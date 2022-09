Pour beaucoup, le prix des crypto monnaies importe peu, car leur réussite ne dépend pas de leur valeur mais de leur impact sur la vie des gens dans le monde entier. Cependant, pour les traders, les crypto monnaies sont un excellent support d’investissement. Le problème est de savoir que faire en périodes d’incertitude. Que les prix montent ou descendent, la volatilité peut limiter l’aptitude des débutants à prendre des décisions informées.

Heureusement, il existe désormais des outils vous permettant de prendre des décisions, dont l’indice Crypto Fear and Greed.

Notions de base sur l’indice Crypto Fear and Greed

L’indice Crypto Fear and Greed (peur et cupidité) est une échelle qui indique le sentiment actuel de la population envers le marché des crypto monnaies. Les valeurs hautes et basses d’un actif peuvent indiquer les effets d’une augmentation de la peur ou de la cupidité dans le marché. Une augmentation de la cupidité signifierait une plus haute demande et donc une augmentation du prix du Bitcoin. D’un autre côté, une augmentation de la peur serait apparente dans une diminution de la demande et de la valeur, ouvrant ainsi une opportunité potentiellement idéale pour acheter du Bitcoin.

Source : https://alternative.me/

Il est facile de déchiffrer l’indice Crypto Fear and Greed. Si l’échelle indique 80 ou plus (cupidité extrême), cela signifie que l’attitude envers les cryptos est positive et que de nombreux achats cupides se produisent sur le marché, ce qui est le moment idéal pour vendre. La peur augmente lorsque la valeur diminue et se rapproche de zéro. Les périodes de peur extrême sont considérées par beaucoup comme un moment idéal pour acheter du BTC en raison de la faible demande et des prix faibles dans ces périodes.

Source : https://alternative.me/

Quelle est la formule ?

Le calcul de l’indice Crypto Fear and Greed prend en compte des enquêtes, les contenus des réseaux sociaux et les tendances pour attribuer une valeur d’échelle au marché. Chaque composante est adéquatement pondérée pour fournir une description plus précise de la situation du moment.

Regardons chacun de ces facteurs :

Volatilité (25 %)

Elle mesure les changements de prix des crypto monnaies dans le temps, indiquée comme moyenne sur les 30 ou 90 derniers jours. Ces moyennes donnent aux utilisateurs une vue d’ensemble de la volatilité actuelle sur le marché, ainsi que des pertes maximum et du comportement par rapport aux valeurs moyennes. Une augmentation de la volatilité est associée à une plus grande peur dans le marché des crypto monnaies.

Volume du marché (25 %)

Ici aussi, les moyennes à 30 jours et 90 jours servent à mesurer le dynamisme sur le marché. Le dynamisme du marché est ici combiné au volume sur le marché pour décrire un marché haussier ou cupide à ce moment. Une valeur en augmentation correspond ici à une augmentation de la volatilité dans un marché haussier.

Réseaux sociaux (15 %)

Il utilise principalement les posts Twitter et les données des forums comme Reddit pour mesurer le nombre de posts et d’hashtags autour de Bitcoin et des autres crypto monnaies. L’engagement de post est également pris en compte ici, car il indique la rapidité à laquelle la communauté absorbe et redistribue toutes ces informations. Davantage de posts et d’engagement indiqueraient une augmentation de la cupidité sur le marché.

Enquêtes (15 %)

Des enquêtes hebdomadaires aident les analystes à observer et à comprendre le marché. De cette manière, l’expérience sur le terrain des traders est combinée à leurs conclusions pour donner aux analystes une image correcte de la perception du marché par la communauté. Plus de personnes répondent à l’enquête, plus le résultat est précis.

Domination (10 %)

La domination d’un coin, ici le Bitcoin, est mesurée par sa capitalisation de marché en comparaison à la capitalisation des autres coins. Cela indique si le Bitcoin est considéré comme un investissement sain par la communauté.

Cette analyse est double. Une augmentation de la domination du Bitcoin peut indiquer un marché peureux, car moins d’argent circule parmi les altcoins. D’un autre côté, une diminution de la domination peut indiquer un marché cupide, car plus de personnes sont prêtes à prendre des risques avec les altcoins.

Tendances (10 %)

Évidemment, les tendances ont un rôle à jouer dans cet indice. Google Trends est un bon outil pour cela, car il indique le volume de recherche pour les demandes impliquant le Bitcoin ou d’autres crypto monnaies. Il est ici utile d’affiner vos termes de recherche, par exemple « augmentation du prix du Bitcoin », « prévisions du prix de l’ethereum », etc. Vous pouvez évaluer la peur et la cupidité en fonction de l’augmentation des termes de recherche appropriés.

Exemples de peur et de cupidité extrêmes en crypto

Maintenant que nous avons décomposé cet indice, examinons des exemples réels de manifestation de peur ou de cupidité sur le marché. Voici quelques exemples de changements drastiques de la valeur du BTC accompagnés par des événements pouvant causer une augmentation de la peur ou de la cupidité.

Peur extrême

22 août 2019 : 5/100

Prix du Bitcoin : 10 127,53 USD

Prix moyen du BTC pendant cette période : 10 000 USD

Après une augmentation continue de sa valeur pendant plusieurs mois, le BTC a cassé les 12 000 USD malgré les inquiétudes des traders face à une taxe de 10 % sur les biens chinois aux États-Unis. Cela n’a toutefois pas duré, et le BTC a plongé peu après.

28 mars 2020 : 8/100

Prix du Bitcoin : 6 208,81 USD

Plage de valeur de l’indice entre le 10 mars et le 17 avril : 9 à 16/100

Prix moyen du BTC pendant cette période : 6 000 à 7 000 USD

La pandémie mondiale de 2020 a eu un impact important sur la valeur du BTC. BTC est finalement passé sous les 4 000 USD à cette époque lorsqu’il a perdu la moitié de sa valeur en seulement deux jours. La crise du pétrole qui a suivi a fait peur à beaucoup d’investisseurs qui ont réduit leurs risques, ce qui a empiré la situation.

22 juin 2021 : 10/100

Prix du Bitcoin : 31 655,20 USD

Plage de valeur de l’indice entre le 22 mai et le 18 juillet : 10 à 19/100

À la suite d’un krach majeur démarré le 12 mai, le gouvernement chinois a décidé d’interdire le Bitcoin en Chine. Le minage, le trading et la détention de Bitcoin sont devenus illégaux. Cela a apeuré le marché international du Bitcoin, beaucoup ont vendu et le prix du BTC est passé d’un plus haut historique de 63 569,81 USD le 14 avril à un plus bas de 29 789,94 USD le 21 juillet.

Elon Musk a également annoncé que Tesla n’accepterait plus le Bitcoin, contrairement à son soutien initial de cette crypto monnaie. La situation s’est empirée et la valeur du BTC a chuté d’autant plus.

8 janvier 2022 : 10/100

Prix du Bitcoin : 41 534,35 USD

Précédé par un krach parti de 50 792,04 USD le 7 décembre, au début de cette année, le BTC a brièvement chuté par peur d’un « hiver crypto ». Cette peur a poussé de nombreux investisseurs à se séparer de leurs investissements plus risqués en faveur d’investissements plus stables. Cela a causé un plus bas de 35 071,80 USD le 23 janvier.

Cupidité extrême

9 juillet 2019 : 84/100

Prix du Bitcoin : 12 304,35 USD

Bitcoin allait connaître un accroissement de sa popularité et de son adoption et la valeur de la crypto monnaie allait faire plusieurs plus hauts historiques dans les mois qui suivirent, pour atteindre son plus haut depuis 2017. Cette cupidité extrême a porté le prix du BTC à un plus haut historique de 12 000 USD.

11 août 2020 : 84/100

Prix du Bitcoin : 11 391,01 USD

Plage de valeur de l’indice entre le 31 juillet et le 3 septembre : 75 à 84/100

: 10 000 à 11 000 USD

Avant le marché haussier d’octobre 2020 à janvier 2021, les devises fiat ont faibli et le Bitcoin est entré dans le marché traditionnel. Cela a débuté son augmentation rapide de valeur ente octobre et janvier. La cupidité du marché a compliqué la tâche aux nouveaux venus qui devaient investir dans le BTC à des prix élevés.

8 décembre 2020 : 95/100

Prix du Bitcoin : 18 549,09 USD

Au milieu du marché haussier de 2020, une demande d’investisseurs institutionnels a aidé le BTC à reprendre une fois de plus les devants de la cupidité de marché. Il est passé de 11 000 USD en août à plus de 18 000 USD à la fin de l’année. Les augmentations du pouvoir d’achat et de l’inflation ont été des facteurs déterminants de cette augmentation de la cupidité.

31 décembre 2020 : 95/100

Prix du Bitcoin : 28 890,12 USD

Plage de valeur de l’indice entre le 17 novembre et le 9 janvier : 86 à 95/100

Prix moyen du BTC pendant cette période : 16 000 à 40 000 USD

Le premier d’une série de nouveaux plus haut a été atteint le 10 janvier 2021 à 40 256,35 USD

9 février 2021 : 95/100

Prix du Bitcoin : 46 527 USD

Cette date coïncide avec le début d’un nouveau marché haussier démarré le 7 février 2021 en anticipation d’un imminant halving du Bitcoin qui allait se produire deux mois plus tard.

14 février 2021 : 95/100

Prix du Bitcoin : 47 215,52 USD

Plage de valeur de l’indice entre le 7 et le 22 février : 86 à 95/100

Plage de prix entre le 7 et le 22 février : 39 000 à 56 000 USD

De plus en plus de personnes ont commencé à investir dans le BTC et à échanger à cette époque. La cupidité évidente sur le marché à cette époque a brièvement poussé le BTC au-dessus de 50 000 USD avant de se stabiliser au-dessus de 47 000 USD.

20 octobre 2021 : 84/100

Prix du Bitcoin : 64 276,54 USD

La popularité grandissante des NFT a incité davantage de personnes à s’intéresser à l’espace crypto, en particulier au Bitcoin, le pionnier des cryptos. Un plus haut historique a été atteint le lendemain à 66 008,47 USD. Le record historique du BTC a été atteint quelques jours plus tard le 9 novembre 2021 à 67 553,95 USD.

Comment investir en crypto avec la peur et la cupidité à l’esprit

Imaginez que vous vous connectez un jour et que nombre de vos amis sur les réseaux sociaux achètent du Bitcoin à une vitesse incroyable. Du coup, vous vous sentez aussi obligé d’acheter du Bitcoin. Après tout, vous ne voulez pas vous retrouver sur la touche, n’est-ce pas ? Peu de temps après, le marché est en correction et la demande de Bitcoin diminue en même temps que sa valeur.

Cela donne un exemple de l’effet émotionnel que nos achats peuvent avoir sur nous. Vous découvrirez peut-être que les échanges impulsifs ne sont pas la meilleure option.

Le trading de Bitcoin en utilisant l’indice de peur et de cupidité constitue simplement à connaître vos options dans certaines conditions. Lorsque la cupidité est élevée, les prix vont probablement bientôt chuter. Vendre vos bitcoins semble donc être la meilleure option. De même, une peur élevée peut indiquer un bon moment pour acheter.

Qu’apprenons-nous de tout cela ?

La leçon de base est que le sentiment général peut affecter la valeur des crypto monnaies. Nous avons appris la même leçon lors des différentes crises économiques des décennies passées. La peur pousse à ne plus dépenser, ce qui fait chuter la valeur des actions, et la cupidité extrême peut mener à des bulles économiques.

L’indice Crypto Fear and Greed est un outil utile pour comprendre le sentiment général, ce qui peut nous éviter d’effectuer des trades basés simplement sur nos émotions. Dans un marché qui peut confondre les traders les plus expérimentés, rien ne vaut de bonnes informations.

*Le contenu de cet article est fourni à fins informatives uniquement, et toute information ou matériel ne doit aucunement être considéré comme conseil juridique, fiscal, d’investissement, financier ou autre. Vous devriez effectuer votre propre vérification indépendante des faits et des données et vous pourriez rechercher un conseil professionnel avant de prendre une décision.