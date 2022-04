Há três anos, nosso cofundador Ray fez uma doação à Zam Zam, organização humanitária dedicada a levar água limpa, educação e agricultura sustentável a comunidades carentes do mundo todo. Partilhando de uma paixão por erradicar a pobreza e ajudar os demais, iniciou-se então uma bela amizade. Após a inauguração de nossa primeira escola no distrito de Bugesera (Ruanda) no final daquele mesmo ano, foi lançada oficialmente a iniciativa Built With Bitcoin. Atendendo a mais de 7.500 pessoas, o edifício possui três salas de aula, quatro banheiros com sistema de irrigação potável e uma caixa d’água de 15.000 litros.

No ano passado, demos continuidade a nossos esforços ao inaugurar outra escola em Kigali, também em Ruanda. Um prédio completo, ela tem um refeitório, poço com capacidade para 35.000 litros d’água, painéis solares e diversos outros recursos para os alunos e professores. Em um edifício quase duas vezes maior que o primeiro, essa escola conta com seis salas de aula e seis professores que trabalham em período integral para educar mais de 300 alunos de educação primária com 6 a 15 anos de idade.

Atualmente, a iniciativa Built With Bitcoin está avançando com ainda mais impulso. Mesmo em meio à pandemia global, pudemos realizar progressos em nossos projetos atuais com a ajuda de nossos incríveis parceiros. Mas o que exatamente estamos realizando? Segue um breve resumo do que está sendo feito e o que esperar de Built With Bitcoin em 2020.

Nossa terceira escola, agora no Quênia

A educação foi e sempre será muito importante para nós, e é por isso que se tornou um elemento tão essencial de nossa plataforma e missão. O terceiro projeto de Built With Bitcoin está prestes a ser concluído na cidade queniana de Machakos. Projetada para ser um centro educacional de nível inicial para crianças de 3 a 6 anos, seus alunos e funcionários têm acesso a três salas de aula, seis banheiros, uma cozinha e uma sala de professores.

A fundação já está pronta, e nossa equipe dedicada acaba de garantir recentemente todas as portas e janelas. Temos a alegria de dizer que a escola deve ser inaugurada ainda neste ano.

Fundo da África para a Covid-19

No início deste ano, o mundo foi duramente atingido pela pandemia de Covid-19. Ao ver vários países africanos declararem estado de emergência, a Paxful entrou novamente em ação. Trabalhando com Shining Hope for Communities, GROW Educare Centres e Zam Zam Water, Built With Bitcoin fez uma doação de US$ 5.000 e equiparou todas as doações feitas até o valor de US$ 5.000 em bitcoin. Com as generosas contribuições de nossos usuários e amigos, pudemos proporcionar assistência e suprimentos essenciais como alimentos, higienizadores para as mãos e outros equipamentos de proteção.

Estações de tratamento de água

Para muitas comunidades pobres do mundo todo, ter acesso a água limpa é essencial para manter a saúde e a agricultura sustentável. Ao fornecermos água, estamos não só proporcionando água potável segura, mas também uma forma para que as pessoas possam lavar as mãos e evitar contrair a doença.

Atualmente, estamos trabalhando em duas estações de tratamento de água, uma de 150 litros no Quênia e outro de 220 litros em Ruanda. Elas já estão quase prontas, e mal podemos esperar para ver como essas comunidades continuarão prosperando graças a esse recurso vital.

Quarta escola, na Nigéria

Na próxima etapa de nossa meta de construir 100 escolas em todo o mundo, iniciamos uma quarta escola no estado nigeriano de Kaduna. Situada no vilarejo de Ankara Nandu, o prédio será um centro educacional de nível inicial para 120 alunos de 3 a 6 anos e contará com três salas de aula. Além disso, ele terá oito banheiros, poço e caixa d’água, uma sala de conferência e muito espaço para armazenamento.

Com o terreno já nivelado para a construção, assentamos recentemente a base da estrutura. A caixa d’água também já foi instalada, e a equipe que está trabalhando no local já concluiu o buraco para a instalação do poço. A família Paxful e a equipe de Built With Bitcoin não poderiam estar mais felizes, já que estamos avançando para a próxima fase da construção. Fique de olho em novidades sobre os progressos alcançados e notícias de inauguração.

Ainda faltam 96

Graças à Zam Zam, todos os nossos parceiros comprometidos e você, estamos possibilitando de forma lenta — porém determinada — mudanças reais e sustentáveis na vida das pessoas. Embora já tenhamos feito progressos incríveis, nosso trabalho está longe do fim. Ainda precisamos começar a construir mais 96 escolas e instalações de água. Esperamos contar com a sua parceria para concretizar a visão de Ray e Artur, e ajudar a transformar o mundo, um bitcoin de cada vez.