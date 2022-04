New York, NY, 30 mars 2022 – Paxful, une plate-forme fintech de pair à pair mondiale, a annoncé aujourd’hui avoit été inclus dans la deuxième liste Time100 des entreprises les plus influentes de cette année. Cette liste met en avant 100 entreprises qui ont apporté une contribution extraordinaire dans le monde entier.

Paxful met en avant une économie vraiment globale en construisant un système financier pour la majorité, pas simplement pour l’élite. Grâce à la plate-forme, les utilisateurs dans le monde entier peuvent acheter, vendre et échanger des bitcoins et autres crypto monnaies afin d’effectuer des paiements, des transactions et des envois d’argent. Paxful sert actuellement 9 millions d’utilisateurs dans presque tous les continents avec plus de 6 milliards de dollars échangés à ce jour sur la plate-forme.

Ray Youssef, PDG et fondateur de Paxful, a déclaré : « Je suis incroyablement fier de travailler avec une équipe talentueuse pour mener l’adoption mondiale du Bitcoin et la liberté financière de plus de 9 millions de personnes dans le monde. L’accès à la finance devrait être un droit de l’homme et Paxful est fier de son inclusion dans la liste Time100 en reconnaissance de notre travail à l’expansion de la finance de pair à pair, au soutien de l’inclusion financière et à la réduction des différences économiques. »

Dans le cadre de la mission de Paxful à soutenir les marchés émergeants, Ray Youssef est aussi le co-fondateur de la fondation Built With Bitcoin, une organisation humanitaire vouée à la création d’opportunités équitables qui offre une distribution d’eau saine, un accès à une éducation qualitative, à l’agriculture équitable et au soutien humanitaire, le tout aidé par Bitcoin. À ce jour, la fondation a bénéficié 110 000 personnes dans huit pays, a construit 8 écoles, 7 projets solaires, 4 centres technologiques et 6 systèmes agricoles dans le monde entier.

Pour remplir la liste, le TIME a fait appel à des nominations dans tous les secteurs, des soins de santé aux récréations, en passant par les transports et la technologie auprès de ses éditeurs et correspondants dans le monde entier ainsi que des experts de l’industrie. Chaque entreprise est ensuite évaluée sur des facteurs clés comme la pertinence, l’impact, l’innovation, le leadership et la réussite.

Consultez la liste complète ici : time.com/100companies

À propos de Paxful

Paxful est une plate-forme fintech de pair à pair mondiale conçue pour plus de neuf millions d’utilisateurs dans le monde entier en besoin d’accès équitable à la finance. Paxful propose plus de 400 modes de paiement à ses utilisateurs pour acheter, vendre et échanger des devises numériques comme le Bitcoin (BTC), l’Ethereum (ETH) et le Tether (USDT), leur permettant ainsi d’effectuer des paiements, des transactions et d’envoyer de l’argent comme moyen d’échange. Pour en savoir plus sur Paxful, visitez notre site Internet : https://paxful.com/