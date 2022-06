Lorsque Bitcoin (BTC) a été conçu il y a environ 13 ans, il n’y avait pas autant de devises numériques et de types de crypto. Il n’y avait que BTC. Si vous regardez le secteur aujourd’hui, vous trouverez plus de 17 600 devises numériques disponibles. Si ce nombre semble vous dépasser, vous serez content(e) de savoir que celles-ci peuvent être classifiées en différents types selon leur utilisation et leur application.

Si vous souhaitez étudier plus en profondeur l’espace et que vous souhaitez savoir combien de types de crypto monnaies existent, voici les quatre types les plus courants que vous rencontrerez sur le marché aujourd’hui.

Les quatre types de crypto les plus courants sur le marché aujourd’hui

Le marché des cryptos comprend des devises numériques, des avoirs, des objets et des mèmes. Commençons par le plus populaire, les devises.

Devise

Il s’agit probablement du type de devise numérique le plus courant que vous rencontrerez sur le marché. Une devise est un type de devise numérique conçu pour son utilité, Bitcoin étant le premier exemple. Satoshi Nakamoto a créé le BTC pour faciliter les paiements directs et les transferts d’argent en éliminant les tierces parties et les intermédiaires.

Il ouvre également la voie aux services financiers sans devoir fournir d’informations confidentielles. C’est pour cela que les devises numériques comme le BTC sont considérées adaptées aux envois et aux transferts d’argent ainsi qu’aux paiements. Bien que ces devises sont connues pour être très volatiles, elles sont considérées comme un bon moyen de stockage de valeur.

C’est pour cela que de nombreuses personnes se tournent vers Bitcoin comme valeur refuge dans les pays faisant face à des conditions économiques difficiles.

En raison de la nature volatile des devises numériques, beaucoup de personnes les utilisent également pour gagner de l’argent en les achetant et en les vendant et en participant à d’autres activités rémunérées. Des milliers d’échanges et de places de marché émergent, ce qui permet de démarrer plus facilement que jamais dans le trading.

Il est également remarquable que ces devises ne sont émises, réglementées ou soutenues par aucune autorité centrale comme des banques ou autres institutions financières. Elles sont générées à l’aide d’un grand livre distribué, ou blockchain, qui fonctionne avec des logiciels et des ordinateurs spécialisés.

Avoir

Si vous regardez la définition du mot « avoir » du point de vue financier, vous verrez qu’il s’agit de n’importe quelle ressource représentant une valeur de propriété pouvant être convertie en espèces. Il peut également être défini comme n’importe quoi pouvant être utilisé afin de produire une valeur économique positive.

Dans le monde de la crypto, les stablecoins sont considérés comme des avoirs. Cela est dû au fait que la valeur de ces jetons est dérivée de la valeur d’un autre avoir. Prenons le Tether (USDT) comme exemple. Le tether est un avoir numérique indexé à sa devise fiat correspondante, le dollar américain (USD), avec un taux de 1:1. Les jetons Tether sont garantis à 100 % par des réserves de devises traditionnelles, d’équivalents en espèces, ou d’autres avoirs potentiels sur leur plateforme respective.

Un avoir comme le Tether est appelé un stablecoin en raison de sa capacité à offrir un prix ou une valeur stable. C’est pour cela que de nombreux traders, amateurs et professionnels de crypto se tournent vers des avoirs comme l’USDT comme solutions de faible volatilité dans le marché des cryptos.

Objet

L’objet est probablement le type de crypto monnaie le moins courant dans cette liste. D’un autre côté, vous avez certainement rencontré beaucoup de coins de ce type dans l’espace crypto. Le type de crypto objet est conçu pour soutenir ou financer des projets spéciaux dédiés à fournir des solutions aux problèmes de ce monde.

Les cryptos de ce type comprennent Siacoin (SC), Terra (LUNA) et Decentraland (MANA), parmi d’autres. Siacoin est le coin utilitaire de Sia, une plateforme de stockage sur le cloud distribuée, décentralisée et basée sur la blockchain. Sia est conçu pour « créer une place de marché de stockage de données plus robuste et moins onéreuse que les fournisseurs de stockage sur le cloud traditionnels. » Pour simplifier, il vise à résoudre le problème de stockage onéreux sur le cloud.

Terra (LUNA), quant à lui, vise à démocratiser la finance décentralisée (DeFi). Un autre exemple d’objet est le MANA par Decentraland. D’après leur site web, Decentraland est le premier monde entièrement décentralisé contrôlé au moyen d’organisations autonomes décentralisées (DAO). MANA sert à payer des terrains et des éléments de jeu dans Decentraland, où les utilisateurs peuvent se connecter entre eux, échanger des avoirs numériques et explorer le monde virtuel.

Mème

Comme le nom le suggère, les mèmes sont un type de crypto créé sans raison particulière. Ces coins sont pour la plupart basés sur des mèmes Internet, des blagues sur les réseaux sociaux, ou des caractères en ligne amusants. Des exemples de crypto de ce type comprennent Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB).

Une des raisons pour la popularité croissante des mèmes est l’attention que leur apportent différentes communautés en ligne, des influenceurs et la FOMO (peur de manquer quelque chose). Les mèmes ont également une circulation immense, comme SHIB avec un quadrillion de jetons ou DOGE qui n’a pas de limite. C’est pour cela que vous pouvez acheter des milliers ou même des millions de mèmes avec 1 USD seulement.

Cependant, de nombreux amateurs et experts en crypto considèrent les mèmes comme des avoirs risqués. La valeur des mèmes est souvent liée à l’activité et à l’implication de la communauté, ce qui peut éventuellement mener à des pump and dump. De plus, le coin peut également subir un krach à tout moment et éventuellement perdre sa valeur.

D’autre part, les rug pulls, une arnaque où les utilisateurs sont incités à contribuer ou investir de l’argent dans un produit frauduleux, sont également répandus avec les mèmes. En raison de ces dangers potentiels, de nombreux amateurs de crypto déconseillent les mèmes. En fait, un grand nombre d’experts dans le secteur découragent grandement d’investir dans ces coins.

Si vous envisagez d’essayer ce type de coins, considérez un bon nombre d’idées instructives avant de faire le pas. Rappelez-vous qu’il vaut mieux investir votre argent durement gagné dans un avoir moins risqué qui a moins de chance de présenter des risques de fraude.

Dans quel type de crypto monnaie devriez-vous investir ?

Il existe des tonnes d’options au choix pour investir dans la crypto. Des milliers de nouveaux coins envahissent le marché et cela peut dépasser les nouveaux-venus. Et bien que certains de ces coins ont gagné une bonne réputation dans l’espace, rien n’est aussi testé et approuvé que Bitcoin.

À de maintes reprises, il a prouvé être la meilleure crypto monnaie, présentant de vrais cas d’utilisation pour envoyer et recevoir de l’argent, pour préserver la richesse, pour les efforts philanthropiques et davantage. C’est non seulement le plus ancien, vous permettant d’accéder à des communautés qui l’utilisent depuis des années, mais son adoption a également continué d’augmenter au cours de son existence.



*Le contenu de cet article est fourni à fins informatives uniquement, et toute information ou matériel ne doit aucunement être considéré comme conseil juridique, fiscal, d’investissement, financier ou autre.