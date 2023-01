Bersama Built With Bitcoin Foundation and NGO Bitcoin Argentina, dengan bangga kami mengumumkan peluncuran The Schools and Bitcoin Project—sebuah program yang dirancang untuk memperluas pendidikan Bitcoin di 40 sekolah menengah di Argentina.

Kami percaya bahwa pendidikan di setiap tingkat adalah batu loncatan penting menuju gelombang adopsi Bitcoin global berikutnya. Untuk mencapai tujuan ini, kami siap membekali guru, institusi, dan siswa dengan sumber daya pendidikan yang lebih besar guna membangun pengetahuan mereka tentang Bitcoin—memungkinkan mereka mencapai kebebasan finansial yang layak mereka dapatkan.

“Pendidikan di setiap tingkat sangat penting untuk gelombang adopsi Bitcoin global berikutnya. Kami senang bekerja bersama LSM Bitcoin Argentina dan Built With Bitcoin Foundation untuk mendukung gerakan yang berfokus pada kaum muda dan berbagi kekuatan Bitcoin sebagai alat keuangan peer-to-peer untuk semua orang. Kami berada dalam momen transformasi dan Bitcoin sedang membangun jalan menuju masa depan finansial yang lebih cerah.” – Ray Youssef, Founder dan CEO Paxful

“Kami merasa terhormat menjadi bagian dari Schools and Bitcoin Project bersama LSM Bitcoin Argentina dan Paxful. Di Built With Bitcoin Foundation, pendidikan dan inklusi keuangan adalah pilar yang berada di garis depan misi kami. Dengan proyek ini, kami berharap dapat menjangkau sebanyak mungkin warga Argentina untuk membantu meningkatkan literasi keuangan di wilayah dunia yang paling membutuhkannya.” – Yusuf Nessary, Direktur Filantropi, Built With Bitcoin Foundation

“Kami sangat bangga bisa mempersembahkan proyek pendidikan yang unik ini di tanah air. Kami ingin siswa memahami manfaat dan keuntungan yang ditawarkan teknologi kripto saat ini dan memperoleh alat untuk berfungsi dalam ekonomi kripto dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Selain itu, kami tertarik untuk berkontribusi pada pelatihan guru dan lembaga pendidikan, sehingga mereka terbiasa dengan bahasa dan konsep ini. Tujuan lain dari program ini ditujukan untuk menciptakan materi pedagogis bersama yang dapat digunakan untuk mendukung dan menyertai inisiatif dan proposal yang muncul di seluruh proyek oleh komunitas pendidikan.” – Javier Madariaga, Direktur Eksekutif NGO Bitcoin Argentina

“Proyek ini adalah proyek jangka panjang yang berkomitmen pada pendidikan dan pelatihan pemuda Argentina dalam menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh transformasi teknologi ini. Semua sekolah menengah di negara ini diundang untuk ambil bagian dan berpartisipasi.” – Jimena Vallone, Koordinator Pengembangan Institusi NGO Bitcoin Argentina

Kami berharap kemitraan ini akan memberi lebih banyak orang kesempatan untuk melihat seberapa besar dampak Bitcoin dalam memobilisasi generasi baru dan benar-benar melayani 100% sebagai alat untuk kebebasan finansial.