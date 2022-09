Em praticamente qualquer lugar do mundo, fraudes são um problema enfrentado por organizações de todos os portes. Não importa se um negócio está no auge ou se a economia está crescendo… Infelizmente, sempre há pessoas mal intencionadas que tentam prejudicar outras com a prática de fraudes.

Aqui na Paxful, a sua segurança e a proteção do seu dinheiro são nossas maiores prioridades, e é por isso que queremos que você saiba o que estamos fazendo para combater fraudes.

A Paxful cumpre leis e regulamentos

Antigamente, o espaço do Bitcoin costumava ser chamado de “Velho Oeste”. Ainda que alguns possam dizer que isso continua assim, esse espaço evoluiu muito com o passar dos anos. Mais normas e regulamentações para o Bitcoin têm sido implementadas, tornando seu espaço mais seguro e prático para todos.

Como uma plataforma que atua nesse espaço, queremos assegurar que cumprimos todas as leis e regulamentações aplicáveis. É por isso que temos uma rígida Política Antilavagem de Dinheiro (AML) e não podemos oferecer nossos serviços em determinados países. Nossa equipe de conformidade de padrão internacional garante que nós, como plataforma financeira, façamos a nossa parte para tornar o espaço de criptomoedas mais seguro.

Como agimos para manter a segurança da plataforma

O mais cedo possível, tentamos identificar usuários desonestos e impedir sua atuação. Fazemos isso suspendendo, bloqueando, congelando, banindo ou colocando contas em retenção, o que nos permite manter os usuários honestos longe de pessoas mal intencionadas em nossa plataforma. Cada uma dessas restrições é diferente da outra e depende muito da situação em questão.

Contas suspensas

Quando realizamos a suspensão de uma conta, nós impedimos que um usuário acesse sua conta na Paxful por ele ter cometido uma clara violação de nossos Termos de Serviço e por considerarmos a conta perigosa. Leia atentamente nossos Termos de Serviço e negocie com responsabilidade, pois a suspensão de uma conta é um ato irreversível.

Contas bloqueadas

Por outro lado, o bloqueio de uma conta é uma medida de segurança temporária. Ele pode ser feito porque um usuário realizou um acesso de um novo local ou por termos detectado alguma atividade suspeita. Nesse caso, bloqueamos a conta em questão até podermos confirmar a titularidade e a identidade do usuário. Se a sua conta for bloqueada, busque uma mensagem nossa no seu e-mail, que conterá um link para que você realize o desbloqueio.

Contas congeladas

Quando uma conta é congelada, seu titular não pode realizar operações de compra, venda ou retirada temporariamente. Se você passar por isso e quiser saber como descongelar a sua conta, verifique as informações enviadas ao seu e-mail e, depois, entre em contato conosco para saber o que fazer.

Contas banidas

Caso uma conta seja banida, ela passa a ser impedida permanentemente de comprar e vender em nossa plataforma. Contudo, o titular da conta poderá fazer uma única retirada de todo o saldo disponível na carteira e enviá-lo para qualquer endereço de carteira externo que quiser. Assim como acontece com a suspensão de contas, o banimento de uma conta é irreversível. Portanto, saiba que não é possível recuperar uma conta banida na Paxful.

Contas colocadas em retenção

De modo semelhante a contas congeladas, uma conta colocada em retenção não pode realizar transações, pelo menos por um período. Depois de passado esse período, o titular da conta precisará confirmar sua identidade antes de acessá-la novamente.

Conjuntamente, essas restrições de conta ajudam a tornar a plataforma mais segura para todos ao impedir a atividade de usuários desonestos.

Mantendo um ambiente de negociação seguro

Ao aplicar restrições sobre contas que consideramos suspeitas, protegemos nossos usuários honestos de pessoas mal intencionadas em nossa plataforma. Há pessoas que usam diversas contas na Paxful, falsificam identidades, criam contas de países banidos pelo OFAC e usam de forma desonesta as várias formas de pagamento que oferecemos na plataforma.

Como mencionamos, fraudes são um problema enfrentado e combatido por muitas organizações, inclusive a Paxful. Ajude-nos a restringir essas contas perigosas e manter nossa plataforma segura avisando-nos se você identificar usuários que:

Enviem criptomoedas e peçam para você cancelar a negociação depois de feito o pagamento.

Peçam para negociar fora do depósito de garantia comunicando-se por outros meios de mensagens.

Revertam o pagamento ou façam um estorno depois que o pagamento foi processado.

Mantenham as suas criptomoedas no depósito de garantia sem nenhum motivo aparente depois que você fez o pagamento.

Negociem várias vezes um mesmo gift card ou gift cards que já tenham sido usados.

Enganem ou forcem você a liberar imediatamente as criptomoedas do depósito de garantia sem que o pagamento tenha sido concluído.

Ao recebermos denúncias imediatas desses usuários mal intencionados, podemos restringir suas contas e proteger nossa plataforma.

Faça a sua parte

No combate da Paxful contra fraudes, temos lutado e usado todos os recursos disponíveis para garantir a sua segurança. Nunca abandonaremos essa luta, mas isso depende que você faça também a sua parte.

Caso identifique alguém violando nossos Termos de Serviço, entre em contato conosco ou denuncie o fato imediatamente. Além disso, adoraríamos conhecer sua opinião e sugestões sobre como podemos proteger ainda mais nossa plataforma. Portanto, fique à vontade para entrar sempre em contato conosco.

A luta contra fraudes é dura, mas pode ser vencida. Desde que sigamos atentos e agindo conjuntamente, temos certeza de que venceremos essa guerra. Vamos tornar as criptomoedas seguras para todos, juntos.