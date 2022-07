Teman saya, Dave, dulu dia adalah bagholder, tetapi dia FOMO dan membeli lebih banyak BTC. Sekarang, dia adalah whale besar meng-HODLing rembulan.

…banyak istilah yang perlu dipelajari hanya dari dua kalimat. Jika Anda baru mengenal Bitcoin dan dunia mata uang kripto, kami paham jika pernyataan tersebut terdengar tidak masuk akal bagi Anda—itu juga tidak masuk akal bagi kami pada awalnya.

Terlepas dari semua lelucon, satu hal yang paling penting adalah untuk mulai membeli dan menjual Bitcoin, serta terlibat dengan seluruh komunitas yang menciptakan seluruh bahasa gaul setebal kamus tersebut. Jika Anda ingin terlibat dalam percakapan dan mulai berbicara menggunakan bahasa tersebut, ada banyak hal yang perlu dibahas. Untungnya, kami sudah menyusun daftar slang terpopuler yang banyak digunakan.

1. FOMO

Singkatan dari fear of missing out, FOMO bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini artinya perasaan terburu-buru untuk membeli Bitcoin ketika orang lain ramai membicarakannya.

2. Shill

Shilling adalah promosi mata uang kripto untuk keuntungan pribadi seseorang. Meskipun istilah tersebut tidak berasal dari kripto, penggunaannya di ruang kripto menjadi sangat populer.

Orang yang melakukan shill kemungkinan besar adalah mereka yang telah berinvestasi dalam mata uang kripto tertentu yang tidak memiliki kinerja sebaik yang diharapkan dan mencoba untuk membujuk orang lain untuk membelinya agar harganya naik. Pada dasarnya, ini semua hanya untuk keuntungan pribadi.

3. FUD

Kependekan dari fear, uncertainty, and doubt, FUD adalah keadaan di mana orang-orang menyebarkan perasaan negatif tentang Bitcoin.

4. HODL

HODL mungkin adalah slang paling populer dalam Bitcoin. Artinya, mempertahankan BTC Anda, tidak peduli volatilitas harga. Kata ini berasal dari salah ketik, saat pengguna bermaksud mengetik “hold” tapi salah mengejanya—mungkin karena terlalu bersemangat. Selanjutnya, ini berubah menjadi backronym, di mana frasa hold on for dear life menjadi kepanjangannya setelah kesalahan ketik terjadi.

5. Rekt

Rektadalah perasaan di titik terendah ketika seseorang mengalami kerugian besar dalam mata uang kripto yang nilainya anjlok.

Istilah ini berasal dari kata hancur, yang sering digunakan dalam game ketika seorang pemain benar-benar dikalahkan. Jadi, setiap kali seseorang kehilangan sejumlah besar uang dalam mata uang kripto, mereka mengalami rekt.

6. Going to the moon

Going to the moon merujuk pada keyakinan bahwa harga Bitcoin akan mengalami kenaikan signifikan di masa mendatang.

Jika Anda mengatakan bahwa Bitcoin akan pergi ke bulan, artinya Anda yakin bahwa investasi Anda akan mendapatkan keuntungan besar di masa mendatang.

7. Paus

Paus adalah seseorang yang memiliki kripto dalam jumlah besar—biasanya 5% atau lebih dari total pasokan mata uang kripto.

8. Pump and dump

Istilah pump and dump merujuk pada taktik yang digunakan oleh sekelompok pengguna mata uang kripto untuk memanipulasi perasaan pasar.

Memompa secara efektif berarti mempromosikan mata uang kripto berdasarkan informasi palsu atau menyesatkan dan ketika harga naik karena sentimen investor yang meningkat, kelompok tersebut akan membuang semua koinnya dengan cara menjualnya—yang kemudian akan menyebabkan harga turun lagi.

9. Bagholder

Bagholder merujuk pada seseorang yang menyimpan mata uang kripto yang mengalami penurunan nilai, bahkan hingga mencapai titik di mana tidak ada nilainya lagi.

Ini mirip dengan cara berpikir para penimbun: seorang bagholder akan menyimpan uangnya—bahkan jika saat tidak berharga—untuk “hari hujan.”

10. Sats

Kependekan dari satoshi, sats adalah unit terkecil Bitcoin. Satu sat setara dengan 0,00000001 BTC.

11. No-coiner

No-coineradalah seseorang yang yakin bahwa Bitcoin pasti gagal atau akan bernilai rendah di masa depan. Karena keyakinan itulah, dia tidak menyimpan koinnya sendiri.

12. Vaporware

Vaporware mengacu pada proyek perangkat lunak, termasuk mata uang kripto, yang tidak pernah benar-benar dikembangkan. Biasanya dipasarkan dan digaungkan hingga mencapai titik di mana semua orang membicarakannya, tetapi itu tidak pernah selesai.

13. Cryptosis

Cryptosis mengacu pada keingintahuan tentang mata uang kripto yang tidak pernah habis. Meski terdengar seperti penyakit, jangan khawatir, ini tidak membahayakan. Namun, gejalanya akan mencakup menjelajahi forum, memaksakan diskusi tentang mata uang kripto di antara teman-teman Anda, dan secara keseluruhan, meminimalkan risiko saat berjual beli.

14. ICO

Initial coin offering atau ICO adalah mata uang kripto yang setara dengan initial public offering (IPO) yang berarti mengumpulkan dana melalui penjualan sekuritas atau saham untuk pertama kalinya ke publik.

Pada dasarnya, ini mengacu pada proyek pendanaan perusahaan mata uang kripto. Mereka akan menjelaskan tentang apa itu, tim di belakangnya akan meminta investasi untuk membantu mewujudkannya. Sebagai hadiah, mereka akan menawarkan token baru—beberapa di antaranya mungkin memiliki manfaat dalam proyek, sementara yang lain hanya akan mewakili saham di perusahaan.

15. Market cap

Market cap, adalah kependekan dari kapitalisasi pasar, mengacu pada nilai total mata uang digital tertentu. Ini dihitung dengan cara mengalikan harga koin saat ini dengan pasokan yang beredar.

Saat artikel ini ditulis (15 Maret 2022), kapitalusasi pasar Bitcoin berada di 732.061.633.831 USD.

16. KYC

Singkatan dari know your customer atau kenali klien Anda, KYC mengacu pada verifikasi identitas pengguna. Sebagian besar pertukaran mata uang kripto akan menerapkan aturan semacam ini, tidak hanya untuk memverifikasi identitas pedagang tetapi juga untuk mematuhi peraturan dan menjaga keamanan pasar.

17. NFTs

Non-fungible tokens atau NFT adalah satu-satunya aset kriptografi unik yang memiliki kode identifikasi khusus yang dibangun di dalamnya. Bentuk dan ukurannya beraneka ragam—Tweets, karya seni digital, audio, dan lain-lain.

18. WAGMI/NGMI

WAGMI adalah singkatan dari we’re all gonna make it. Ini sering digunakan dalam komunitas kripto untuk membangun kepercayaan diri dan mendorong semua orang agar tidak kehilangan harapan.

NGMI, adalah kebalikannya, ini merupakan singkatan dari not gonna make it. Ini merujuk pada sentimen bahwa Anda membuat keputusan yang buruk dan investasi tersebut tidak akan berhasil.

Kedua istilah ini digunakan di dunia mata uang kripto tetapi lebih populer di ruang NFT — khususnya grup Twitter dan Discord.

19. Diamond hand/paper hand

Mirip dengan HODL, diamond hand mengacu pada menyimpan Bitcoin bahkan ketika ada banyak tekanan untuk menjualnya.

Paper hand merujuk pada investor yang menjual investasinya terlalu dini—sering kali karena mereka merasa takut akan risiko dan rentan terhadap kepanikan.

20. Bullish/bearish

Bullish dan bearish keduanya mewakili pola dalam pasar. Meski awalnya kedua istilah ini secara umum diterapkan pada pasar saham tradisinal, keduanya menemukan cara untuk masuk ke ruang mata uang kripto.

Bullish pasar akan menampilkan tren kenaikan harga, sedangkan bearish pasar akan menampilkan tren penurunan harga.

21. Buy the dip (BTD)

Buying the dip atau BTD berarti membeli suatu aset setelah harganya turun. Alasannya sama seperti ketika Anda meyakinkan diri sendiri untuk membeli sesuatu yang sedang diskon di mal.

Buying the dip mewakili cara membeli Bitcoin dengan harga lebih rendah, berharap itu akan naik lagi di masa mendatang.

Siap bergabung ke percakapan?

Slang baru selalu menemukan cara untuk populer di Internet setiap harinya. Untuk ruang yang sangat muda dan hidup, Anda akan melihat banyak istilah baru yang menemukan cara untuk masuk ke komunitas online. Tidak perlu melakukan FOMO, bahkan trader terhebat pun memulai dari nol.

Awalnya diterbitkan pada 16 September 2020 dan diperbarui pada 24 Maret 2022