En coopération avec la fondation Built With Bitcoin et l’ONG Bitcoin Argentina, nous sommes heureux d’annoncer le lancement du projet Écoles et Bitcoin, un programmme conçu pour avancer l’éducation Bitcoin dans 40 écoles secondaires en Argentine.

Nous croyons que l’éducation à tous les niveaux est une étape vitale qui mènera à la prochaine vague d’adoption mondiale du Bitcoin. Pour y arriver, nous sommes prêts à fournir aux enseignants, institutions et étudiants davantage de ressources éducatives pour augmenter leur connaissance en Bitcoin et leur permettre ainsi d’atteindre la liberté financière qu’ils méritent.

« L’éducation à tous les niveaux est vitale pour la prochaine vague d’adoption mondiale du Bitcoin. Nous sommes heureux de travailler avec l’ONG Bitcoin Argentina et la fondation Built With Bitcoin pour soutenir un mouvement axé sur les jeunes et le partage de la puissance du Bitcoin comme outil financier de pair à pair pour la population. Nous vivons une époque de transformation et Bitcoin crée un chemin vers un avenir financier plus brillant. » – Ray Youssef, Fondateur et PDG de Paxful

« C’est un honneur pour nous de faire partie du projet Écoles et Bitcoin avec l’ONG Bitcoin Argentina et Paxful. À la fondation Built With Bitcoin, l’éducation et l’inclusion financière forment les piliers majeurs de notre mission. Avec ce projet, nous espérons toucher autant d’Argentins que possible afin de promouvoir l’alphabétisation financière dans cette région du globe qui en a le plus besoin. » – Yusuf Nessary, Directeur des programmes philanthropiques, fondation Built With Bitcoin

« Nous sommes fiers d’être en mesure de proposer ce projet éducatif unique dans le pays. Nous souhaitons que les étudiants comprennent les avantages actuels de la technologie crypto et acquièrent les outils leur permettant de participer à l’économie crypto de manière prudente et responsable. En même temps, nous souhaitons contribuer à la formation des enseignants et des institutions scolaires, afin qu’ils soient familiers avec le langage et les concepts. Un autre objectif du programme vise à collaborer à la création de matériel pédagogique à utiliser pour soutenir et accompagner les intiatives et propositions révélées tout au long du projet par la communauté éducative. » – Javier Madariaga, Directeur général de l’ONG Bitcoin Argentina

« Il s’agit d’un projet à long terme voué à l’éducation et à la formation des jeunes Argentins face aux défis présentés par cette transformation technologique. Toutes les écoles secondaires du pays sont invitées à participer. » – Jimena Vallone, Coordinateur du développement institutionnel à l’ONG Bitcoin Argentina

Nous espérons que ce partenariat offrira à davantage de personnes l’opportunité de voir l’étendue de l’impact du Bitcoin à mobiliser une nouvelle génération et à vraiment servir la majorité comme outil vers la liberté financière.