La fraude est un problème qui affecte les entreprises de toutes tailles aux quatre coins du globe. Malheureusement, peu importe si l’entreprise est en plein boom ou si l’économie est forte, il y a toujours des mauvaises personnes qui essaient de frauder pour vous ruiner la vie.

Chez Paxful, votre sécurité et celle de votre argent sont notre priorité numéro un, c’est pourquoi nous souhaitons que vous sachiez tout ce que nous faisons pour lutter contre la fraude.

Paxful se conforme aux lois et aux réglementations

Il y a plusieurs années, l’univers Bitcoin était considéré comme la jungle. Bien que certains pensent que rien n’a changé, l’univers a bien évolué ces dernières années. Davantage de règles et de réglementations sur le Bitcoin ont été mises en place pour rendre l’espace plus sûr et plus convivial pour tout le monde.

En tant que plateforme dans cet espace, nous voulons nous assurer que tout le monde suit toutes les lois et réglementations applicables. C’est pourquoi nous avons une politique stricte de lutte contre le blanchiment d’argent et pourquoi nous ne pouvons pas servir certains pays. Notre équipe de conformité de première classe s’assure que nous jouons notre rôle, en tant que plateforme, pour rendre l’espace des crypto monnaies plus sûr et sécurisé.

Ce que nous faisons pour assurer la sécurité de la plateforme

Nous essayons d’identifier au plus tôt les mauvais acteurs pour contrecarrer leurs projets. Nous pouvons le faire en suspendant, verrouillant, gelant, bannissant, ou mettant les comptes en attente, ce qui nous permet d’empêcher tous les mauvais acteurs d’atteindre les utilisateurs honnêtes de la plateforme. Toutes ces restrictions de compte diffèrent grandement en fonction de la situation.

Comptes suspendus

Lorsque nous suspendons un compte, nous empêchons l’utilisateur d’accéder à ses comptes Paxful, ce qui signifie qu’il y a eu une violation manifeste de nos Conditions d’utilisation (CU), et que nous jugeons le compte dangereux. Veillez à lire attentivement nos CU et échangez de manière responsable, car la suspension de compte est irréversible.

Comptes verrouillés

D’autre part, si un compte est verrouillé, il s’agit plutôt d’une mesure de sécurité temporaire. Il est possible que l’utilisateur se soit connecté depuis un nouvel endroit ou que nous ayons détecté une activité suspecte. Dans ce cas, nous bloquons le compte en question en attendant de confirmer l’identité de l’utilisateur et que le compte lui appartient bien. Si jamais votre compte est verrouillé, vérifiez votre boîte e-mail et recherchez un e-mail de Paxful contenant un lien à cliquer pour débloquer votre compte.

Comptes gelés

Lorsqu’un compte est gelé, cela signifie que les transactions comme l’achat, la vente ou les retraits de fonds sont temporairement désactivées pour l’utilisateur. Si votre compte est gelé et que vous voulez savoir comment débloquer votre compte, vérifiez votre e-mail pour plus d’informations, puis contactez-nous pour déterminer les prochaines étapes.

Comptes bannis

Si un compte est banni, il est définitivement interdit d’acheter et de vendre à nouveau sur la plateforme. Cependant, le titulaire du compte sera en mesure d’effectuer un retrait unique de tous les fonds disponibles dans son portefeuille vers une adresse de portefeuille de son choix. Tout comme avec un compte suspendu, un compte banni ne peut pas être rétabli, donc si vous vous demandez comment récupérer un compte Paxful banni, ce n’est pas possible.

Comptes mis en attente

Semblable aux comptes gelés, un compte mis en attente est limité dans ses actions possibles, du moins temporairement. Lorsque la période de mise en attente expire, le titulaire du compte devra confirmer son identité avant de regagner l’accès.

L’ensemble de ces restrictions de compte permet d’améliorer la sécurité de la plateforme pour tous en éliminant les mauvais acteurs.

Préserver la sécurité de l’environnement d’échange

En plaçant des restrictions sur les comptes suspects, nous protégeons nos utilisateurs honnêtes des mauvais acteurs sur la plateforme. Il s’agit de personnes qui utilisent plusieurs comptes Paxful, de fausses identités, des comptes provenant de pays interdits par l’OFAC et des personnes qui abusent de manière non éthique de notre grande variété d’options de paiement.

Comme indiqué plus haut, la lutte contre la fraude implique toutes les entreprises, y compris Paxful. Aidez-nous à limiter les comptes dangereux et à préserver la sécurité de la plateforme en nous informant lorsque vous rencontrez un utilisateur qui :

Vend des cryptos et vous demande d’annuler la transaction après avoir effectué le paiement

Propose d’échanger sans le dépôt Escrow en communiquant sur d’autres applications de messagerie

Annule un paiement ou fait une demande d’annulation après le traitement du paiement

Bloque vos crypto monnaies dans le dépôt Escrow sans avoir l’intention de terminer la transaction

Échange plusieurs fois avec la même carte cadeau ou échange avec une carte cadeau déjà utilisée

Vous dupe ou vous force à émettre les cryptos du dépôt Escrow avant d’avoir terminé la transaction

Lorsque vous les signalez immédiatement, nous pouvons restreindre leurs comptes pour préserver la sécurité de la plateforme.

Votre rôle

Dans l’ensemble de notre lutte contre la fraude chez Paxful, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir et nous utilisons toutes les ressources disponibles pour assurer votre sécurité. Nous ne cesserons jamais le combat, mais cela ne signifie pas que vous n’avez rien à faire.

Si vous rencontrez un utilisateur qui viole nos Conditions d’utilisation, contactez-nous ou signalez-le immédiatement. De plus, nous aimerions recevoir vos commentaires et suggestions pour sécuriser davantage la plateforme, alors n’hésitez pas à nous contacter.

La lutte contre la fraude n’est pas gagnée, mais elle peut l’être. Tant que nous restons vigilants et sur la même page, il n’y a aucun doute que nous allons gagner ce combat. Rendons la crypto sûre pour tout le monde, ensemble.