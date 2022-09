Foi uma década incrível para o Bitcoin, com mais e mais pessoas aceitando seu uso e acreditando em seu objetivo de inclusão e empoderamento financeiro. Mas o que precisamos lembrar sobre o Bitcoin é que há um limite para sua oferta e o ritmo em que nos aproximamos desse limite. Seus desenvolvedores conseguiram isso nos apresentando o halving do Bitcoin, ou o que é conhecido como “halvening” em alguns círculos.

O que é o halving do Bitcoin?

Quando verificam transações na blockchain do Bitcoin, os mineradores recebem BTC novo. A quantidade de Bitcoin cunhada é reduzida pela metade após 210.000 transações (aproximadamente a cada quatro anos), daí o nome “halving” (cortar pela metade).

Quando o Bitcoin foi lançado, os mineradores conseguiam obter uma recompensa de 50 BTC para cada bloco que ajudavam a verificar. Em 2012, a recompensa foi reduzida para 25 BTC, 12,5 BTC em 2016, e 6,25 BTC em 2020. O halving do Bitcoin em 2024 vai reduzir a recompensa para somente 3,125 BTC por cada bloco de transações adicionado. Esse corte na recompensa em Bitcoin vai continuar até atingirmos o limite de 21 milhões de BTC.

Efeito de alta no mercado

Vimos surgir um padrão a cada halving do Bitcoin. Em 2016, o valor do BTC estava em 665 USD antes do halving, chegando a 2.250 USD um ano depois. O halving de 2020 aconteceria no início do ano, em maio. No final desse mesmo ano, o BTC atingiu um preço de 29.000 USD, o mais alto daquele ano. Nesse ponto, é seguro assumir que um rali de alta segue cada halving do Bitcoin.

Fonte: Bitcoin Magazine

Por que ocorrem ralis de alta depois de cada ciclo? O Bitcoin foi criado com base na lei da oferta e demanda. A oferta de novos BTC é gradualmente reduzida a cada ciclo de halving. A baixa oferta geralmente significa um preço mais alto.

Também parece haver muito burburinho pouco antes da data programada do halving do Bitcoin. Os dados do Google Trends mostraram que o número de pessoas pesquisando por “Bitcoin halving” aumentou muito, levando ao ciclo de halving do Bitcoin de 2020:

Combine baixa oferta com demanda recorde, e você pode ter a receita perfeita para uma alta histórica no preço do Bitcoin.

A parte de baixa do ciclo

Embora seja bom pensar no halving do Bitcoin como uma maneira instantânea de aumentar o valor da moeda, precisamos lembrar que isso é apenas temporário. O mercado sempre vai passar por uma correção quando o frenesi de compras esfriar.

Fonte: Cointelegraph

Dados históricos mostram que condições de baixa que podem durar cerca de 12 meses após um rali de alta. O valor do Bitcoin normalmente passa a ser muito menor, começando sua subida novamente somente alguns meses antes do próximo halving.

O que isso nos diz sobre o mercado atual? Simplificando, parece que estamos bem onde deveríamos estar. Com o próximo halving do bitcoin em dois anos, não é surpresa que o mercado esteja se comportando da mesma maneira que no passado.

Por que o atual halving do Bitcoin está mais pessimista que antes?

O Bitcoin Fear and Greed Index funciona como um termômetro social para avaliar o estado de espírito da comunidade. Maior ganância se manifesta em mais compras, e medo elevado faz os usuários venderem seus ativos.

Atualmente, o índice nos mostra uma leitura de medo extremo. Com toda a conversa que podemos ver nos fóruns e pela forma como certos especuladores estão se comportando, isso não surpreende. O Medo, a incerteza e a dúvida (FUD) desses fatores podem estar gerando um ciclo mais baixista no atual halving do Bitcoin.

Impressão excessiva de dinheiro

Recentemente, tivemos a oportunidade de discutir a flexibilização quantitativa (QE) e como isso afeta o mercado do Bitcoin. Embora o objetivo possa ser equilibrar e revigorar a economia, as notícias de que a QE está chegando ao fim levaram os especuladores do mercado a se preocuparem.

Aumento das taxas de juros dos Estados Unidos

Além do ponto anterior, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, indicou a necessidade de aumentar as taxas de juros muito mais rapidamente do que se esperava. O objetivo é reduzir o caixa gerado pela QE, com as autoridades pedindo não só um aumento mais rápido das taxas de juros, mas também uma taxa de juros mais alta.

Com taxas de juros mais elevadas, pedir dinheiro emprestado hoje é mais difícil, e os proprietários de imóveis com hipotecas variáveis ​​pagarão mais por seus empréstimos.

Inflação

As taxas de inflação globais causadas pela superabundância de dinheiro também podem ser um fator importante. Em maio de 2022, a taxa de inflação anual nos Estados Unidos, por exemplo, acelerou para 8,6%, a mais alta desde dezembro de 1981. Isso está se manifestando na disparada dos preços de energia (34,6%), alimentos (10,1%) e moradia (5,5%).

A alta inflação e o aumento das taxas de juros fazem o poder de compra do público diminuir. Para pessoas comuns como nós, o dinheiro que temos será gasto em necessidades, e menos dinheiro é gasto em investimentos como Bitcoin ou ações.

O fiasco da stablecoin UST

Como uma stablecoin, a Terra foi criada para fornecer aos usuários uma criptomoeda que eles podem usar para armazenar seu dinheiro sem temer a volatilidade. Em uma surpreendente reviravolta, o valor da stablecoin Terra (UST) caiu para quase 0 USD este ano.

Uma coisa a notar aqui é que a Terra usa um modelo algorítmico de stablecoin, ao contrário do Tether, que respalda seus tokens com moedas fiduciárias mantidas por bancos reais.

Para complicar as coisas, a Terra estava com bilhões de dólares em Bitcoin e fez com que os investidores se preocupassem com o fato de o projeto vender suas reservas e inundar o mercado com Bitcoin. Combine isso com o fato de que o colapso da Terra corroeu alguma confiança nas criptomoedas, e o preço do Bitcoin na época despencou.

Para onde vamos agora?

O clima atual no mercado está compreensivelmente no limite. Vimos isso no Fear and Greed Index e no discurso dos pessimistas. O que ambos não consideram são os padrões que o mercado vem seguindo.

Exceto no caso de grandes eventos, o Bitcoin vai manter uma tendência lateral até o próximo halving em 2024. Mas não se preocupe, há luz no fim do túnel. Outra corrida de alta provavelmente acontecerá se levarmos em consideração os ciclos anteriores de halving do Bitcoin.

O que devemos neste momento é investir apenas o que estamos dispostos a perder, e que sempre há um risco quando investimos. Não nos faria nenhum bem entrar no mercado só porque vemos um preço baixo. A melhor maneira de fazer qualquer coisa é garantir que estejamos bem informados, tanto sobre o produto quanto sobre o mercado em que estamos tentando entrar. Felizmente, a popularidade da blockchain faz com que existam muitos recursos por aí que podem ajudar um iniciante.

Como moeda, temos muito a aprender sobre o Bitcoin. 13 anos não são suficientes para a moeda amadurecer e conseguirmos aprender tudo sobre ela. Felizmente, pelo que vimos no passado, o Bitcoin ainda não está acabado.

De ser apenas uma ferramenta de investimento, o Bitcoin se tornou uma das opções mais práticas para pessoas com acesso limitado a instituições financeiras tradicionais. Ele tem sido usado para arrecadação de recursos, remessas e, nos últimos anos, para transações simples quanto comprar uma xícara de café. Nem precisamos dizer que o Bitcoin está a caminho de atingir seu potencial, só falta ver como nós, o mercado, aproveitamos isso.

*O conteúdo deste artigo possui fins unicamente informativos. Você não deve considerar nenhuma dessas informações como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou de qualquer outra natureza.