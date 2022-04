Nous sommes si proches de la mise à jour Ethereum 2.0 qui apporte des modifications révolutionnaires à cette crypto déjà unique et innovante, que tout le monde parle du mécanisme de consensus PoS (Preuve d’enjeu). Le passage du mécanisme de preuve de travail (PoW) au système PoS est l’une des modifications les plus attendues faisant partie de cette mise à jour. Évidemment, pour les traders amateurs, tout cela peut sembler bien intimidant. Alors qu’est-ce que la preuve d’enjeu et qu’est-ce que cela signifie pour Ethereum ?

Parlons d’abord du mécanisme de consensus. Pour simplifier au maximum, les mécanismes de consensus sont responsables de la sécurité des blockchains. La plupart des crypto monnaies étant décentralisées, elles ont besoin d’un système pour sécuriser le réseau. Les systèmes distribués et leurs réseaux les utilisent pour définir une source unique de vérité.

Dans les systèmes centralisés, par exemple, la vérité est décidée par une entité unique comme les autorités financières en charge. Cependant, dans les systèmes décentralisés, de nombreuses entités autonomes sont nécessaires pour maintenir un seul réseau. Pour sécuriser le réseau et valider les transactions, elles doivent adopter un mécanisme cryptographique identique pour arriver à un consensus.

Définition et fonctionnement

Pour vous donner une meilleure idée du fonctionnement de la preuve d’enjeu, expliquons d’abord le fonctionnement de la preuve de travail. À ce jour, le système de preuve de travail est le plus courant. Il est utilisé par des crypto monnaies populaires comme Bitcoin (BTC) et la version actuelle d’Ethereum (ETH). Satoshi Nakamoto était le pionnier de cette technologie avec la sortie du BTC en 2009.

Pour une nouvelle technologie comme la blockchain, le système de preuve d’enjeu était incroyablement sécurisé et fiable. Ses deux composantes sont les mineurs et l’énergie. Les mineurs sont les personnes qui maintiennent le réseau en installant et en gérant des nœuds (ou des ordinateurs) qui convertissent de l’électricité en puissance de calcul afin de résoudre des problèmes mathématiques complexes. Le premier mineur qui résout le problème gagne le droit d’ajouter un bloc de transactions à la blockchain, ce qui crée un historique de données unique et vérifiable sur une blockchain qui utilise la preuve de travail. Ce mineur sera récompensé avec un coin nouvellement créé. Cela signifie simplement que la personne ayant la plus grande puissance de minage aura la meilleure chance d’être récompensé.

Passons maintenant à l’alternative à la preuve de travail : la preuve d’enjeu. Étant donné que le minage est complètement éliminé, la manière de valider les blocs est complètement différente. Tandis que la preuve de travail utilise de l’énergie (électricité) pour miner et créer des blocs, les validateurs de preuve d’enjeu s’engagent à déposer de l’argent pour participer à la création de nouveaux blocs. Pour cela, ils bloquent des crypto monnaies sur le réseau et se rendent disponibles pour une sélection aléatoire de la personne qui proposera un nouveau bloc. Les autres validateurs du réseau témoigneront avoir vu le bloc et lorsque suffisamment de témoignages auront été recueillis, le bloc sera ajouté à la blockchain. Tous les validateurs ayant participé (ceux qui ont proposé un bloc et ceux qui ont témoigné) seront récompensés.

De par sa conception, le système de preuve d’enjeu crée des incitations motivantes pour un bon comportement et des peines lourdes pour les mauvais comportements. Rappelez-vous que les validateurs bloquent leur propre argent dans le réseau. Au lieu de payer l’énergie et les équipements de minage, les validateurs de preuve d’enjeu risquent leur argent dans le réseau.

En bloquant votre argent sur la chaîne et en accomplissant votre responsabilité de validateur, vous pouvez gagner des récompenses en proposant des blocs ou des témoignages lorsque c’est votre tour. Cependant, si vous n’accomplissez pas ces responsabilités, vous serez pénalisé. Par exemple, si c’est votre tour de proposer un bloc ou de témoigner. Cependant, vous n’étiez pas en ligne et vous avez passé votre tour. Dans ce cas, un montant sera déduit de la crypto que vous avez bloquée.

La valeur monétaire de la pénalité dépend de la gravité de votre erreur. Être hors ligne mérite une relativement petite amende. Cependant, des crimes plus sérieux comme compromettre ou attaquer délibérément le réseau pourra vous coûter une partie importante du montant bloqué, voire le montant total. De plus, vous serez banni du réseau et vous ne pourrez plus jamais participer en tant que validateur. En guise de comparaison : la déduction de l’intégralité de votre montant bloqué est équivalent à demander à un mineur de preuve de travail de détruire tout son équipement, et pas simplement de payer l’électricité utilisée lors de l’attaque échouée.

Système de preuve d’enjeu amélioré

Bien que le système par preuve de travail soit sécurisé, il a fait face à trois obstacles importants :

Accessibilité

Entre les équipements de luxe et les factures d’électricité, les exigences pour commencer en tant que mineur PoW peuvent être assez élevées. La maintenance et la vérification de blocs est un processus qui requiert beaucoup d’énergie pour gagner des récompenses de bloc importantes. Les mineurs se déplacent généralement dans les pays qui offrent une énergie moins coûteuse. De plus, des coûts énergétiques plus faibles sont souvent accordés aux entreprises seulement. Cela signifie que vous devez démarrer une entreprise et acheter suffisamment de matériel pour rembourser les frais et les efforts.

Ajoutez à cela le prix de l’équipement, qui n’est pas bon marché. Rappelez-vous que pour obtenir une récompense, vous êtes en concurrence avec de grosses entreprises qui utilisent les meilleurs équipements. Ces deux facteurs rendent la tâche beaucoup plus difficile à ceux qui souhaitent démarrer et gagner de l’argent avec le minage de crypto monnaies.

Grâce au mécanisme de preuve d’enjeu, les équipements de minage énergivores sont entièrement éliminés, ce qui signifie que les obstacles pour démarrer sont bien moins importants. Cependant, cela ne signifie pas que toutes les barrières pour démarrer ont été supprimées. Il convient de noter que pour devenir un validateur, vous devrez bloquer votre argent. Si vous souhaitez devenir un validateur pour la mise à jour de preuve d’enjeu d’Ethereum pour ETH 2.0, vous devrez bloquer 32 ETH (ce qui fait environ 62 000 USD à la rédaction de cet article). Mais tout comme pour les chaînes PoW, il existe des groupes que vous pouvez rejoindre pour réduire votre fardeau.

Avec la preuve de travail, vous pouvez prêter votre puissance de calcul à un groupe de minage et partager les récompenses avec les autres membres du groupe. Avec la preuve d’enjeu, vous pouvez rejoindre des groupes de staking qui recueillent des fonds auprès de participants qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas risquer autant d’argent.

Centralisation

Les exigences pour commencer avec les chaînes PoW étant aussi élevées, cela cause un autre problème : les mineurs deviennent plus centralisés. Moins le minage est profitable, moins de personnes souhaitent essayer. Cela laisse champ à deux groupes principaux centralisés : les gros groupes installés dans les régions où l’électricité est peu chère, et les groupes de minage qui partagent les récompenses entre leurs membres.

Les chaînes PoS se débarrassent des coûts énergétiques et des équipements de minage, ce qui ouvre la porte à davantage de personnes pour devenir des validateurs. Pour devenir un validateur, tout ce dont vous avez besoin est une certaine quantité de crypto, une connexion stable à Internet et un ordinateur ou un appareil mobile (téléphone ou tablette). Vous n’avez pas besoin de beaucoup, c’est pourquoi les portes vous sont ouvertes.

Mise à l’échelle

Avec le système PoW, les blocs sont minés l’un après l’autre. Chaque bloc peut contenir une certaine quantité de données (taille du bloc). Cela signifie que s’il n’y a pas plus de place pour des transactions en attente, elles doivent attendre le bloc suivant pour être ajoutées à la chaîne.

Les réseaux de preuve d’enjeu ne font pas mieux dans ce domaine. Cependant, ils fournissent l’architecture permettant de mettre en oeuvre des solutions de mise à l’échelle, comme le sharding. Le sharding est un mécanisme de mise à l’échelle qui partitionne la blockchain en plusieurs sous-chaînes, chacune pouvant traiter des blocs. Grâce à cela, les blocs ne doivent pas nécessairement être traités un par un, ce qui signifie que les transactions n’ont pas à attendre le bloc suivant. Plusieurs blocs peuvent être traités en même temps, le tout sans risquer de compromettre la sécurité. Par exemple, Ethereum 2.0 partitionnera la blockchain ETH en 64 sous-chaînes. En théorie, le réseau devrait donc traiter les transactions au moins 64 fois plus rapidement.

Un système d’avenir ?

Le mécanisme de consensus par preuve de travail est utilisé par certaines des plus grosses crypto monnaies comme Bitcoin et Ethereum. Bien qu’il rencontre quelques problèmes, on ne peut pas nier son aspect révolutionnaire en ce qui concerne la sécurité.

Bien que le système par preuve d’enjeu promette beaucoup, il est impossible de prédire ce qui se passera lorsque Ethereum 2.0 sera complètement opérationnel. Rappelons-nous que la preuve d’enjeu est une nouvelle technologie qui vise à proposer une alternative à la preuve de travail. Les futurs développements dépendront de ses performances dans des applications réelles. Alors pour l’instant, attendons patiemment.