Já é possível afirmar que as criptomoedas estão transformando as finanças pessoais como conhecemos. Podemos agora ser nossos próprios chefes, ganhar dinheiro e participar de transações globais. Estamos vivendo um sonho. Enquanto seguimos nesse ritmo frenético de negociação, nós nos perguntamos: “Pode ficar ainda melhor?”. E a resposta é sim, pode.

Bots de negociação de criptomoedas chegaram e deixam nossa experiência de negociação ainda mais prática. Afinal, para que serve a tecnologia se não for para facilitar nossa vida?

O que são bots de negociação?

Eles são exatamente o que você acha. Bots de negociação de criptomoedas são programas de computador automatizados que compram e vendem criptomoedas na hora “certa”, dependendo de como você os programa. O objetivo dos bots é gerar o maior lucro possível para você. Para isso, eles monitoram continuamente o mercado e reagem utilizando um conjunto predeterminado de regras, definidas por você de acordo com as suas preferências. Essas regras vão determinar como o seu bot analisa aspectos do mercado como volume, ordens, preço e horário.

Está pensando em usar um bot de negociação?

Ao contrário dos mercados tradicionais, os mercados de criptomoedas nunca dormem. Você pode negociar 24 horas e inclusive em fins de semana e feriados. Sim, isso é fantástico, mas traz um novo problema para os negociantes: ninguém pode acompanhar o mercado o tempo todo. Como não podemos observar o mercado tanto quanto gostaríamos, o período de oito horas enquanto dormimos cria a possibilidade de acordarmos com mais ou menos dinheiro. É quando entra em ação um bot de negociação de bitcoin ou de criptomoedas. Mencionamos agora as maiores vantagens de usar um bot.

Quer poupar tempo? Com esses bots de negociação, você pode dar um tempo, descansar e não se preocupar com as suas posições abertas. Até o mais ativo dos negociantes precisa dormir um pouco. Com esses bots, você pode ganhar dinheiro sem precisar ficar vidrado na tela.

Bots de negociação estão sempre on-line, e como eles podem acompanhar o mercado de forma ininterrupta, você pode encontrar novas oportunidades de negociação. Todos sabemos que o mercado de criptomoedas é muito volátil. Em um espaço como esse, poder contar com um bot incansável que caça oportunidades e pode explorar condições de mercado em um piscar de olhos é algo extremamente útil. Claro que isso depende dos parâmetros que você definir, mas assim que o bot encontra uma oportunidade, ele executa.

Finalmente, usar um bot permitiria retirar o componente emoção da atividade de negociação. Como seres humanos, somos suscetíveis ao estresse do day trading. Por sua volatilidade, os mercados de criptomoedas são ainda mais estressantes que os mercados tradicionais. Esse estresse causam emoções que afetam nossas decisões, levando a cálculos errados que podem sair muito caro no mundo das negociações de criptomoedas. Um bot pré-programado pode ajudar a proteger todos nós de nosso pior inimigo: nós mesmos.

Tipos de bot de negociação

Antes de entrar de cabeça no mundo das criptomoedas e dos bots de negociação de bitcoin, você precisa conhecer os diferentes tipos que existem. Como cada um combina com diferentes personalidades de negociantes, use o melhor para você.

Bots de arbitragem. Se você ainda não conhece, a arbitragem de criptomoedas é uma estratégia de negociação em que você compra um ativo de um mercado e vende imediatamente em outro por um preço maior, aproveitando essa diferença para ganhar dinheiro. Bots de arbitragem são codificados para seguir essa estratégia.

Bots que negociam segundo tendências. Esses bots tentam lucrar analisando a dinâmica ou a variação de um ativo . Mesmo se a trajetória do ativo for difícil de prever, os bots podem usar provisões de take profit ou stop loss.

Bots de criação de mercado. Esses bots criam várias ordens de compra e venda para lucrar rapidamente. Digamos que uma criptomoeda vale US$ 1. Um bot de criação de mercado pode criar uma oferta de compra por US$ 0,99 e uma ordem de venda por US$1,01. Se ambas forem executadas, você ganhará US$ 0,02 de lucro.

Bots de empréstimo de moedas. Se quiser emprestar criptomoedas em troca de juros, esses bots podem automatizar o processo para você. Isso também pode mitigar as taxas de juros voláteis e repagamentos de empréstimos.

Bots de automatização de perfil. Esses bots podem ajudar você a criar, obter e manter seu portfólio desejado, em lugar de negociar ativamente. As pessoas usam esse tipo de bot para reduzir ao máximo tarefas entediantes e repetitivas.

Há quatro tipos principais de bot, mas existem também outros tipos, como nosso próprio Paxful Trade Bot. Esse pequeno chatbot é programado para ajudar você a pesquisar ofertas abertas e lhe avisar quando surge uma nova oferta atende aos seus critérios.

Saiba mais como funciona o Paxful Trade Bot aqui.

Bots de negociação para você começar

Está começando a pensar em usar um bot de day trading de bitcoin? Bem, não faltam opções por aí para escolher além do PaxBot. Para começar, reunimos uma lista de bots de negociação gratuitos e pagos.

Pionex

O Pionex é ao mesmo tempo um bot de troca e negociação. Os usuários têm acesso a 12 bots de negociação gratuitos nessa plataforma para explorar vários tipos diferentes de estilos de negociação. Por exemplo, o Grid Trading Bot permite comprar na baixa e vender na alta em uma faixa de preço específica. O terminal do Smart Trade permite definir um stop loss ou um take profit em negociações. Outros bots são o Leveraged Grid Bot e o Spot-Futures Arbitrage Bot.

O acesso às contas e aos bots é totalmente gratuito, mas é cobrada uma taxa de 0,05% sobre cada negociação.

Mudrex

O Mudrex oferece aos usuários a oportunidade de criar estratégias automatizadas ao definir suas regras de negociação com uma interface do tipo arrastar e soltar que inclui indicadores e padrões já prontos. Essas estratégias também podem ser testadas em negociações simuladas para que os usuários possam ir testando e refinando sua abordagem. Além disso, eles podem enviar suas estratégias bem-sucedidas ao mercado e especificar uma taxa mensal para que outros as utilizem.

O preço do Mudrex é baseado em duas categorias: o Mudrex Invest é gratuito, mas você precisa pagar taxas mensais aos criadores das estratégias, e o Mudrex Build custa US$ 16 por mês, mas os usuários podem criar, testar e implementar suas próprias estratégias de negociação.

Wunderbit Trading

O Wunderbit Trading é outra plataforma que permite negociar criptomoedas com facilidade. A plataforma possui dois recursos distintos: o TradingView e o Spread-trading Terminal. O TradingView permite que os usuários criem seus próprios bots de negociação totalmente automatizados em segundos, e o Spread-trading Terminal lhes permite escolher em que par de ativos eles gostariam de atuar.

Par começar, o WunderBit é totalmente gratuito. Uma conta gratuita já permite que você negocie manualmente, utilize bots de negociação e copy trading (uma estratégia que ajuda você a emular alguns dos melhores negociantes da plataforma). Mas se você quiser ter acesso a mais recursos, há três planos pagos: Basic (US$ 9,95/mês), Pro (US$ 24,95/mês) e Premium (US$ 44,95/mês).

3Commas

Assim como o Wunderbit Trading, o 3Commas é uma plataforma de negociação de criptoativos na nuvem. A plataforma inclui um terminal de negociação inteligente, bots de negociação simples e complexos, copy trading e gestão de carteira. Tudo pode ser acessado por desktop ou aplicativo móvel, e há um painel que vincula você a algumas plataformas de troca de criptomoedas. Como a plataforma conta com um conjunto de bots de negociação personalizáveis, você pode escolher e ajustar os seus próprios bots com as configurações disponíveis.

Você pode testar o 3Commas com o plano gratuito, mas se quiser mais poder de negociação, talvez valha a pena considerar os planos pagos: Starter (US$ 14,50/mês), Advanced (US$ 24,50/mês) e Pro (US$ 49,50/mês).

Gunbot

Um dos mais antigos bots de negociação de criptomoedas, o Gunbot é também um dos mais utilizados. Ele oferece 14 poderosas estratégias de negociação pré-codificadas, algo perfeito para quem está começando e quer escolher os pares de moedas para negociar e simplesmente deixar o bot fazer o trabalho pesado. Para negociantes mais experientes, os recursos de personalização do Gunbot são excelentes. Você pode alterar as estratégias pré-codificadas ou até mesmo criar a sua própria abordagem totalmente personalizada do zero.

Além disso, o Gunbot inclui um poderoso bot de arbitragem que pode executar arbitragem triangular. Digamos que você tenha 100 USDT. O bot poderia buscar oportunidades de arbitragem triangular e comprar BTC. Depois, ele usaria o BTC para comprar XRP e, finalmente, usaria o XRP para recomprar USDT com lucro.

Diferentemente dos outros bots desta lista, o Gunbot oferece licenças com validade permanente em três diferentes opções de pacote: Standard (0,025 BTC), Pro (0,0375 BTC) e Ultimate (0,0625 BTC).

Trality

O objetivo do Trality é fechar a lacuna entre negociação profissional e privada. Para isso, ele permite que todos tenham acesso à tecnologia de bots de negociação automatizada e os ajuda a se tornarem negociantes mais inteligentes.

Com relação aos recursos, o Trality se destaca em dois. O primeiro deles é o Trality Rule Builder, uma interface gráfica simples porém poderosa que permite desenvolver bots de negociação arrastando e soltando indicadores. Basicamente, ele permite que você desenvolva o seu próprio algoritmo de negociação sem precisar escrever uma única linha código.

O segundo recurso é o Python Code Editor. Suponha que você queira entrar nos detalhes complexos do algoritmo. Esse recurso é um editor de código acessado por navegador que lhe permite criar um algoritmo de negociação do zero em linguagem de programação Python.

Você pode experimentar o Trality de graça com o plano Pawn, que inclui um bot ao vivo, um bot virtual e um limite de volume mensal de € 5. Mas se você quiser mais poder de negociação, há três outros pacotes com mais benefícios: os planos Knight (€ 9,99/mês), Rook (€ 39,99/mês) e Queen (€ 59,99/mês).

Bitsgap

O Bitsgap é uma plataforma de negociação completa que conecta algumas das melhores plataformas de troca em um mesmo ambiente para que você relaxe e deixe o sistema fazer todo o trabalho pesado.

A plataforma conta com diferentes tipos de bots de negociação, como seus Futures Trading Bots e Automated Trading Bots. Quando combinados com as excelentes ferramentas de seu Trading Terminal, você tem tudo de que precisa para negociar em várias plataformas de troca a partir de uma única interface.

Você pode começar no Bitsgap gratuitamente com o teste de 14 dias. Com esse plano, todos os recursos padrão podem utilizados com um limite de negociando de US$ 1.000. Se quiser negociar com mais seriedade, há os planos Basic (US$ 19/mês), Advanced (US$ 44/mês) e Pro (US$ 110/mês). Todos eles oferecem mais benefícios e limites de negociação maiores.

Não se esqueça dos riscos

Assim como qualquer outro investimento, é importante lembrar que bots de negociação de criptomoedas envolvem riscos.

Além disso, esses bots foram desenvolvidos para negociantes, não investidores. Se você é um investidor mais tradicional que quer apenas comprar e manter ativos, usar um bot de negociação pode não ser uma boa opção. Mesmo que as plataformas facilitem o trabalho no início, quem tiver conhecimentos financeiros, habilidades de análise e experiência com negociação sempre vai estar em vantagem.

Nesse espaço, você também precisa ter cuidado com golpes e taxas ocultas. As criptomoedas são uma nova tecnologia e, às vezes, atrai pessoas desonestas. Portanto, você deve ter sempre cautela. Faça a si mesmo estas perguntas. A equipe por trás da plataforma é confiável? A plataforma possui um perfil público e equipe de suporte? Há como entrar em contato? O que outros clientes estão falando sobre a solução? Há algum custo oculto? Lembre-se: no universo de investimento e negociação, quanto mais você souber, melhor.

Por mais atraentes que esses bots de negociação de criptomoedas possam parecer, não se esqueça que são ferramentas simples e não garantem o lucro. Ainda que você possa definir e deixar trabalhar a maioria desses bots, a melhor solução é geralmente uma combinação de negociações automatizadas com supervisão humana. As condições de mercado mudam com tanta velocidade que os bots precisam de um pouco de reajuste entre negociações, e isso exige a supervisão humana. Você precisa ajustar continuamente os parâmetros de estratégia do bot para que ele faça você ganhar mais dinheiro.

Se quiser seguir em frente e usar um bot de negociação, não se esqueça dos riscos e fique sempre bem atento. Boa sorte!

*Aviso de isenção: o conteúdo deste artigo possui fins unicamente informativos. As opiniões expressas aqui não devem ser consideradas conselhos financeiros, de investimento ou de qualquer outra natureza, e tampouco expressam as opiniões da Paxful.