Institute of Urban Management of Entrepreneurship, Work and Organized Technology (GUETTO Institute) adalah organisasi nirlaba di Brasil yang berdedikasi untuk mengupayakan kesetaraan ras dan gender di seluruh institusi.

Kami sangat senang untuk mengumumkan bahwa kami bekerja sama dengan mereka dan memulai AfroBit_lab, sebuah proyek yang akan memperluas edukasi Bitcoin dan mempromosikan literasi finansial di sejumlah komunitas Brasil yang rentan.

AfroBit_lab akan memilih 12 orang profesional di berbagai bidang seperti teknologi, aktivisme, dan kewirausahaan untuk berpartisipasi dalam kursus selama 10 jam yang membahas tentang teknologi Bitcoin, interaksi dengan komunitas, analitik data, dan pendidikan anti-rasisme. Setelah menyelesaikan kursusnya, mereka akan meneruskan apa yang telah dipelajari kepada anggota komunitas lain serta memberi mereka semua yang diperlukan untuk mempelajari tentang Bitcoin dan meraih kebebasan finansial.

Kemitraan baru ini menggabungkan sejumlah inisiatif yang kami gagas untuk menghadirkan pendidikan Bitcoin di komunitas dari wilayah Diaspora Afrika—yang meliputi lokakarya di Kenya, Ghana, Afrika Frankofon, Afrika Selatan, Botswana, PaxNaija Training Center di Nigeria, dan sponsor Digital Financial Revolution Tour di Amerika Serikat.

Bersama-sama GUETTO Institute, kami yakin upaya kami akan semakin kuat dalam menunjukkan potensi Bitcoin dalam menghadirkan perubahan serta manfaat edukasi dalam membuka jalan menuju adopsi Bitcoin secara global.

“Bitcoin adalah jalan menuju kebebasan finansial, dan itulah mengapa Paxful berkomitmen untuk menghadirkan edukasi Bitcoin di seluruh wilayah Amerika Latin. AfroBit_lab akan menghadirkan cara dan sarana baru bagi populasi masyarakat kulit hitam di Brasil untuk hidup sejahtera. Kami bangga bisa bekerja sama dengan GUETTO Institute untuk membuka akses ke pasar global bagi orang-orang yang tidak dapat berpartisipasi dalam sistem finansial tradisional.” – Ray Youssef, pendiri dan CEO Paxful

“Bagi sebagian besar masyarakat kulit hitam, Bitcoin mungkin adalah konsep yang tidak banyak diketahui. Ada kepercayaan bahwa, bahkan di kalangan masyarakat umum, dunia digital adalah konsep yang sulit untuk dipahami, terlebih dengan adanya mata uang kripto dan model uang yang terdesentralisasi. Namun, kepercayaan itu kini perlahan berubah. Selama 15 tahun, pasar finansial menjadi semakin demokratis, seiring dengan kemajuan dalam bidang teknologi. Banyak orang yang kini mampu menghasilkan uang, dan masyarakat kulit hitam telah berhasil melampaui sejumlah rintangan yang sebelumnya menghambat mereka. Jika masyarakat menginginkan transformasi antargenerasi dan kebebasan finansial dengan potensi keutungan yang lebih besar, maka wajib bagi mereka untuk mempelajari cara-cara baru dalam mengurus keuangan. Itulah yang ingin kami tawarkan melalui jalinan kerja sama kami bersama Paxful untuk mendirikan AfroBit_lab.”– Alabê Nunjara, Direktur Kebijakan Publik di GUETTO Institute