L’institut pour la gestion urbaine de l’entrepreneuriat, du travail et de la technologie organisée (institut GUETTO) est une organisation à but non lucratif installée au Brésil et dédiée au renforcement de l’égalité raciale et sexuelle dans les institutions.

Nous sommes extrêmement heureux d’annoncer notre partenariat et de lancer AfroBit_lab, un projet destiné à développer l’éducation Bitcoin et augmenter les connaissances financières de certaines des communautés les plus vulnérables au Brésil.

AfroBit_lab sélectionnera 12 professionnels dans des secteurs comprenant la technologie, l’activisme et l’entrepreneuriat pour participer à un cours de 10 heures sur la technologie Bitcoin, l’engagement communautaire, l’analyse de données et l’éducation anti-raciste. Après avoir terminé le cours, ils mettront les leçons à disposition des membres de la communauté pour leur donner tous les outils leur permettant de découvrir Bitcoin et de gagner la liberté financière qui leur était jusqu’alors refusée.

Ce nouveau partenariat s’ajoute à la liste des initiatives que nous avons prises pour apporter l’éducation Bitcoin aux communautés de la diaspora africaine dans le monde entier, comprenant des ateliers au Kenya, au Ghana, dans l’Afrique francophone, en Afrique du Sud et au Botswana, ainsi que le centre éducatif PaxNaija au Nigéria et le financement du Digital Financial Revolution Tour aux États-Unis.

Avec l’institut GUETTO, nous croyons que nous pouvons amplifier nos efforts pour montrer dans le monde entier à quel point Bitcoin peut changer des vies et comment l’éducation mène à l’adoption globale.

« Bitcoin est le chemin vers la liberté financière et c’est pourquoi Paxful est voué à l’éducation Bitcoin en Amérique latine. AfroBit_lab révolutionnera la manière dont la population noire au Brésil pourra accéder à de meilleurs outils et aux ressources nécessaires pour réussir. Nous sommes fiers d’être en partenariat avec l’institut GUETTO pour ouvrir le marché mondial à de vraies personnes souvent oubliées par le système financier traditionnel. » – Ray Youssef, Fondateur et PDG de Paxful

« Pour la plus grande partie de la population noire, toucher au Bitcoin semble très improbable. Il y a la croyance que, même pour les personnes moyennes, il est difficile de comprendre le monde numérique, les crypto monnaies et le modèle monétaire décentralisé. Mais cela est en train de changer. Depuis 15 ans, l’univers des marchés financiers s’est démocratisé, en même temps que la technologie avance. Beaucoup de personnes ont gagné de l’argent et la population noire a fait face à plusieurs obstacles. Si ce public désire une transformation générationnelle et la liberté financière accompagnée d’une grande profitabilité, il est nécessaire de découvrir de nouvelles manières de gérer son argent. C’est ce que nous visons à offrir avec notre partenariat avec Paxful et la création d’AfroBit_lab. »– Alabê Nunjara, Directeur des politiques publiques à l’institut GUETTO