Le carburant se trouve sous différentes formes. Pour certains, c’est une tasse de café pour démarrer la journée. Pour d’autres, une série d’exercices pour maintenir la forme ; et pour d’autres encore, l’essence qui fait avancer la voiture. Tout comme les humains et les automobiles, Ethereum (ETH) a également besoin de carburant. Pour cet actif numérique particulier, sa source d’énergie s’appelle le Gaz Ethereum.

Voice quelques rappels avant d’aller plus loin. Qu’est-ce que l’Ethereum ? Pour simplifier, c’est une crypto monnaie et une plateforme logicielle open-source basée sur la blockchain. Sa fonctionnalité révolutionnaire est sa capacité à permettre l’utilisation de smart contracts et d’applications décentralisées (DApps).

Qu’est-ce que le Gaz Ethereum ?

Le Gaz représente les coûts ou les frais de transactions sur la blockchain Ethereum. Ce qui rend la chose compliquée, c’est que le prix en Gaz Ethereum n’est pas fixe. La quantité de Gaz requise pour chaque transaction dépend de la complexité de l’échange. Par exemple, un simple transfert peut vous coûter 21 000 Gaz (le minimum requis pour n’importe quelle transaction). D’un autre côté, une transaction plus compliquée, comme celles utilisées en DeFi (finance décentralisée), peut vous coûter 1 000 000 Gaz.

Chaque unité de Gaz a un prix. Le prix du Gaz Ethereum est calculé en gwei ou nanoeth, où 1 ETH = 1 000 000 000 gwei. Imaginons que le prix du Gaz est de 5 gwei. Dans ce cas, une transaction à 21 000 Gaz coûterait 21 000 * 5 = 105 000 gwei (ou 0,000105 ETH).

Source : ethereumprice.org/gas/

Pour expliquer, le Gaz est utilisé par la machine virtuelle Ethereum (EVM), le mécanisme numérique à la base de la crypto monnaie, afin que les applications décentralisées et les smart contracts puissent s’exécuter de manière sûre et décentralisée. Il vous permet de compenser les mineurs qui utilisent leur puissance de calcul pour traiter et valider vos transactions.

Dans la plupart des cas, le Gaz Ethereum et les frais sont principalement déterminés par l’offre et la demande entre les mineurs du réseau. Cela signifie qu’ils peuvent refuser une transaction si le prix du Gaz ne satisfait pas leurs standards. Cela signifie également que le coût du Gaz varie en fonction de l’offre et de la demande en puissance de calcul.

C’est là que les limtes de Gaz Ethereum entrent en jeu. La limite de Gaz correspond à combien vous êtes prêt à dépenser pour une transaction. Si vous définissez une limite de Gaz supérieure, vous indiquez aux mineurs Ethereum qu’il y a plus de travail pour une transaction. En même temps, les mineurs peuvent ignorer une transaction si vous définissez une limite de Gaz trop faible.

Pour faire simple, prenons un exemple tiré de la vie quotidienne. Votre voiture peut rouler X kilomètres avec Y litres de carburant. Dans la même idée, transférer X euros de votre compte bancaire vers le compte d’un ami peut vous coûter Y euros en frais de transfert. Dans les deux cas, X est la valeur utilitaire et Y indique le coût associé au processus. De la même manière, un smart contract peut valoir 50 Ether (X) et le prix du Gaz requis peut être de 0,00001 Ether (Y). Les mineurs reçoivent les frais indiqués en récompense pour leurs services de calcul.

Pourquoi le système de Gaz existe

Le concept de Gaz a été introduit de manière à distinguer les coûts de calcul des autres dépenses dans le réseau Ethereum. L’utilisation d’une unité distincte dans ce but permet de faire une claire distinction entre les coûts de calcul de l’EVM et la valeur réelle en ETH.

En outre, une raison principale pour laquelle le système existe est l’incitation. Rappelons-nous que l’Ethereum utilise toujours le système par preuve de travail (PoW), qui dépend énormément du taux de hachage des mineurs. Plus il y a de mineurs, plus le taux de hachage est élevé. Plus le taux de hachage est élevé, plus le système est efficace et sécurisé.

Pour attirer davantage de mineurs dans le système, les développeurs doivent garantir que le minage Ethereum est aussi profitable et attractif que possible. Sur la blockchain Ethereum, les mineurs ont deux manières de gagner de l’argent.

Premièrement : miner des blocs et recevoir les récompenses de bloc. Deuxièmement, pour gagner de l’argent sur la blockchain Ethereum, ils peuvent contrôler un bloc et vérifier que des transactions sont ajoutées. C’est là que le système de Gaz entre en jeu. Pour ajouter des transactions à un bloc, les mineurs doivent utiliser leur puissance de calcul afin de valider des smart contracts, et ils sont payés pour ça. En bref, c’est les frais de mineurs qui motivent ces derniers à participer activement à l’écosystème Ethereum.

Pourquoi Bitcoin (BTC) n’a pas le même système ?

Lorsque BTC a été créé en 2009 par Satoshi Nakamoto, un nouveau type de devise est né. Il s’agissait d’une devise pouvant être transférée entre deux personnes sans intermédiaire. Elle était également complètement décentralisée. Mais c’est tout. Bien que révolutionnaire, BTC permettait uniquement les transactions monétaires, sans la possibilité d’ajouter des conditions à ces transactions.

Par exemple, André peut envoyer 5 BTC à Bruno, mais il ne peut pas ajouter de conditions pour le transfert. Donc André doit indiquer ce que Bruno doit faire avant de recevoir les 5 BTC. Ces types de conditions nécessiteraient la rédaction de scripts extrêmement complexes. Quelque chose manquait, et c’est ce qu’on appelle maintenant les smart contracts.

Les smart contracts sont des contrats automatisés qui s’exécutent d’eux-mêmes et qui permettent d’échanger des propriétés, de l’argent ou d’autres biens de valeur d’une manière transparente qui évite les conflits potentiels liés aux intermédiaires.

Quel est le meilleur moment pour envoyer une transaction Ethereum ?

Vous cherchez à économiser sur vos transactions Ethereum ? C’est votre jour de chance ! Nous avons étudié les graphiques de Gaz Ethereum et trouvé le meilleur moment pour effectuer des transactions.

Les heures les plus populaires et donc les plus chères sont de 12h à 17h (GMT). Cela n’est pas surprenant, car l’Europe et les États-Unis sont tous réveillés durant cette période. D’un autre côté, les heures creuses sont de 4h à 8h du matin (GMT), pendant lesquelles les États-Unis dorment, l’Europe n’est pas encore réveillée et l’Asie finit tout juste sa journée de travail.

D’autre part, les meilleurs jours de la semaine pour effectuer des transactions ETH sont le samedi et le dimanche, lorsque les prix du Gaz sont les plus faibles. Les pires jours sont le mardi et le jeudi, lorsque le réseau est saturé et les prix du Gaz sont les plus élevés.

Jour Heures creuses, Gaz ETH peu cher ( GMT) Dimanche 6h à 7h Lundi 5h à 6h Mardi 10h à 12h Mercredi 3h à 11h Jeudi 5h à 7h Vendredi 2h à 12h Samedi 6h à 7h

Tout cela signifie que si vous attendez un peu pour envoyer vos transactions, ou si vous réduisez les frais pour des transactions de faible priorité qui peuvent attendre quelques heures, vous économiserez du Gaz en chemin.

Avec les pics de prix sur le réseau Ethereum (frais y compris), il vaut mieux trouver des moyens d’économiser du Gaz. Trouvez les meilleurs horaires pour acheter de l’Ethereum et planifiez en conséquence. Qui sait ? Vous pourriez économiser beaucoup d’argent.

*Avis de non-responsabilité : Le contenu de cet article est fourni à titre informatif uniquement. Les opinions exprimées ne doivent pas être considérées comme conseil financier, d’investissement ou autre, et elles n’expriment pas l’opinion de Paxful.