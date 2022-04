Il y a un peu plus de dix ans, le Bitcoin (BTC) a été présenté par son mystérieux créateur, Satoshi Nakamoto. En revanche, les années passées depuis sa création ont permis aux nations d’explorer les merveilles que les devises numériques peuvent apporter. Un rapport récent du Conseil atlantique indiquait que plus de 80 pays envisagent aujourd’hui d’avoir leur propre devise numérique aussi appelée CBDC (Central Bank Digital Currency, ou devise numérique de la banque centrale).

Curieusement, le Salvador avait une autre idée. Au lieu de créer et de lancer sa propre devise numérique, la nation a pris une décision qui a fait rentrer le pays dans l’Histoire :le Salvador a finalement adopté le Bitcoin comme devise officielle.

Mais pourquoi le Salvador a-t-il choisi la crypto numéro un comme devise officielle ? Que s’est-il passé juste après cet événement remarquable ? Et quels pays sont susceptibles de suivre l’exemple téméraire du Salvador ? Découvrons-le ensemble.

🇸🇻 Le Salvador : le premier pays à utiliser le BTC comme devise officielle

C’était le 7 septembre 2021 que le Salvador a officiellement adopté le Bitcoin comme devise officielle. Cela a permis de préparer le chemin pour accepter le BTC comme moyen d’échange pour des biens et services dans le pays. Selon un rapport de Reuters, le Président du Salvador Nayib Bukele a vu le potentiel du Bitcoin à aider la population salvadorienne vivant à l’étranger à envoyer facilement des fonds au pays.

Un avenir financier prometteur

Dans un tweet, Bukele a déclaré que « [Bitcoin] permettra le développement de l’inclusion financière, de l’investissement, du tourisme, de l’innovation et de l’économie pour notre pays. » Bien que BTC soit une devise officielle dans le pays, son utilisation sera toujours facultative. Cependant, selon la Loi, Bitcoin doit être accepté par les entreprises comme mode de paiement.

À la rédaction de cet article, le Salvador est toujours le seul pays à avoir adopté le Bitcoin comme devise officielle. Tandis que de nombreux pays étudient son potentiel, la classification du BTC comme devise officielle signifie que le gouvernement devra apporter une garantie souveraine sur la crypto monnaie en question. En outre, le gouvernment doit également se préparer aux conséquences éventuelles de la nature hautement volatile du Bitcoin.

À ce jour, on peut affirmer que le Salvador est bien préparé à cela. Le 23 août 2021, Président Bukele indiquait que le pays avait commencé l’installation de 200 distributeurs automatiques de Bitcoin pour se préparer à l’adoption.

Un lancement mouvementé qui a permis d’en tirer des leçons

Bien que le pays semblait avoir tout préparer pour une transition aisée vers la devise numérique, le Salvador a connu quelques obstacles le premier jour. Cette décision audacieuse a été mise en question lorsque Chivo, l’application mobile Bitcoin approuvée par le gouvernement, a disparu momentanément de plusieurs plateformes comme Apple and Huawei. Plus de 1000 personnes ont également protesté à San Salvador contre l’adoption du Bitcoin.

Le même jour, le prix du Bitcoin a chuté. Président Bukele a affirmé que « comme toute autre innovation, le processus Bitcoin du Salvador suit une courbe d’apprentissage. » Il a ajouté dans un tweet que « tous les objectifs ne seront pas atteints en un jour ou en un mois. »

🌍 Les pays qui utilisent le plus Bitcoin

D’après le Chainalysis 2021 Global Crypto Adoption Index, l’adoption des cryptos dans le monde a atteint un taux de croissance record de plus de 880 % dans les 12 derniers mois. Sur un classement de 154 pays en fonction du volume d’echange P2P, de l’activité crypto totale et de l’activité de trading des utilisateurs particuliers, les 20 pays suivants ont démontré une supériorité des activités liées à la crypto.

Source : blog.chainalysis.com

The 2021 Global Crypto Adoption Index (Preview)

Cela montre que, bien que les États-Unis sont les plus favorables aux devises numériques, la plus grosse part des activités crypto ne vient pas uniquement de l’Amérique. Les pays dans cette liste peuvent également être considérés comme ceux où l’émergence ou l’adoption crypto est la plus rapide.

Quatre pays qui pourraient suivre l’exemple du Salvador en adoptant le Bitcoin

Nous avons mentioné plus haut des rapports qui énumèrent les pays où les transactions en Bitcoin ou autres devises numériques sont en forte augmentation. Tournons maintenant notre attention sur quelques pays qui pourraient suivre les traces du Salvador.

🇧🇷 Brazil

En octobre 2021, le Député fédéral du Brésil Aureo Riberio a révélé que les Brésiliens pourraient bientôt acheter des automobiles, des maisons et même payer chez MacDonald’s en BTC. Riberio a présenté le projet de loi Bitcoin 2.303/15 à la Chambre des représentants, et le projet de loi a été approuvé le 29 septembre par une commission spéciale de la Chambre.

D’après un rapport de Yahoo, Riberio a déclaré que « nous souhaitons trier le bon grain de l’ivraie, créer des réglementations qui vous permettent d’échanger, de savoir ce que vous achetez et de connaître vos partenaires de transaction. » À ce jour, Bitcoin n’est pas réglementé au Brésil et son utilisation pour le trading est déconseillée.

🇺🇦 Ukraine

Le lendemain de l’adoption du Bitcoin au Salvador, le gouvernement ukrainien a voté quasiment à l’unanimité pour réglementer et légaliser les crypto monnaies dans le pays. Il s’agit d’une décision audacieuse pour l’Ukraine, qui considérait jusque là les crypto monnaies comme illégales au sein de ses frontières. Selon le journal Kyiv Post, « l’Ukraine prévoit d’ouvrir le marché des crypto monnaies aux entreprises et aux investisseurs d’ici à 2022. »

Les Ukrainiens peuvent acheter et vendre des cryptos, mais la nouvelle loi ne fait pas du Bitcoin ou de toute autre devise numérique la devise officielle. Le gouvernement surveille également les plateformes et bourses d’échange qui traitent en crypto. Et contrairement au Salvador, la loi nationale sur les cryptos n’encourage pas l’utilisation du BTC comme mode de paiement et ne met pas le Bitcoin au même niveau que la devise nationale, le hryvnia.

🇵🇦 Panama

Le Panama a fait un pas vers l’adoption des cryptos le même jour que le Salvador a pris la décision historique d’accepter le Bitcoin comme devise officielle. Mais pour différencier l’adoption crypto du Panama du Salvador, le pays a ajouté Ethereum (ETH) à la liste des cryptos acceptées.

Le Panama cherche à augmenter l’utilisation du BTC et de l’ETH comme mode de paiement dans le pays, ainsi que l’utilisation de la technologie blockchain dans les secteurs publics et financiers. Le projet de loi mentionne le potentiel du Bitcoin contre l’inflation, ainsi que sa forte divisibilité. En revanche, contrairement au Salvador, le Panama n’a pas exigé que les établissements acceptent le BTC ou toute autre crypto monnaie.

🇨🇺 Cuba

Les crypto monnaies comme le Bitcoin sont désormais légalement reconnues à Cuba comme moyen de paiement dans les transactions commerciales. Le 15 septembre 2021, quelques jours après l’adoption du Bitcoin au Salvador, la Banque centrale de Cuba (BCC) a approuvé la résolution 215 de 2021 en reconnaissance des devises numériques. Bien que la BCC ait déjà approuvé l’utilisation du Bitcoin et d’autres crypto monnaies dans le pays, le gouvernement rappelle à la population les risques éventuels associés à l’utilisation des crypto monnaies, comme les risques liées aux politiques et les menaces à la stabilité financière.

Une étape à la fois

Le Salvador à beau être le plus petit pays d’Amérique centrale, son courage à adopter de nouvelles mesures visant à changer son avenir financier est immense. Cette influence se fait sentir dans les pays qui ont fait le premier pas pour adopter les devises numériques, et bientôt de plus en plus de nations pourraient étudier les merveilles que Bitcoin peut leur apporter. Quels pays pensez-vous appartenir à cette liste ? Dites-le nous dans les commentaires.

* Les informations publiées proviennent ou sont basées sur des sources que nous considérons comme exactes et complètes. Malgré l’attention que nous avons porté, nous ne pouvons pas garantir l’exactitude ou la complétude des informations publiées. Les opinions exprimées peuvent être erronées et peuvent changer avec le temps. Nous vous encourageons à vérifier les faits et les données par vous même.