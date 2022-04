Vous connaissez la popularité du Bitcoin (BTC) aujourd’hui ? Après plus d’une décennie d’existence dans le monde de la finance et de la technologie, les crypto monnaies sont désormais connues par des millions de personnes. Au cas où vous ne sauriez pas, le Chainalysis 2021 Global Crypto Adoption Index indiquait que l’adoption mondiale des cryptos a atteint un taux de croissance record de 880 % les 12 derniers mois.

Ce nombre important indique que le Bitcoin et les autres crypto monnaies attirent aujourd’hui de plus en plus l’attention dans différents secteurs. Cela nous mène au point intéressant suivant : à votre avis, dans quelles parties du monde se trouvent les investisseurs crypto et les propriétaires de Bitcoin ? Quel secteur possède le plus de Bitcoin ? Et enfin, quels facteurs ont joué un rôle primordial dans l’augmentation de l’adoption crypto ? Explorons la démographie des propriétaires de Bitcoin et d’autres cryptos.

La crypto, populaire ?

Commençons par regarder la popularité actuelle des crypto monnaies. D’après l’entreprise blockchain et crypto monnaie TripleA, le taux de propriété de crypto mondial est de 3,9 % en moyenne, ce qui représente plus de 300 millions d’utilisateurs crypto. Arrêtons-nous un instant pour contempler ce nombre énorme.

D’après les données historiques, le Colisée de Rome, en Italie, a une capacité maximale de 50 000 spectateurs. Vous auriez donc besoin de remplir 6 000 Colisées pour accueillir 300 millions d’utilisateurs crypto. Ce nombre est également très proche de la population actuelle des États-Unis. C’est incroyable, non ?



Un rapport de Blockchain Capital Blog a montré une augmentation du nombre d’adultes américains qui ont entendu parler de Bitcoin. De 77 % en october 2017, le pourcentage est passé à 89 % en avril 2019. La conscience Bitcoin est également élevée dans tous les groupes d’âge. Le groupe des 18 à 34 ans est le plus conscient avec 90 %, tandis que les plus de 65 ans ont le plus faible pourcentage à 88 %.

Selon le rapport Cryptoasset Consumer Research 2021 publié par la Financial Conduct Authority (FCA), au Royaume-Uni (R-U) seul, 78 % des adultes compris parmi les 52 millions de personnes incluses dans l’enquête cette année ont indiqué avoir entendu parler des crypto monnaies.

L’état actuel de l’adoption des crypto monnaies dans le monde

Nous avons mentionné précédemment que le taux d’adoption crypto mondial a atteint plus de 880 % de croissance l’année dernière. Selon un rapport récent de Chainalysis, parmi 154 pays triés selon des métriques spécifiques (volume de trading sur les échanges de pair à pair, activité crypto totale et activité de trading des utilisateurs non professionnels), voici les 20 pays où les activités de crypto monnaie sont les plus importantes :

Le rapport a également mentionné que de nombreux marchés émergents, dont le Kenya, le Viêt-nam et le Venezuela, sont parmi les premiers en volume de transaction sur les plateformes de pair à pair (P2P).

Il est intéressant de noter que les données montrent que les transactions de détail, généralement inférieures à 10 000 USD en crypto, sont prépondérantes sur les échanges P2P. De nombreux propriétaires de crypto utilisent leurs coins sur des plateformes P2P pour payer des biens et services ou envoyer de l’argent et effectuer d’autres petites transactions rapides.

Qui possède le plus de bitcoins ?

Maintenant que nous comprenons la popularité du Bitcoin et des autres cryptos, creusons plus en profondeur pour découvrir les investisseurs crypto mondiaux les plus actifs.

Pour mieux comprendre les chiffres qui se cachent derrière le taux d’adoption, regardons les données 2021 de Paxful. Sur la plateforme Paxful, les utilisateurs de 25 à 33 ans sont les plus actifs avec 32,76 % du trafic total, suivis par les 18 à 24 ans avec 32,21 %. En d’autres termes, les millénaires et les zoomeurs représentent plus de la moitié des utilisateurs Paxful.

D’autre part, les utilisateurs de 35 à 44 ans représentent 16,42 % de la population, suivis par les 45 à 54 ans avec 9,21 %. Vous avez déjà remarqué que le pourcentage diminue progressivement avec l’âge. Cependant, des hommes et des femmes dans ces groupes s’intéressent toujours au Bitcoin et à d’autres crypto monnaies. D’après les données Paxful, 5,65 % des utilisateurs sur la plateforme ont de 55 à 64 ans et 3,75 % ont plus de 65 ans.

Ces nombres montrent clairement que les jeunes et les adultes sont les plus intéressés par les crypto monnaies. Évidemment, n’oublions pas les plus âgés qui achètent également du Bitcoin. Avec l’augmentation graduelle du volume de transactions de Bitcoin sur les plateformes P2P, on peut dire que les groupes d’âge mentionnés ont une contribution significative dans l’adoption crypto mondiale.

Maintenant que nous avons vu le nombre d’utilisateurs crypto sur Paxful par âge, voyons comment les chiffres diffèrent selon le sexe. Selon les données Paxful 2021, 69,53 % des investisseurs crypto et utilisateurs de la plateforme sont des hommes et 30,47 % sont des femmes. Les chiffres montrent que deux fois plus d’hommes que de femmes investissent dans les cryptos ou en possèdent.

Bien que ces chiffres ne représentent pas la démographie exacte des investisseurs crypto du monde entier, ils vous donnent une bonne estimation des propriétaires de Bitcoin.

Comment les gens utilisent les crypto monnaies ?

Discutons des utilisations populaires du Bitcoin et des devises numériques. Le rapport Chainalysis 2021 indique que l’accroissement de l’adoption crypto diffère autour du monde. De nombreux utilisateurs crypto dans les marchés émergents qui sont sujets à une dévaluation monétaire ont commencé à acheter des crypto monnaies sur les échanges P2P afin de préserver la valeur de leur argent.

Certains propriétaires de crypto utilisent leurs coins durement gagnés pour effectuer des transferts plus rapides, moins onéreux et sans frontière, tandis que d’autres utilisent les devises numériques pour des transactions d’affaire. De nombreuses personnes sur ces marchés ont également trouvé des moyens d’accéder aux services financiers et de répondre à leurs besoins financiers en tirant parti du potentiel sans limite des crypto monnaies.

D’autre part, l’année passée, l’adoption crypto en Europe occidentale, en Amérique du nord et en Asie orientale a été dominée par les investissements institutionnels. L’augmentation dramatique du prix du Bitcoin fait partie des facteurs considérés dans l’augmentation des taux d’adoption dans ces régions.

Verrons-nous davantage de personnes se joindre au monde de la crypto ?

En mai 2021, The Ascent, un service de Motley Fool, a interrogé 2000 adultes en Amérique sur la crypto monnaie, la blockchain, les outils d’investissement crypto et autre. Les données recueillies indiquaient que plus de 20 % des américains qui n’ont jamais acheté de crypto sont susceptibles d’en acheter l’année suivante, dont 3 % affirment être très semblable qu’ils en achètent.

Nous avons mentionné précédemment que les plateformes P2P sont à la tête de l’adoption crypto dans les marchés émergents. Mais la question est, qu’est-ce qui va mener la prochaine vague d’adoption mondiale des devises numériques ? À ce jour, on ne peut prédire ce qui se passera demain, il nous faut donc patienter.