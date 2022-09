Chez Paxful, nous prenons au sérieux la sécurité de vos cryptos. Nous la prenons tellement au sérieux que Chainalysis, une équipe d’experts en analyse de blockchain à qui les banques et les gouvernements de premier plan font confiance, nous a nommés l’un des échanges les plus sûrs dans le monde.

Pour que vous continuiez à rester en sécurité sur notre plateforme, nous avons élaboré quelques directives qui peuvent vous aider tout au long de votre aventure dans la crypto. Continuez de lire pour voir comment rester en sécurité lorsque vous échangez des cryptos.

Statut de vérification

Un moyen rapide et utile pour échanger facilement et en toute sécurité est de jeter un coup d’œil sur le statut de vérification d’un utilisateur. Paxful a plusieurs niveaux de vérification que notre équipe vérifie de près, et plus l’utilisateur est vérifié, plus cela montre qu’il est un trader honnête et bien disposé.



Lorsque vous créez une offre, vous pouvez même faire en sorte que la condition préalable à l’échange soit que votre partenaire ait fait vérifier son identité ou que son nom complet soit indiqué. Si le nom complet d’un trader est indiqué, vérifiez toujours que la personne avec laquelle vous traitez a le même nom que celle à qui vous envoyez vos fonds.

Exigences avant le trading

En plus de créer une offre qui garantit que votre partenaire de transaction a fait vérifier son identité, vous pouvez sélectionner des exigences supplémentaires en utilisant Trade Lite. Bien que Trade Lite ne concerne que les traders utilisant PayPal comme mode de paiement, il est quand même utile d’être familier avec celui-ci.



Trade Lite est un flux de transaction automatisé où vous ne discutez pas avec votre partenaire, ce qui vous permet de définir des exigences supplémentaires afin de vérifier l’identité de l’acheteur. Vous pouvez demander :

Un selfie de votre partenaire avec sa carte d’identité

Un reçu ou une confirmation du paiement ou du transfert

Commentaire positif

Il est important que vous jetiez un œil aux commentaires d’un utilisateur avant d’échanger avec lui. Une grande quantité de commentaires positifs est généralement un assez bon signe pour l’utilisateur. Après tout, qui dirait du mal d’un partenaire avec qui les transactions sont rapides et faciles ? Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vérifier le score de commentaires négatifs d’un trader et voir ce que les autres ont dit à son sujet.

Pour en savoir plus sur les commentaires et sur la façon d’afficher le score d’un autre utilisateur, consulte la page de notre Centre d’aide sur les commentaires et la réputation.

Utilisateurs approuvés

N’oubliez pas que les commentaires positifs ne sont pas le seul moyen de voir si un utilisateur est fiable. Les utilisateurs qui ont le statut de Pro Paxful, qui sont Ambassadeurs ou qui ont des comptes d’entreprise auront subi une couche supplémentaire de contrôles de sécurité de la part de Paxful. Ces utilisateurs spécifiques ont également obtenu leur statut en réussissant des échanges et en suivant les directives de Paxful. Voici à quoi ressemblent les badges :

Ces logos apparaîtront dans le profil de l’utilisateur. N’oubliez pas que les utilisateurs qui ont les badges ci-dessus auront aussi l’icône Approuvé à côté de leur nom d’utilisateur lorsque vous verrez leurs offres sur la place de marché.

L’étiquette du chat

Une fois que vous avez entamé une discussion avec votre partenaire de transaction, il est important de rester professionnel et d’aller droit au but. Cela vous permettra de vous assurer que vous ne discutez que de sujets liés à la transaction dans le chat et cela vous aidera à échanger plus efficacement avec votre partenaire. Cependant, si vous rencontrez des problèmes, nous vous recommandons d’annuler la transaction et de contacter notre équipe d’assistance. Assurez-vous de leur faire savoir ce qui s’est passé et qui était votre partenaire de transaction. Nous prendrons les choses en main à partir de là.

Dépôt escrow

Le système d’escrow de Paxful est un système tiers où le BTC d’un vendeur est placé dès qu’un échange commence. N’oubliez pas que Paxful ne garde pas le BTC une fois qu’il est en dépôt escrow.

Pensez au dépôt escrow comme à un coffre-fort virtuel dans lequel une personne de confiance place les BTC dans un endroit sûr pour les deux parties de l’échange, n’autorisant l’accès qu’une fois le paiement reçu et confirmé. C’est pourquoi nous recommandons fortement de ne pas sortir de l’escrow.

Lorsque vous quittez l’escrow pour échanger sur d’autres plateformes de messagerie, il n’y a aucune garantie que votre argent soit en sécurité. Cependant, lorsque vous échangez sur Paxful, vous pouvez facilement ouvrir un litige si quelque chose se passe mal. En cas de litige, nos modérateurs l’examineront et l’attribueront à la partie méritante.

S’il vous arrive de recevoir un message de quelqu’un qui prétend être un modérateur ou un employé de Paxful et qu’il vous demande d’effectuer la transaction en dehors du dépôt escrow, nous vous recommandons de démarrer immédiatement un litige. Aucun modérateur ne vous demandera jamais d’échanger en dehors du dépôt escrow.

Double authentification (2FA)

Une façon simple de vous protéger est d’activer la 2FA sur votre compte ; c’est le meilleur moyen de vérifier toutes vos connexions, transactions, envois et retraits. C’est aussi votre première ligne de défense contre toute personne autre que vous. Vous devriez aussi activer vos questions de sécurité et donner des réponses que vous-seul connaîtriez.

Si vous avez besoin d’aide pour activer la 2FA, visitez notre Centre d’aide.

Reçus

Même si vous n’avez pas nécessairement besoin de fournir un reçu papier lorsque vous vendez vos BTC, vous avez besoin d’une preuve d’achat. Conserver ce type de « reçu » est le meilleur moyen de gagner un litige le cas échéant.

Qu’est-ce qui constitue un reçu valide sur Paxful ? Eh bien, cela dépend vraiment du mode de paiement que vous utilisez. Prenons l’exemple d’une transaction par carte cadeau. Un bon reçu acceptable pourrait être une photo de qualité de la carte avec son code au dos d’un vrai reçu de l’endroit où vous avez acheté la carte cadeau. Pour une transaction par virement bancaire, il peut s’agir d’un bordereau de dépôt.

Il est toujours bon de garder une preuve d’achat à portée de main pour étayer toute fausse déclaration ou information erronée.

Les litiges

Alors, maintenant, tu as probablement entendu beaucoup de choses sur les litiges. Le bouton Litige sera toujours là pour vous aider si vous avez des problèmes. Cependant, savoir quand démarrer un litige peut non seulement protéger votre argent mais aussi vous faire gagner du temps.

Pour échanger efficacement sur Paxful, il est important de vous familiariser avec toutes les informations de sécurité que nous avons mentionnées afin de savoir quand demander de l’aide à un modérateur.

Votre sécurité est notre priorité absolue

Chez Paxful, nous plaçons votre sécurité en tête de nos priorités. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour créer un environnement de trading sûr pour tout le monde. Si jamais vous rencontrez des problèmes, vous pouvez toujours vérifier l’état actuel de nos systèmes ou même contacter notre équipe d’assistance.

En prenant ces conseils au sérieux, vous pouvez garder votre argent et vous-même en sécurité. En plus de cela, ce sont aussi d’excellentes pratiques de trading qui peuvent vous aider à devenir un maître trader. Maintenant, c’est parti pour le trading !