Le nombre de crypto monnaies en trading sur le marché s’accroît sans cesse. En fait, au 31 janvier 2022, plus de 17 200 devises numériques étaient listées sur CoinMarketCap. Ce qui est encore plus intéressant est que des milliers d’entre elles sont sur la blockchain Ethereum.

L’un des nombreux coins qui se sont récemment introduits dans l’espace crypto est Loopring (LRC). Ce coin est relativement nouveau, mais il a gagné en popularité parmi les investisseurs et fans de crypto. Comment est-ce possible ? Découvrons-le ensemble.

Une étude approfondie de Loopring

Loopring est un protocole, ou programme, développé sur la blockchain Ethereum, ou la chaîne principale, également appelée Couche 1. Pour faire simple, Loopring est un protocole réseau de 2e couche conçu pour améliorer le réseau de base, c’est-à-dire la Couche 1. Ces mises à niveau comprennent l’amélioration de l’expérience utilisateur en passant par l’accélération et la réduction des frais des transactions.

Vous pouvez imaginer que les réseaux de 2e couche comme Loopring sont une autre porte de sortie qui vous permet d’éviter la foule qui se dépêche de sortir d’un cinéma. Loopring est développé sur le réseau Ethereum pour réduire la congestion des transactions.

D’après les développeurs de Loopring, son développement permet au protocole d’atteindre un rendement, c’est-à-dire une vitesse de traitement des transactions, environ mille fois supérieur à celui d’Ethereum. Ils avancent également un nombre maximum de transactions par seconde (TPS) de 2000.

Les transactions sur Loopring prennent une différente route, ce qui les rend plus rapides et moins coûteuses que les transactions sur la chaîne principale Ethereum. Ce qui est aussi intéressant est son jeton utilitaire natif, également appelé Loopring, avec le symbole LRC.

C’est quoi LRC ?

LRC est la crypto monnaie Ethereum du réseau Loopring qui existe depuis 2017. Il est également à la base de l’échange décentralisé (DEX) de Loopring, lancé en février 2020. Cette crypto monnaie connait également des montées et des descentes rapides de son prix, comme les autres devises sur le marché, et a une offre totale de 1 375 076 040 LRC.

En octobre 2021, LRC s’est mieux débrouillé que d’autres devises avec une valeur en augmentation. Peu de temps après, en novembre de la même année, la crypto LRC a atteint son plus haut historique (ATH) à plus de 3,80 USD par jeton. D’un autre côté, comme mentionné précédemment, LRC est également volatile. À la rédaction de cet article, LRC s’échangeait à environ 0,90 USD par coin.

C’est non seulement l’un des protocoles les plus récents dans l’espace crypto, avec une devise numérique de plus en plus populaire, mais LRC a également des fonctionnalités que vous devez connaître. L’une d’entre elles est le déroulement ZK, également connu comme le moteur majeur de Loopring.

Loopring et l’augmentation de vitesse et la réduction des frais des transactions Ethereum

Selon leur site Web, les points fondamentaux de Loopring sont un fort rendement sécurisé et les transactions à moindres coûts. Abordons rapidement chacun de ces points forts :

Processus sécurisés : Loopring, d’après leur site Web, est un « protocole de paiement et d’échange non custodial audité open-source. » Dans son écosystème, personne ne doit faire confiance à personne. Avec Loopring, les déroulements ZK sont responsables de garantir que les biens sont toujours sous le contrôle des utilisateurs.

: Loopring, d’après leur site Web, est un « protocole de paiement et d’échange non custodial audité open-source. » Dans son écosystème, personne ne doit faire confiance à personne. Avec Loopring, les déroulements ZK sont responsables de garantir que les biens sont toujours sous le contrôle des utilisateurs. Rendement élevé : Loopring traite les paiements et les transactions hors chaîne par lot de milliers de demandes. Cela améliore la vitesse de traitement des transactions et élimine les goulots de performance de la chaîne principale Ethereum.

: Loopring traite les paiements et les transactions hors chaîne par lot de milliers de demandes. Cela améliore la vitesse de traitement des transactions et élimine les goulots de performance de la chaîne principale Ethereum. Coûts faibles : Étant donné que la majorité des liquidations de transactions et de transferts se passent en dehors du réseau Ethereum de couche 1, la consommation de gaz et les coûts généraux des transactions sont réduits.

Maintenant que nous connaissons les fonctions remarquables de Loopring, examinons plus profondément le mécanisme sous-jacent de déroulement ZK.

Déroulement ZK : la force qui se cache derrière Loopring

Le déroulement zéro-connaissance (ZK) ou les preuves zéro-connaissance font référence à la méthode de traitement privé des transactions. Elle fonctionne en prouvant la véracité des transactions sans fournir beaucoup d’informations sur celles-ci.

C’est comme si vous dites au garde du casino que vous êtes majeur, sans présenter votre pièce d’identité ni aucune autre preuve. Ou encore, c’est comme si vous pouviez prendre un avion sans présenter votre billet à l’hôtesse.

Les déroulements ZK sont vitaux pour les protocoles crypto qui ne souhaitent pas divulguer trop d’informations à des tierces parties ou à une autorité centrale au cas où quelque chose se passe mal. Pour simplifier, cela évite la dispersion ou la divulgation d’informations non nécessaires.

Maintenant, vous vous demandez peut-être comment fonctionnent les déroulements ZK. Comme leur nom l’indique, les déroulements ZK « déroulent » des lots de transactions regroupés dans une même transaction et les exécutent sur la chaîne principale, comme le réseau Ethereum de couche 1. Cela réduit significativement les coûts et le temps de traitement, car plusieurs opérations sont exécutées en une seule fois.

Le développement continue

D’après ce que nous avons appris jusque-là, Loopring est capable de « créer des protocoles, une infrastructure et des produits côté utilisateur pour l’avenir de la finance. » Il fournit une sécurité robuste et des performances fiables, en créant une plate-forme haute vitesse pour l’échange, les paiements, le trading et la liquidité, sans sacrifier la sécurité du réseau ou de ses utilisateurs.

Ce protocole Ethereum robuste du point de vue cryptographique est une autre bonne option si vous souhaitez dépenser moins de temps, d’argent et d’autres ressources pour la sécurité et la conformité, et plus d’argent pour votre entreprise et autres activités.

Il y en a plus à savoir sur Loopring, alors faites vos recherches pour comprendre tout ce qu’implique ce protocole et sa crypto monnaie.