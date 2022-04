A taxas das criptomoedas estiveram bastante altas nos últimos meses. Para ajudar a reduzir o custo das taxas de envio, incluímos a rede Tron USDT (TRC-20) na plataforma Paxful.

Agora, você pode usar tanto Tron USDT (TRC-20) como Ethereum USDT (ERC-20) quando quiser retirar tether (USDT) da sua Carteira Paxful para uma carteira externa.

Como o Tron USDT e o Ethereum USDT utilizam blockchains distintos, eles envolvem taxas diferentes. As transações com Tron USDT envolvem geralmente taxas muito mais baixas, fazendo com que o envio de USDT seja bem mais barato. Recomendamos a todos os nossos usuários que verifiquem se a carteira externa de destino aceita a rede Tron USDT (TRC-20) e usem-na se estiver disponível*.

Na próxima vez que quiser enviar USDT da sua Carteira Paxful, você vai poder escolher entre Ethereum USDT e Tron USDT. Como sempre, você poderá ver a taxa associada à sua transação antes de confirmar o envio.

*Uma dica útil: endereços Ethereum USDT começam com “0x”, e endereços Tron USDT começam com “T”. Confira bem o endereço de destino antes de enviar o USDT!

Observação: aceitamos USDT da rede tron, não a criptomoeda tron (TRX) em si.