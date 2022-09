Une suite d’événements surprenante a mené les fans de Bitcoin dans un marché qui suit la même direction que le marché des actions. Lorsque le Bitcoin a présenté l’idée de finance décentralisée, nombre d’entre nous avons compris que le marché serait aussi isolé que possible des institutions financières traditionnelles. Avec ce qui se passe aujourd’hui, beaucoup se retrouvent perdus, ce qui est compréhensible.

Qu’est-ce que l’inflation ?

Avant de parler de son impact sur le marché du Bitcoin, définissons d’abord l’inflation. L’inflation est la vitesse à laquelle les prix augmentent dans le temps. Généralement, les discussions sur l’inflation portent sur ses effets en termes d’augmentation du coût de la vie ou d’augmentation générale du prix des biens et des marchandises.

En elle-même, l’inflation n’est pas forcément une mauvaise chose. Dans certaines quantités, elle peut même être profitable à l’économie. Le problème commence lorsque l’inflation est hors de contrôle et pousse le marché dans un état d’hyperinflation.

La finance décentralisée devrait être immune à ces changements, car elle fonctionne sur le principe d’un système totalement séparé. Ces dernières semaines, on a remarqué un changement important de la valeur du Bitcoin, un changement qui coïncide avec l’inflation rapide observée par les institutions financières traditionnelles.

Effet de l’inflation sur le prix du Bitcoin

Alors, quel effet l’inflation a-t-elle eu sur le prix du Bitcoin ? À la surface, il semble que le Bitcoin suit la même tendance que les conditions actuelles du marché des actions.

Avec la popularité grandissante du Bitcoin ces dernières années, les fonds spéculatifs, les institutions bancaires et de capital-risque ont acheté de grandes quantités de Bitcoin comme véhicule d’investissement, en misant sur des gros gains en achetant massivement.

Rappelez-vous que le Bitcoin est un actif plus risqué que les actions ou les obligations. Il est donc l’un des premiers à être vendus en cas d’incertitude. Vers la fin 2021, les baleines de Bitcoin ont commencé à vendre leurs achats massifs par peur de l’inflation due à une impression excessive d’argent par assouplissement quantitatif. Le marché s’est retrouvé inondé de Bitcoin, ce qui a causé la peur et l’incertitude dans la communauté, dont certains ont vendu dans la panique, d’où la chute significative des prix. On observe le même scénario à Wall Street, où les investisseurs se débarrassent des actions à risques moyens à élevés.

Effet sur les spéculateurs de Bitcoin

Les spéculateurs Bitcoin seront les plus affectés dans cette situation. Avec la direction actuelle du marché, les spéculateurs ont commencé à transférer une partie de leurs fonds dans des stablecoins par peur d’un krach.

C’est semblable à ce que nous avons mentionné plus haut sur le prix du Bitcoin. Avec autant d’incertitude autour de l’inflation, des utilisateurs ont commencé à vendre leurs bitcoins, ce qui a eu un effet boule de neige qui s’est reflété sur la valeur du Bitcoin. Les spéculateurs ont de l’influence dans la communauté et leurs actions ont une forte probabilité d’influencer le comportement des autres.

Effet sur les portefeuilles physiques de Bitcoin et les cartes graphiques de minage

Avec l’augmentation des prix, la pénurie de semi-conducteurs n’a pas arrangé l’inflation que nous connaissons actuellement. Cela a provoqué une augmentation du prix des portefeuilles physiques de bitcoin en raison d’un approvisionnement limité.

En plus du problème de pénurie de portefeuilles physiques, les composants utilisés dans les appareils de minage de Bitcoin sont également devenus plus onéreux et plus difficile à trouver. La pénurie de cartes graphiques de minage affecte définitivement les opérations des mineurs de Bitcoin, particulièrement les nouveaux qui n’ont pas encore imposé leur présence.

Effet sur les utilisateurs réels de Bitcoin

Ce qui ne changera pas, c’est le fait que les gens continuent d’envoyer de l’argent avec Bitcoin. Après tout, l’argent que vous envoyez reste le même après avoir payé les frais. Envoyer de l’argent à l’étranger avec Bitcoin est donc l’option idéale pour tous ceux qui n’ont pas de compte bancaire.

Et n’oublions pas ceux qui échangent des bitcoins pour gagner leur vie. Le volume de transaction sur Paxful n’a pas énormément fluctué durant cette période, ce qui montre que les utilisateurs participent toujours activement sur le marché. C’est le contraire de ce que vous pourriez prévoir en cas de krach du Bitcoin. Après tout, il est facile de propager la peur et l’incertitude durant les marchés baissiers.

Volume de trading hebdomadaire sur Paxful (juin 2022)

Source : Coin Dance

Il est également bon de remarquer que les gens utilisent toujours le Bitcoin pour combattre l’inflation. Malgré tout ce qui se passe sur le marché, les utilisateurs Bitcoin considèrent toujours la blockchain comme un moyen sûr de stocker leur argent. Qu’il y ait de l’inflation ou pas, 1 BTC vaut toujours 1 BTC dans l’esprit des vrais croyants en Bitcoin.

Est-ce qu’on oublie quelque chose ?

L’inflation n’est pas forcément le seul facteur à jouer un rôle dans le prix actuel du Bitcoin. Ce n’est peut-être qu’un de nombreux facteurs qui ont coïncidé avec un effet boule de neige.

Prenez par exemple les récentes politiques gouvernementales visant à réglementer le Bitcoin et toutes les autres crypto monnaies. À chaque annonce d’une agence gouvernementale, le marché voit beaucoup d’activité, car les utilisateurs s’inquiètent de l’effet de ces politiques sur la blockchain.

Une autre raison possible est le cycle de halving du Bitcoin, particulièrement où nous sommes dans ce cycle. Si on regarde en arrière, il y a toujours un marché baissier qui dure jusqu’a deux ans entre deux cycles de halving du Bitcoin. Le public s’intéresse moins au Bitcoin durant cette période et le prix tend à stagner.

Graphique du cycle de halving du Bitcoin

Source : Coin Metrics

Un autre suspect est la période fiscale. Certains ont remarqué que la valeur du Bitcoin tend à sous-performer en début d’année (durant la période des impôts). Une explication possible est que de nombreux utilisateurs vendent leurs actifs pour payer leurs impôts le moment venu.

En fin de compte, on ne peut pas être dogmatique. Après tout, le Bitcoin reste très jeune en tant que monnaie. Le mieux en cette période, c’est d’en apprendre autant que possible sur cette devise et de participer à la communauté tout en faisant nos propres recherches.

Bitcoin ne va pas disparaître

Nous avons fait beaucoup de chemin depuis le développement initial du Bitcoin, et les plus bas actuels n’ont rien à voir avec les plus bas du début. En fait, vous pouvez observer que les plus bas historiques du Bitcoin (c’est-à-dire, le prix le plus bas possible) sont toujours à la hausse. Tout cela pour dire que Bitcoin n’est pas mort.

Ceci dit, il n’est pas facile de rester calme dans cette période. En fin de compte, il faut vous assurer que votre argent est en sécurité et ne perd pas sa valeur. Il est impossible d’éviter l’inflation, alors le mieux c’est d’essayer de la dépasser. La finance décentralisée n’est peut-être pas aussi mûre qu’elle aimerait l’être, mais elle a déjà démontré ce qu’il est possible de faire quand on donne les moyens à des utilisateurs dans le monde entier.