefe. Seja qual for o seu tempo de experiência como freelancer, veja como você pode ganhar mais com o seu trabalho com a Paxful.

Passo 1. Tenha a sua carteira carteira na Paxful

Para aceitar pagamentos em criptomoedas, você vai precisar de uma carteira de criptomoedas segura e confiável para receber os pagamentos dos seus clientes, guardar e enviar dinheiro. Na Paxful, você pode ter a sua própria carteira de criptomoedas gratuitamente. Você só precisa criar uma conta e verificá-la para obter benefícios exclusivos da plataforma. Acesse a sua carteira na Paxful usando navegadores ou a instale no seu celular pela App Store ou pelo Google Play.

Passo 2. Escolha qual criptomoeda você quer

Aceitar pagamentos em criptomoedas pode parecer meio complicado no início, mas você vai acabar descobrindo que começar é mais fácil do que você pensa. Atualmente, a Paxful oferece as opções de bitcoin (BTC) e tether (USDT). Isso é ideal para freelancers que também desejam utilizar a stablecoin mais utilizada do mercado.

Passo 3. Selecione a forma de pagamento mais adequada para você

Receber pagamentos dos seus clientes é muito mais rápido, barato e fácil na Paxful. Você tem mais de 350 opções de pagamento para escolher, inclusive as formas de pagamento mais utilizadas no Brasil. Você pode receber em criptomoedas usando PIX, Gift Card, cartão de crédito o, e várias outras opções, o que funcionar melhor para você e o seu cliente.

Passo 4. Receba pagamentos em criptomoedas a qualquer momento e em qualquer lugar

As criptomoedas não têm fronteiras, e essa é uma das melhores características se você estiver trabalhando em projetos fora do Brasil. Como só precisa de uma carteira de criptomoedas e uma boa conexão de internet, você pode receber pagamentos dos clientes em criptomoedas na Paxful 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive em feriados e fins de semana. Para isso, basta alguns toques no smartphone!

Passo 5. Ganhe dinheiro extra com arbitragem de bitcoin

Além da praticidade de receber pagamentos em criptomoedas na Paxful, você também pode ganhar um pouco mais com negociação de arbitragem de bitcoin. Em lugar de guardar as suas criptomoedas na sua carteira bitcoin por um tempo ou sacar em dinheiro na mesma hora, você pode vendê-las usando outra forma de pagamento e ganhar dinheiro com a margem que definir. Uma das formas mais utilizadas para vender BTC é em troca de gift cards. Você encontra opções de gift card de várias marcas, como Amazon, iTunes, Steam Wallet, eBay, Google Play e muitas outras.

Está pronto para turbinar os seus negócios?

Comece a enviar ou receber dinheiro diretamente dos seus clientes em uma plataforma peer-to-peer segura e amplie o alcance dos seus negócios para chegar mais perto da independência financeira. Se ainda não tiver, crie a sua conta na Paxful e aumente hoje mesmo os seus negócios como freelancer com criptomoedas!