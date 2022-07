Afirmar que o Bitcoin tem ganhado muita atenção é pouco para expressar o que está acontecendo neste momento. A adoção está crescendo, e a lista de países que usam Bitcoin aumenta constantemente.

O Bitcoin vem sendo usado hoje de forma cotidiana em países em desenvolvimento. Esses países estão nos mostrando que o Bitcoin é mais que um investimento e, com a aplicação que eles vêm dando, vemos que a moeda está sendo usada para o que foi criada, o que tem levado sua adoção a novos patamares.

Sem mais delongas, vejamos os países que lideram esse movimento:

Países que se destacam na adoção do Bitcoin

1. Nigéria

Não é nenhum segredo que a Nigéria é há muito tempo a campeã da adoção do Bitcoin. Segundo um estudo apresentado no mais recente “Into the Cryptoverse Report” da KuCoin, 33,4 milhões de nigerianos já tiveram em sua posse ou negociaram criptomoedas, com uma alta de 35% na taxa de adoção entre pessoas de 18 a 60 anos de idade.

O mesmo relatório aponta que 52% dos nigerianos (aproximadamente 17,3 milhões de pessoas) alocaram mais da metade de seu próprio patrimônio em ativos como o Bitcoin. 70% de todos esses investidores buscam inclusive aumentar sua exposição às criptomoedas até o final do ano.

Um dos principais motivos para essa taxa de adoção é o acesso limitado da população a serviços monetários tradicionais, o que faz com que a Nigéria seja classificada como “o país com a maior posse de Bitcoin per capita e a mais alta adoção de criptomoedas do mundo”. Nenhum outro país negocia mais Bitcoin que a Nigéria, o que, de acordo com Ijeoma Ndukwe, se relaciona diretamente com “uma perda de credibilidade nas formas de investimento mais tradicionais”.

2. Quênia

Segundo a TripleA, 8,5% dos quenianos — cerca de 4,5 milhões de pessoas — possuem criptomoedas atualmente. O país é o primeiro do mundo em volume de negociação em plataformas peer-to-peer e o quinto em atividades totais com criptomoedas.

O Quênia lidera todos os países africanos em termos detenção de criptomoedas e transações relacionadas com blockchain. De fato, em janeiro de 2018, a detenção de Bitcoin no Quênia foi responsável por mais de 2% do PIB do país.

No geral, o Quênia é um dos maiores países em adoção do Bitcoin em todo o mundo, conforme demonstrado nos resultados de suas pesquisas na internet: 94,7% de interesse em pesquisas sobre o Bitcoin, a maior taxa, e classificação entre os 10 maiores em pesquisas no Google especificamente para o tópico “criptomoedas”.

3. El Salvador

Em 2021, El Salvador tornou o Bitcoin moeda de curso legal. O presidente Nayib Bukele anunciou que essa decisão foi tomada para fortalecer financeiramente a população de todo o país aumentando a disponibilidade de serviços financeiros para o público.

Desde então, Bukele já declarou diversas vezes que essa decisão ajudou a aquecer a economia, aumentar o acesso a serviços financeiros e obter outros benefícios. Em maio de 2022, o presidente chegou a promover a adoção do Bitcoin por países em desenvolvimento na reunião anual da Aliança para a Inclusão Financeira (AFI).

4. Vietnã

O Vietnã se torna dia a dia uma força cada vez maior no mundo para a adoção do Bitcoin. No Índice Global de Adoção de Criptomoedas de 2021, um relatório que informa uma “medida objetiva de quais países apresentam as taxas de adoção de criptomoedas mais elevadas”, o Vietnã se classificou em primeiro lugar entre 154 países com a pontuação máxima de 1,0. Para fins de comparação, países vizinhos como Tailândia e China obtiveram respectivamente 0,17 e 0,16, e os Estados Unidos atingiram 0,22. A Índia ficou em segundo lugar, com uma pontuação de 0,37 e uma enorme diferença para o resultado do Vietnã.

Países como o Vietnã nos mostram que o Bitcoin é mais que apenas uma opção de investimento. A classificação deles nesse índice conquistou manchetes porque ficou claro que sua posição é liderada graças à atividade de cidadãos comuns (dados obtidos por meio de métricas on-chain e pesquisas), e não de grandes investidores institucionais (realidade em que os Estados Unidos estão à frente).

Por que a adoção do Bitcoin está crescendo nesses países

Agora que já sabemos quais são os grandes responsáveis pela crescente adoção do Bitcoin no mundo, vejamos por que eles têm abraçado tecnologias assim.

Uma alternativa à desvalorização da moeda

O Bitcoin já provou várias vezes ser uma reserva de valor viável, sendo perfeito para pessoas que não querem perder seu poder aquisitivo. Por exemplo, quem vive em um país com inflação alta pode proteger seu patrimônio com criptomoedas como o Bitcoin.

Graças ao Bitcoin e plataformas como a Paxful, qualquer um pode facilmente converter sua moeda e usar o Bitcoin para transações do dia a dia, podendo até mesmo ganhar dinheiro ao longo do tempo.

A confiabilidade das transações

Como consequência da crescente adoção no mundo, cada vez mais empresas estão começando a aceitar pagamentos em Bitcoin. Hoje em dia, não é nenhuma loucura pensar em comprar com Bitcoin uma peça de artesanato, voos a qualquer destino, ingressos para shows e diversos outros produtos e serviços.

Isso vale especialmente em plataformas como a Paxful, que permite realizar transações com mais de 350 formas de pagamento. Quer comprar em uma loja que ainda não aceita Bitcoin? Basta converter o seu BTC com uma das várias opções de pagamento disponíveis na Paxful e usar o valor recebido normalmente. A melhor parte é que você pode até ganhar algum dinheiro nessa conversão.

Além disso, com o acréscimo de recursos como a Lightning Network, já disponível em algumas das carteiras Bitcoin mais conhecidas, o processo de usar BTC para transações cotidianas ficou mais barato e eficiente.

Ajudar pessoas não bancarizadas

Os sistemas bancários tradicionais proporcionam maravilhas para quem tem acesso a eles. O problema é que essa não é a realidade de todas as pessoas. De acordo com um estudo realizado em 2020, mais de dois bilhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso a serviços financeiros. Isso significa que elas estão automaticamente impedidas de participar de transações tão comuns para muitas outras pessoas no mundo.

Como é descentralizado por natureza, o Bitcoin permite que qualquer um participe. Só é preciso ter uma conexão estável à internet em uma carteira Bitcoin. Em plataformas como a Paxful, é possível começar a negociar logo após criar uma conta (o que só requer um endereço de e-mail e um número de telefone). Com mais de 350 opções de pagamento para escolher, é possível comprar Bitcoin com qualquer coisa de valor à disposição.

Capacidade de obter renda extra

Além de suas aplicações reais, o Bitcoin oferece diversas formas de ganhar dinheiro extra. Existem várias estratégias para escolher, como HODLing, day trading e outras. Você só precisa escolher a melhor para você e seguir em frente.

Um grande exemplo disso é Ishtaq, um de nossos usuários que destacamos durante nossa campanha Be the Change. Em 2020, ele mal podia pagar as contas e estava com dificuldade para encontrar um emprego. Quando o conhecemos em 2021, ele já tinha negociado mais de 300.000 USD e aberto sua própria agência de marketing digital.

Com a Paxful, você tem a liberdade de movimentar o seu dinheiro como bem entender. Você pode comprar, vender, negociar, investir e poupar com apenas alguns cliques.

Países em desenvolvimento: a vanguarda da adoção do Bitcoin

Ver como esses países estão usando o Bitcoin nos mostra o quanto o restante do mundo precisa avançar. Nigéria, Quênia, El Salvador e Vietnã estão nos mostrando o tempo todo que o Bitcoin deixou de ser apenas um veículo para investir e obter retornos foras do comum. Ele é algo que pode ajudar milhões de pessoas do mundo todo.

Enquanto a população desses países já está usando o Bitcoin para transações mais eficientes, preservação de patrimônio, comércio eletrônico, remessas de dinheiro e várias outras aplicações, muita gente ainda só fica atenta ao preço da criptomoeda. Temos um aviso para essas pessoas: olhem com mais atenção, pois há muito a aprender sobre o Bitcoin com aqueles que já concretizaram todo o seu potencial.