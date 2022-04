Attends… c’est quoi qui s’est vendu pour combien ?

Vous rappelez-vous l’époque où acheter des crypto monnaies était la tendance la plus bizarre en ligne ? Et bien, c’est loin derrrière nous. La bizzarerie est maintenant passée aux NFT, ou jetons non fongibles.

C’est vraiment si bizarre ? Jack Dorsey, le PDG et co-fondateur de twitter, a vendu son tout premier tweet pour 2,9 millions de dollars. Alexander M. Ramirez-Mallis, un cinéaste basé à Brooklyn, a vendu un enregistrement de pets de 52 minutes pour 420 dollars. C’est peut-être pas autant que pour le tweet de Jack Dorsey, mais c’est vraiment bizarre de dépenser de l’argent pour ça.

Alors, qu’est-ce qu’un jeton non fongible et pourquoi certains sont prêts, bizarrement, à dépenser autant d’argent pour ça ?

Le monde étonnant des NFT

Le plus simple pour définir un jeton non fongible est de déterminer ce qu’est la fongibilité. Simplement, la fongibilité est une caractéristique d’un bien qui lui permet d’être échangé : mon billet de 100 EUR a la même valeur que le vôtre. Même si on échange nos billets pour une raison quelconque, nous aurons toujours autant d’argent. C’est la même chose pour les crypto monnaies : mon 1 BTC vaut la même chose que votre 1 BTC. Cela signifie que les monnaies fiduciares et les crypto monnaies sont fongibles. Un BTC vaudra toujours 1 BTC, 1 ETH vaudra toujours 1 ETH, etc. C’est ce qui permet d’échanger ces jetons si facilement.

Les NFT, quant à eux, changent la donne en rendant chaque jeton unique et irremplaçable. Ce sont des objets cryptographiques uniques sur la blockchain possédant des codes d’identification et des métadonnées qui les distinguent l’un de l’autre. Cela signifie que mes jetons non fongibles ne vaudront peut-être jamais autant que les vôtres, même s’ils se ressemblent beaucoup. Ce sont des représentations numériques d’objets. En quelque sorte, ce sont des passeports numériques dotés de codes uniques qui les distinguent et qui ne peuvent pas être transférés. Ces jetons peuvent également être étendus. Cela signifie que, dans certains cas, vous pouvez regrouper deux NFT pour créer un troisième jeton non fongible unique.

Tout comme BTC, les jetons non fongibles contiennent également des informations de propriété. Cela permet de les identifier facilement et de pouvoir les transférer d’un propriétaire à un autre. En raison des métadonnées et des attributs numériques d’un NFT, certains les préfèrent plutôt que des objets de collection physiques comme des cartes NBA ou Pokémon. Les objets de collection physiques peuvent avoir de nombreuses copies falsifiées avec différents degrés d’exactitude. En revanche, les données contenues dans les objets numériques les rendent infalsifiables, car il est facile de tracer l’objet jusqu’à son propriétaire d’origine.

Ce type de jetons est développé à partir de la norme ERC-721 qui définit l’interface minimum, c’est à dire les détails de propriété, la sécurité et les métadonnées requises pour l’échange et la distribution des jetons de jeu. La norme ERC-1555 va plus loin en réduisant les frais de transaction et de stockage des NFT et en regroupant plusieurs types de jetons non fongibles dans un seul contrat.

Les caractéristiques clés des jetons non fongibles

En plus de leur unicité par nature, il y a quelques autres caractéristiques qui rendent les NFT uniques :

Indestructibilité : Toutes les données sont stockées sur la blockchain au moyen de smart contracts, ce qui signifie qu’aucun jeton ne peut être supprimé, répliqué ou détruit.

Indivisibilité : Contrairement au Bitcoin, que vous pouvez diviser et posséder en fractions, les NFT ne peuvent pas être divisés en dénominations inférieures. Ils existent et s’échangent exclusivement en quantités entières.

Non-interopérabilité : Ces jetons existent entièrement dans l’univers dans lequel ils ont été créés. Par exemple, Blockchain Heroes et Gods Unchained sont des cartes à échanger numériques qui vous permettent d’obtenir des paquets numériques de NFT . En raison de leur non-interopérabilité, vous ne pouvez pas échanger sur Gods Unchained avec des cartes créées pour Blockchain Heroes.

Propriété immuable : Lorsque vous achetez un jeton, c’est vous qui le possédez réellement, et pas la personne ou l’entreprise qui l’a créé. Lorsque vous achetez une musique sur la boutique iTunes, vous n’achetez pas réellement la chanson, uniquement le droit de l’écouter. Par contre, les jetons non fongibles vous appartiennent à 100 %,. Vous pouvez les échanger ou les collectionner.

Vérifiabilité : Les jetons comme les oeuvres d’art numériques peuvent être retracés à leur créateur, ce qui signifie que leur authenticité peut être vérifiée sans tierce partie.

Le marché des NFT passé et présent

L’exemple le plus reconnu de jetons non fongibles (avant leur forme moderne) était les Cryptokitties, un jeu qui vous permettait de collectionner et de reproduire des petits chats numériques. Chaque chat était unique et avait sa propre valeur en ether. Ils pouvaient se reproduire pour créer de nouveaux chats avec leurs propres attributs et valeurs, différents de ceux de leurs parents. Avec un début modeste en novembre 2017, le jeu a attiré des fans qui ont dépensé environ 20 millions de dollars pour acheter, nourrir ou chérir leurs petits chats.

Aujourd’hui, le marché est axé sur les objets de collection : les mèmes, les oeuvres d’art numériques, les cartes sportives et les objets rares. Un des meilleurs exemples est NBA Top Shot, un site Internet qui vous permet d’acheter des « moments » des matchs de la NBA. Faites la queue pour obtenir des paquets numériques, ouvrez-les et collectionnez ou revendez les moments obtenus. En fait, le marché a évolué au point que certains moments se sont vendus pour plusieurs millions de dollars.

Bien que ces utilisations des NFT peuvent sembler triviales, les utilisations plus récentes ont des implications commerciales plus importantes.

Les avantages

Bien que l’idée de représentations numériques d’objets et d’identifications uniques n’est pas synonyme de NFT, l’ajout de blockchain et de smart contracts l’est, et tous efforts combinés créent une forte puissance pour le changement.

L’un des avantages les plus évidents des jetons non fongibles est leur efficacité sur le marché. Grâce à la conversion d’objets physiques en biens numériques, les processus sont simplifiés et les intermédiaires sont éliminés. Par exemple, un artiste n’aura plus besoin d’agent pour vendre ses créations. Il pourra se connecter directement à son public sur la blockchain. Le même concept s’applique aux objets produits en masse. Imaginons qu’un NFT représente une bouteille d’eau. La représentation numérique de cet objet physique permet l’interaction de différents acteurs dans la chaîne de distribution, ainsi que le suivi de la provenance, production et vente de la bouteille tout au long du processus.

Un autre avantage de ces jetons est la gestion de l’identité. Lorsque vous allez à l’aéroport, combien de fois devez-vous montrer votre passeport ? Supposons que nous créons un jeton pour chaque passeport individuel, chacun ayant ses propres caractéristiques. Dans ce cas, les processus d’entrée et de sortie peuvent être simplifiés.

Les jetons non fongibles ont également le potentiel de démocratiser l’investissement en permettant de diviser les biens physiques comme l’immobilier. Il est bien plus facile de diviser un bien immobilier numérique entre plusieurs propriétaires qu’un bien physique. Cet avantage peut s’appliquer au delà de l’immobilier. Par exemple, plusieurs personnes peuvent posséder un tableau, n’est-ce pas ? Divisez le tableau en plusieurs NFT et distribuez ces parts entre les co-propriétaires.

Abordons maintenant l’avantage le plus intéressant : la création de nouveaux marchés et de nouvelles formes d’investissement. De nos jours, beaucoup de personnes investissent dans une variété de choses, des cartes aux mèmes en passant par les oeuvres d’art numériques et davantage. Les investisseurs ne sont plus confinés aux actions et aux crypto monnaies. Étant donné que la définition du mot « investissseur » s’est élargie, des investisseurs orthodoxes apparraissent de partout, et c’est une bonne chose à contempler.

La mise en oeuvre réelle des utilisations discutées des NFT devrait évidemment être accompagnée de modifications réglementaires. Cependant, tout cela démontre le potentiel du concept de NFT.

Comment ils gagnent de la valeur

Comme la plupart des actifs sur n’importe quel marché, l’offre et la demande sont les facteurs clés qui affectent le prix. Ces jetons sont rares par nature et la demande des joueurs, des collectionneurs et des investisseurs pousse les gens à payer de l’argent.

Les jetons non fongibles peuvent également faire gagner de l’argent à leurs propriétaires. Prenons l’exemple d’un joueur sur Decentraland, un pays virtuel qui peut être exploré par ses utilisateurs. Un utilisateur décide d’acheter 64 terrains et de les regrouper en une seule propriété. Nommée « The Secret of Satoshi’s Tea Garden », cette propriété s’est vendue pour 80 000 dollars en raison de son emplacement et de son accessibilité. C’est pas fou ?

L’étape suivante

Les jetons non fongibles sont une amélioration du concept plutôt simple de crypto monnaies. Le système financier actuellement en place utilise des prêts et des systèmes d’échange compliqués pour différents types d’actifs. Les NFT pourraient être une évolution remarquable vers la réinvention de cette infrastructure.

Nous témoignons aujourd’hui d’une renaissance des objets de collection, ce qui montre la véritable puissance de ces jetons. La passion de ces joueurs et collectionneurs est probablement à l’origine de leurs prix exorbitants. Cela peut actuellement sembler bizarre pour beaucoup de monde, mais on ne peut pas nier la demande et le potentiel de croissance de l’univers magnifique des jetons non fongibles.

*Avis de non-responsabilité : Le contenu de cet article est fourni à titre informatif uniquement. Les opinions exprimées ne doivent pas être considérées comme conseil financier, d’investissement ou autre, et elles n’expriment pas l’opinion de Paxful.