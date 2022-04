Cela fait plus de dix ans que Bitcoin (BTC) a été créé et présenté au public par une personne ou un groupe de personnes utilisant le pseudonyme Satoshi Nakamoto. C’est une crypto monnaie ou une valeur virtuelle connue non seulement comme un nouveau type de monnaie mais également pour sa large gamme de fonctions ingénieuses et épatantes.

À l’heure actuelle, il existe plus de 5 000 crypto monnaies disponibles sur le marché pour permettre les échanges et autres transactions financières. Parmi ce nombre grandissant de monnaies virtuelles, bitcoin reste au sommet en termes de capitalisation de marché, de prix et d’adoption.

Sa domination constante du marché des cryptos au fil des années a permis de faire découvrir ses nombreux avantages et ses fonctions remarquables. Pour vous donner une idée de ces applications, consultez cette liste de diverses utilisations du bitcoin.

Achats quotidiens

Au début de l’époque du bitcoin, peu de personnes, que ce soit dans le milieu des crypto monnaies ou en dehors, connaissaient ses utilisations possibles. En fait, la majorité des personnes en possession de BTC utilisaient cette valeur virtuelle uniquement dans le marché des crypto monnaies pour acheter, vendre ou échanger. Cependant, il existe désormais un large nombre d’entreprises et de marchands aux quatre coins du monde qui acceptent le bitcoin comme une forme légitime de paiement en échange de biens, produits ou services donnés. Ces produits et services sont inclus dans nos activités quotidiennes, comme faire les courses ou acheter des produits pour son animal de compagnie.

En plus de cela, il permet de payer facilement au restaurant, dans les fast foods, les cafés, les hôtels, les compagines aériennes et les agences de voyage.

Soutenir les agences caritatives et les projets philanthropiques

Parmi la vaste gamme d’utilisations du bitcoin, son adoption la plus rapide au cours des dernières années est son acceptation pour les efforts caritatifs et pour faire des dons. BTC et d’autres monnaies virtuelles sont aujourd’hui reconnues comme un moyen fiable de faire des contributions et des dons pour les opérations de secours. Cela est dû au suivi rapide et efficace des transactions effectuées.

Les organismes qui acceptent le BTC et d’autres crypto monnaies pour leurs actions humanitaires et leur assistance au développement comprennent Save the Children, The Water Project, la Croix-Rouge, Autism Speaks, Zamzam Water, l’Unicef, et bien davantage. En plus de tout cela, de nombreuses entreprises de crypto monnaie et de blockchain ont également initié des efforts caritatifs exclusivement financés et exécutés au moyen de monnaies virtuelles.

Par exemple, l’initiative caritative #BuiltWithBitcoin de Paxful vise à construire 1000 écoles, puits d’approvisionnement en eau et jardins communautaires pour l’agriculture solidaire. Ce projet démontre la capacité de l’industrie des crypto monnaies à financer et à soutenir les efforts caritatifs et philanthropiques.

Transférer de l’argent

Aujourd’hui, la majorité de la population dépend des moyens traditionnels d’envoi ou de réception d’argent, c’est à dire les banques locales et internationales et les fournisseurs de service de dépôt d’argent. Bien que l’envoi d’argent au moyen de ces entreprises de services reste le plus populaire, le processus requiert vos informations personnelles, y compris votre nom, votre adresse, vos coordonnées et autre.

Envoyer et recevoir de l’argent n’est pas non plus instantané, principalement parce que les fournisseurs de service sont ouverts aux heures de bureau et fermés la nuit, les weekends et les jours fériés. Les frais varient souvent en fonction du montant que vous souhaitez envoyer, du fournisseur de service que vous comptez utiliser et de la région où vous prévoyez d’envoyer l’argent.

Les dépôts d’argent avec bitcoin sont complètement différents. Vous pouvez transférer de l’argent en accédant simplement à un portefeuille numérique sur votre smartphone ou ordinateur personnel. Le processus ne requiert que peu d’informations personnelles, contrairement aux banques réglementées, et les frais sont minimes ou sans frais ajoutés. De plus, l’envoi et la réception d’argent sont quasiment instantanés. Il n’y a pas non plus à s’inquiéter des heures d’ouverture pour effectuer des transactions, car vous pouvez envoyer des BTC à n’importe quelle heure et où que vous vous trouviez sans limitations géographiques.

Cadeaux pour vos proches

L’adoption de cette monnaie virtuelle ne cesse de croître et il y a des centaines de choses que vous pouvez acheter avec bitcoin aujourd’hui. Des chaussures aux vêtements en passant par les appareils électroniques et les voitures de luxe, la liste ne cesse de s’allonger avec le temps.

Si vous souhaitez essayer et mener le changement, vous pouvez choisir d’envoyer des bitcoins comme cadeau à vos amis et à vos proches. Une remarque importante, vous ne devez pas acheter un bitcoin entier, vous pouvez acheter des fractions de cette crypto monnaie.

Il existe de nombreuses manières d’envoyer des bitcoins en cadeau. Par exemple, vous pouvez utiliser un portefeuille numerique pour les stocker et les utiliser. Il y a des centaines de portefeuilles numériques disponibles aujourd’hui. Si vous débutez dans l’univers des cryptos, sachez que créer un compte sur Paxful vous permet de recevoir un portefeuille bitcoin gratuit.

Lorsque vous avez un portefeuille numérique, vous pouvez commencer à envoyer des BTC comme cadeau à vos proches, à condition qu’ils aient aussi un portefeuille numérique. Connectez-vous simplement à votre compte Paxful, cliquez sur le bouton Envoyer, entrez le montant que vous souhaitez donner, et entrez l’adresse bitcoin du destinataire.

Pour confirmer l’envoi, on vous demandera le mot de passe de votre compte pour plus de sécurité. On vous le demandera uniquement si la double authentification (2FA) n’est pas activée. Après avoir terminé ces étapes, vous pouvez continuer avec l’envoi de votre cadeau en bitcoins. Une autre manière d’envoyer des bitcoins est d’utiliser l’application Portefeuille Bitcoin Paxful. Cliquez simplement sur Envoyer et suivez les étapes mentionnées plus haut.

Préservation de richesse

Bitcoin est connu pour être hautement volatile et est souvent comparé à l’or. Les deux sont considérés comme des options utiles pour la préservation de la richesse. L’or étant utilisé depuis très longtemps, la majorité de la population en dépend et croit en sa valeur. Mais comme l’or, le BTC est une excellente option pour préserver des fonds.

Dans les pays qui font face à des crises économiques et financières, le BTC et autres crypto monnaies ont servi de voie de secours et de moyen de survie. Stocker et conserver de l’argent en BTC est un bon moyen d’éviter l’inflation et de ne pas perdre tous vos fonds et toutes vos ressources lorsque la devise fiat du pays s’écroule. D’autre part, il est également prisé comme investissement. Les investisseurs en crypto monnaies tirent parti des fluctuations extrêmes et imprévisibles du BTC.

Il reste des tonnes d’utilisations pour bitcoin, nous avons uniquement mentionné certaines d’entre elles. Cette crypto monnaie à l’avenir devant elle, ce qui nous rappelle que les utilisations bitcoin sont nombreuses pour ses propriétaires dans l’univers des cryptos.