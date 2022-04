Il s’est passé beaucoup de choses depuis le début de l’année et on se retrouve déjà dans la deuxième moitié de 2021. Le temps passe vraiment vite, particulièrement lorsqu’on profite de nouvelles opportunités grâce au Bitcoin (BTC) et autres milliers de crypto qui existent. Si vous souhaitez en savoir plus et obtenir les dernières nouvelles sur les devises numériques et la blockchain, et élargir votre réseau dans le monde de la crypto, voici une liste d’événements crypto à suivre.

Conférences et événements crypto 2021

Juillet 2021

Paxful6 (Du 12 au 16 juillet) 🎉 12 juillet – MENA 13 juillet – Asie du sud et Brésil 14 juillet – Philippines, Indonésie, Russie 15 juillet – Afrique et Amérique latine 16 juillet – Célébration mondiale et distribution de cadeaux



Cette année, Paxful a six ans ! Cette étape remarquable est uniquement possible grâce au soutien continu de nos fantastiques traders aux quatre coins du monde. De nombreuses activités et des cadeaux crypto vous attendent durant cette semaine de célébration, alors restez alerte et suivez tous nos réseaux sociaux pour plus de détails.

Cette conférence blockchain se tiendra à Hô Chi Minh, au Viêt-nam. BIOTC 2021 accueille des chercheurs, des érudits et des scientifiques du milieu académique venant de différentes parties du globe qui travaillent dans le secteur de la blockchain et de l’Internet des objets.

Cet événement blockchain intitié par zkTube Global Community Alliance explore davantage de possibilités et la faisabilité de la seconde couche du réseau Ethereum. Il se tiendra à Shanghai en Chine et il abordera la valeur et la définition étendue de la couche Layer2, entre autres choses.

Hard Fork Magneto d’Ethereum Classic (ETC) (21 juillet)

Ce hard fork appelé Magneto est une mise à niveau importante qui vise à améliorer la sécurité du réseau et à réduire les coûts de gaz en stockant les adresses et les clés au même endroit pour que les utilisateurs puissent y accéder en une seule transaction.

Sommet virtuel 2021 Finnovex Afrique australe (Du 27 au 28 juillet)

Cette conférence de deux jours entièrement virtuelle discutera du rôle des institutions bancaires et non bancaires, des organisations financières, des entreprises de finance et technologie, des sociétés d’investissement et davantage.

Journées blockchain de Majorque (du 30 juillet au 2 août)

Cet événement blockchain de 3 jours se tiendra à Palma de Majorque en Espagne. C’est l’un des plus populaires dans l’espace Fintech. Si vous êtes gérant de société, professionnel ou investisseur et que vous souhaitez partager votre passion pour la blockchain, cette conférence crypto est faite pour vous.

Août 2021

Hard Fork Londres d’Ethereum (ETH) (4 août)

Le hard fork tant attendu d’Ethereum doit se produire en août au bloc 12 965 000. Cette mise à niveau mettra en oeuvre cinq EIP (propositions d’amélioration d’ETH), dont les EIP 1559 et 3554 destinées à contrecarrer plusieurs inefficacités.

Septembre 2021

Du 6 au 7 septembre – Londres Du 23 au 24 septembre – Amsterdam Du 29 au 30 septembre – Amérique du Nord



Cet événement blockchain de 2 jours comprend 4 conférences : la nouvelle conférence virtuelle et les conférences globale, Europe et Amérique du Nord. Il se concentre sur l’avenir de la technologie d’entreprise et reçoit plus de 20 000 visiteurs et des centaines d’experts dans différents secteurs. Les sujets abordés comprennent l’entreprise, les services financiers, la crypto monnaie, les plateformes, les stratégies, les applications, les aspects techniques et les investissements.

Sommet hybride 2021 Finnovex Moyen-Orient (Du 7 au 8 septembre)

Vous avez deux options pour participer à cet événement : en personne à Dubaï aux Émirats Arabes, ou par télédiffusion. Cette année, la conférence est axée sur les dernières tendances dans les domaines de la banque de détail, de l’intégration des données, de la cybersécurité, de la banque privée, et sur la transformation du paysage des paiements, entre autres choses.

Mainnet 2021 (Du 20 au 22 septembre)

Un sommet annuel immersif de 3 jours qui définit les objectifs et réunit les leaders, les opérateurs et les développeurs crypto. Cet événement crypto vous permet d’expérimenter la collaboration axée sur l’avenir, des discussions interactives, des démonstrations pratiques de produits et des opportunités de discuter en privé avec les leaders du secteur. Vous pouvez assiter virtuellement ou participer en personne à New-York, aux États-Unis.

Semaine gouvernance blockchain 2021 (Du 27 septembre au 2 octobre)

Cet événement dure une semaine, se tiendra à Washington DC et aura le thême : Le futur de la gouvernance financière et la loi. Il abordera la crypto monnaie, la cybersécurité, les échanges internationaux, la blockchain et davantage.

Cet événement vise à établir des relations d’affaires de longue durée entre les entreprises blockchain, les start-ups et les investisseurs. Le sommet BII se tiendra à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis (ÉAU). C’est l’un des meilleurs événements blockchain au Moyen-Orient pour les investissements blockchain.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Cardano (ADA) et obtenir les actualités les plus récentes, notez cet événement crypto dans votre calendrier. Il présentera des sessions en direct et virtuelles et tous les fans de crypto et de blockchain dans le monde entier y sont invités.

Octobre 2021

TOKEN2049 Europe (Londres) (Du 7 au 8 octobre)

Cet événement de première classe, TOKEN2049, réunit les fondateurs et décideurs du monde entier et vise à mettre en avant les dernières évolutions dans la technologie blockchain et crypto monnaie.

CoinAgenda MENA : Dubaï (du 9 au 10 octobre)

Cette série de conférences présente aux investisseurs crypto et aux fans de blockchain des opportunités d’offres au public de jetons (ICO) et de start-ups en Asie et au delà.

Sommet AIM 2021, édition Dubaï (Du 11 au 12 octobre)

Ce sommet fournit une plateforme de discussions pour les développements d’investissements, les conditions du marché mondial, les dernières tendances et les oportunités d’affaires à venir. Il relie les investisseurs régionaux, les gérants et les leaders mondiaux dans le secteur de l’univers alternatif.

Sommet Future Blockchain 2021 (Du 17 au 20 octobre)

Cette conférence blockchain de 4 jours est l’un des événements crypto et blockchain les plus réputés au Moyen-Orient. Il réunit les plus gros investisseurs, les créateurs d’innovation et les plus grands esprits dans le secteur. Il se tiendra au Dubai World Trade Centre en même temps que 5 autres expositions technologiques du secteur.

Semaine des biens numériques de Londres (Du 18 au 22 octobre)

Cette conférence d’une semaine est axée sur la réalisation continue des biens numériques dans l’ensemble de l’écosystème financier. Vous pouvez assister à cet événement à Londres ou participer virtuellement. La semaine des biens numériques de Londres se compose de quatre sommets sur les thêmes suivants : biens numériques dans les marchés de titres cotés, investir dans les titres numériques sur les marchés privés, numérisation des marchés de capitaux, et réalisation de la crypto institutionnelle.

CoinAgenda Global : Las Vegas (Du 25 au 27 octobre)

En partenariat avec BitAngels, cette conférence blockchain abordera les aspects juridiques, réglementaires et juridictionnels du démarrage et du financement des entreprises blockchain.

Blockchain Life 2021 (Du 27 au 28 octobre)

Blockchain Life 2021 est l’un des plus gros événements blockchain, crypto monnaie et minage dans le monde. Leaders mondiaux du secteur et fans de blockchain et de crypto y sont attendus. Il se tiendra à Moscou, en Russie.

2e exposition blockchain de Tokyo (automne) (Du 27 au 29 octobre)

Cet événement blockchain se tiendra au Makuhari Messe de Chiba, au Japon. Cette nouvelle foire commerciale est pour toutes les technologies blockchain. Si vous recherchez une excellente opportunité de présenter vos technologies sur le marché japonais, réservez une place à cette conférence.

CryptoCon 2021 (Du 31 octobre au 2 novembre)

Cette conférence éducative nord-américaine sur la crypto et les jetons non fongibles (NFT) se tiendra à Phoenix, en Arizona. Elle est vouée à éduquer tous ceux qui souhaitent se lancer dans l’univers crypto. Parmi les participants, vous trouverez des créateurs de jetons, des artistes NFT, des innovateurs et des experts dans le domaine.

Novembre 2021

NFT.NYC 2021 (Du 1er au 3 novembre)

Décrit comme le plus gros événement NFT annuel, NFT.NYC 2021 a invité des centaines d’orateurs de différents secteurs, dont l’art, la musique, l’éducation et les jeux. Les billets sont disponibles en BTC et en ETH.

Sommet blockchain de LA (Du 2 au 3 novembre)

Cette conférence-expo de 2 jours se concentre sur l’investissement, le développement et l’adoption grand public de la blockchain. Ces sujets seront abordés par certains des présentateurs et dirigeants les plus accomplis, influents et exceptionnels dans le secteur. Vous pouvez assister en personne au LA Convention Center ou regarder en ligne.

Democracy4All (D4A) 2021 (Du 11 au 12 novembre)

D4A 2021 s’attaque à la technologie blockchain du point de vue des 12 principes pour une bonne gouvernance démocratique établis par le conseil européen. La conférence se tiendra à Casa Llotja à Barcelone, en Espagne, et comprendra un hackaton, des présentations de start-ups, des tables rondes et davantage.

Taproot Activation (15 novembre)

Cette mise à niveau est destinée à apporter de nouvelles optimisations à la sécurité et à la facilité d’utilisation du réseau Bitcoin, un événement que tous les fans de BTC dans l’espace crypto attendent impatiemment.

Semaine blockchain de Rome 2021 (Du 16 au 20 novembre)

La semaine blockchain de Rome 2021 est une conférence de cinq jours bien remplis avec des cours intensifs et des sommets sur la crypto monnaie et la technologie blockchain. C’est l’un des événements blockchain les plus réputes en Italie. Il se tiendra à Rome.

TOKEN2049 Asie (Hong Kong) (Du 23 au 24 novembre)

Nommé le premier événement crypto, TOKEN2049 regroupe développeurs, entrepreneurs, investisseurs, fondateurs, penseurs et dirigeants de l’industrie crypto mondiale pour créer des opportunités sans précédent pour élargir ses connaissances et partager ses opinions sur le marché.

CoinFestUK 2021 (Du 25 au 28 novembre)

CoinFestUK 2021 est un événement crypto qui vise un public international. L’événement comprend une galerie d’art, des distributions de NFT, des activités amusantes, des exposants, des ateliers et des parcours d’orateur, entre autres. Cette année 2021, l’événement comprend deux nouveaux parcours voués à la blockchain et à la crypto : les parcours finance décentralisée (DeFi) et trading.

Décembre 2021

Blockchance Europe 2021 (Du 2 au 4 décembre)

Blockchance est la plus grosse conférence sur la technologie blockchain avec une foire commerciale en Allemagne. Elle connecte dirigeants et innovateurs qui créent des concepts inspirants et des solutions dans l’espace. La conférence se tiendra à Hamburg en Allemagne. On y discutera de sujets comme les biens numériques, l’intelligence artificielle (IA), la technologie verte et la durabilité.

CoinAgenda Caraïbes : Porto Rico (Du 6 au 8 décembre)

Cette conférence blockchain de 2 jours se tiendra à San Juan, Porto Rico. On y abordera les tendances internationales sur l’investissement dans la blockchain, les crypto monnaies et le Bitcoin. Elle regroupera les investisseurs internationaux et les grands penseurs du secteur afin de créer davantage d’opportunités sur les marchés des Caraïbes.

Plus d’opportunités et d’événements passionnants vous attendent

Cette liste ne contient que quelques uns des événements blockchain et crypto monnaie qui vous attendent. Consultez cette liste et assistez à ceux qui vous intéressent le plus au stage actuel de votre aventure de trading. Ajoutez cette page à vos favoris pour la revisiter afin de voir les nouveautés et les événements blockchain et crypto les plus récents.