Au dernier trimestre de 2020, la communauté crypto a été surprise par l’annonce faite par PayPal en fin d’année de la prise en charge de plusieurs devises numériques sur sa plateforme. Avec des millions d’utilisateurs dans le monde entier, beaucoup de personnes partout dans le monde ont entendu parler de l’industrie des cryptos pour la première fois.

Mais quand il s’agit de la commodité d’utilisation des devises numériques, qu’est-ce qui distingue ce géant financier des milliers d’autres places de marché de crypto ? Est-ce que PayPal est le meilleur endroit pour acheter des fractions de BTC ou devez-vous plutôt acheter des bitcoins sur Paxful ? Essayons de trouver la réponse ensemble.

Devrais-je acheter des cryptos sur PayPal ?

Il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour vos finances. Alors si vous avez du mal à savoir si vous devez acheter, vendre et conserver des BTC sur ce nouvel acteur du marché ou vous en tenir aux places de marché de crypto largement connues comme Paxful, voici quelques-uns des avantages et inconvénients que vous devriez examiner.

Commençons par le côté positif…

✔︎ La création d’un compte est gratuite. Comme pour les autres portefeuilles mobiles, vous inscrire sur PayPal ne vous coûtera rien. Fournissez simplement les informations requises, complétez la procédure d’inscription et vous êtes prêt.

✔︎ Il prend en charge plusieurs crypto monnaies. Actuellement, PayPal prend en charge quatre monnaies numériques différentes : Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH) et Litecoin (LTC). C’est une bonne nouvelle si vous prévoyez de vous mettre à plusieurs cryptos.

✔︎ Vous pouvez acheter des crypto en toute simplicité en utilisant votre compte PayPal. Vous pouvez acheter des fractions de BTC en utilisant votre solde PayPal Cash ou Cash Plus, ou une carte de débit ou de crédit liée à votre compte PayPal.

✔︎ Vos bénéfices de la vente de crypto seront automatiquement ajoutés à votre compte PayPal. Vous pouvez utiliser vos gains comme des fonds ordinaires ou les déposer sur votre carte de débit ou votre compte bancaire lié à votre compte PayPal.

✔︎ Vous pouvez acheter des fractions de BTC pour seulement 1 USD. Même avec la hausse du prix des crypto monnaies, vous n’aurez pas besoin de milliers de dollars pour commencer. Commencez avec un petit montant jusqu’à faire de plus gros échanges.

✔︎ PayPal est un fournisseur de services financiers bien connu et réputé. À l’heure actuelle, il fournit des services à plus de 300 millions d’utilisateurs dans le monde entier. Si la plateforme élargit ses services crypto au monde entier, des millions d’utilisateurs seront exposés au BTC et aux autres devises numériques en un rien de temps.

Ces caractéristiques peuvent sembler prometteuses, mais vérifions également le revers de la médaille avant de prendre des décisions irréfléchies.

Pourquoi ne devrais-je pas acheter des cryptos sur PayPal ?

✘ Les services crypto sur PayPal sont exclusivement destinés aux utilisateurs américains. Actuellement, seuls les utilisateurs de PayPal aux États-Unis (sauf Hawaï) peuvent acheter, vendre et détenir des cryptos. Si vous vivez en dehors des frontières américaines, commencez avec une place de marché de crypto disponible dans votre pays.

✘ Vous ne pouvez pas utiliser votre crypto pour envoyer de l’argent ou payer avec PayPal. Acheter et transférer de l’argent en utilisant votre solde de crypto n’est pas encore autorisé sur la plateforme. Pour utiliser vos fonds en crypto pour effectuer des paiements, vous devez les vendre et les convertir en dollars sur PayPal. Cela complique les choses, surtout si vous utilisez régulièrement les cryptos.

✘ Vous n’avez que trois façons d’acheter des BTC sur PayPal. Vos options comprennent PayPal Cash, PayPal Cash Plus, et une carte de débit ou un compte bancaire lié à PayPal. Si vous utilisez la plateforme pour la première fois, vous devrez peut-être l’explorer un peu plus pour apprendre les ficelles du métier.

✘ Vous ne pouvez pas transférer vos fonds crypto vers d’autres portefeuilles. C’est l’une des principales préoccupations de nombreux amateurs de crypto. Pour l’instant, toutes les cryptos achetées sur PayPal resteront sur PayPal, et pas dans votre portefeuille crypto. En même temps, vous ne pouvez pas transférer vos cryptos achetées en dehors de PayPal vers votre portefeuille PayPal (c’est assez exclusif comme système).

✘ Il ne prend pas en charge les échanges de pair à pair. Au moins « pas pour le moment ». Vous ne pouvez pas encore acheter des crypto monnaies auprès de vos amis et les transférer vers ou depuis PayPal en utilisant votre solde en crypto. Comme indiqué précédemment, vous devez d’abord vendre vos cryptos et les convertir en dollars sur PayPal.

✘ Vous ne recevrez pas de clé privée. Comme vous achetez, vendez et stockez sur une plateforme hautement centralisée, vous ne gérerez pas vos propres clés privées. Connectez-vous simplement à votre compte pour accéder à vos fonds en BTC.

Alors, devrais-je acheter ou pas ? Cela dépend complètement de vous. Si vous êtes un utilisateur fréquent de PayPal basé aux États-Unis, et que vous cherchez à utiliser directement votre compte pour acheter des BTC, BCH, LTC ou ETH, ça peut être un bon tremplin pour vous.

Pourquoi devrais-je acheter sur Paxful ?

Si vous habitez à Hawaï ou dans d’autres régions du globe et que vous voulez obtenir vos propres Bitcoins, envisagez d’acheter des BTC sur Paxful. Vous n’aurez pas à vous inquiéter des inconvénients mentionnés plus haut, vous n’aurez que des avantages, dont :

Frais minimes : Paxful vous permet d’acheter des fractions de Bitcoin avec des frais minimes, voire nuls !

: Paxful vous permet d’acheter des fractions de Bitcoin avec des frais minimes, voire nuls ! Disponibilité : Vous pouvez acheter et vendre des bitcoins et autres cryptos au niveau local et international, et retirer vos fonds quand vous le souhaitez.

: Vous pouvez acheter et vendre des bitcoins et autres cryptos au niveau local et international, et retirer vos fonds quand vous le souhaitez. Commodité : Comme les marchés crypto ne dorment jamais, il serait préférable d’avoir un portefeuille Bitcoin où vous pouvez vérifier vos fonds en quelques taps sur votre téléphone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Paxful propose également plus de 350 façons d’acheter des bitcoins , y compris les principaux modes de paiement dans votre pays.

: Comme les marchés crypto ne dorment jamais, il serait préférable d’avoir un portefeuille Bitcoin où vous pouvez vérifier vos fonds en quelques taps sur votre téléphone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Paxful propose également , y compris les principaux modes de paiement dans votre pays. Sûreté et sécurité : Chez Paxful, tous les utilisateurs sont tenus de faire vérifier leur compte conformément à la réglementation sur la connaissance du client (KYC) pour vous protéger, vous et votre argent, contre les mauvais acteurs. Ceci est particulièrement important lorsque vous échangez avec des traders dans le monde entier.

: Chez Paxful, tous les utilisateurs sont tenus de faire vérifier leur compte conformément à la réglementation sur la connaissance du client (KYC) pour vous protéger, vous et votre argent, contre les mauvais acteurs. Ceci est particulièrement important lorsque vous échangez avec des traders dans le monde entier. De plus grandes opportunités : Alors que l’espace crypto continue de se développer, de plus en plus d’opportunités financières vont apparaître. Paxful fournit un environnement d’échange où vous pouvez trouver des affaires en BTC auprès d’autres traders et créer des connexions durables dans votre pays et à l’étranger.

Ne vous inquiétez pas si Paxful n’est pas disponible dans votre région ; gardez ces éléments à l’esprit lorsque vous cherchez une place de marché Bitcoin disponible dans votre région !

Êtes-vous prêt à démarrer ou peut-être à continuer votre voyage dans ce secteur en développement ? Le plus important, est-ce que vous allez essayer des possibilités sur les produits crypto nouvellement déployés sur PayPal ou plutôt utiliser Paxful pour acheter des bitcoins avec PayPal ?

* Le contenu de cet article est à titre informatif uniquement. Vous ne devez pas interpréter ces informations ou autres éléments comme des conseils juridiques, fiscaux, d’investissement, financiers ou autres.