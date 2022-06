De nombreuses organisations, plateformes et entreprises crypto continuent d’apparaitre dans le secteur de la finance et de la technologie, particulièrement maintenant que le Bitcoin et autres devises numériques sont de plus en plus adoptés et populaires. Si vous faites partie des millions d’amateurs autour du globe qui souhaitent s’immerger plus profondément dans l’espace crypto, voici une liste d’événements Bitcoin et de conférences crypto en 2022 qui pourront vous intéresser.

Veillez à ajouter cette page à vos favoris et à noter ces événements sur votre calendrier, car ils vous aideront sûrement au long de votre aventure crypto. C’est parti !

Conférences et événements crypto 2022

Février 2022

Paxful Events (Tout au long de février)

Contactez d’autres traders Paxful et amateurs de Bitcoin dans le monde entier et découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur Paxful, le trading de Bitcoin et l’espace crypto en général au moyen de webinaires instructifs, de conférences, de rencontres et de discussions. Ces événements se dérouleront en Inde, au Nigéria, au Salvador et en Colombie.

Cet événement instructif se tiendra à l’hôtel Marriott de Cambridge, Boston, Massachusetts et sera diffusé aux assistants virtuels. Les sujets abordés comprennent la réglementation crypto, le web 3, les outils pour l’inclusion financière, la révolution de paiements et le micro-commerce, et bien davantage.



AntiMeetup est un événement unique qui vous permet de plonger profond dans le monde crypto en posant des questions aux meilleurs experts crypto du secteur. Il se tiendra au Grand Hôtel de Lviv en Ukraine.

Mars 2022

Le FinTech Festival Inde 2022 est une série de 10 micro expériences hybrides qui si tiendront dans plusieurs villes d’Inde entre juillet 2021 et février 2022. Le point culminant de ce méga événement est prévu du 1er au 3 mars de cette année au format numérique et du 20 au 22 juillet en présentiel.

Cet événement vise à utiliser le potentiel de la finance et de la technologie en Inde et à présenter des opportunités aux investisseurs et amateurs de fintech du monde entier sur le marché indien.

Cet événement virtuel gratuit initié par l’université de science et technologie de Harrisburg abordera les stratégies d’investissement et d’affaires, le futur de la finance, l’entrepreneuriat de gaming, les risques cybernétiques et d’autres sujets passionnants dans l’optique de la blockchain et de la crypto.

La MetaWeek est un événement d’une semaine comprenant une conférence clé de 2 jours et des événements secondaires instructifs. Elle se déroulera au centre de conférence et hôtel Le Méridien à Dubaï. Il vous fera découvrir l’intégralité du métavers et les applications financières et non-financières de la technologie blockchain.

Un événement cyclique de 2 jours pour la communauté blockchain et crypto. Les participants peuvent assister en présentiel à Złote Tarasy, Złota 59, à Varsovie, en Pologne, ou bien en ligne. Les présentations de plus de 35 intervenants seront interprétées simultanément en polonais et en anglais.

Cet événement couvrira les technologies émergentes comme la blockchain, la technologie de ledger distribué (DLT) et l’Internet des objets (IoT). Le sommet Global Tech Innovation se tiendra au Sofitel Dubaï, à l’Obélisque. Il présentera des cas d’utilisation en entreprise, des lectures inspirantes, des discussions ouvertes, des conversations techniques, des conversations informelles, des propositions rapides de startups, des compétitions et des récompenses, parmi tant d’autres.

Le GTR (Global Trade Review) Afrique 2022 fait partie des événements attendus dans le secteur pour la région africaine subsaharienne. Il se déroulera à Cape Town, en Afrique du Sud, et abordera des sujets instructifs comme les dernières tendances et les développements qui affectent le financement de l’infrastructure, de l’exportation et des échanges en Afrique.

Un événement en ligne de 2 jours qui comprend six webinaires exclusifs avec 25 lectures présentées par les experts du secteur, parfait pour les adeptes des marchés financiers. Il abordera les histoires les plus innovantes dans les communautés blockchain, d’investissement et de paiements.

Une conférence virtuelle de 2 jours avec des sessions instructives, des lectures, des discussions et des conversations informelles sur les dernières tendances et développements avec les crypto monnaies et la technologie blockchain en Afrique et dans le monde entier. Des pionniers et leaders du secteur mondial participeront à cet événement qui vous fournira de nombreuses opportunités de faire des connaissances et de visiter des expositions.

Le sommet London Artificial Intelligence (AI) Finance est une conférence 3-en-1 qui propose la voie de l’IA dans la finance, de l’IA dans la RegTech ou de l’IA dans l’assurance. Choisissez la voie que vous préférez et assistez en présentiel à Venues 155 Bishopgate Liverpool St., Londres EC2M 3YD au Royaume-Uni, ou via diffusion en direct.

Ce sommet abordera certains des sujets les plus pertinents dans l’industrie fintech au moyen d’une série de sessions interactives et d’agendas futuristes. Il approfondira également les pensées des grands esprits du secteur avec des échanges sur l’avenir de la finance. Le sommet The Finance Today se tiendra à l’hôtel Dubai Mall.

Le sommet World Blockchain est une conférence de 2 jours axée sur les crypto monnaies, la finance décentralisée, les jetons non fongibles (NFT), le métavers et les écosystèmes web3 et leur impact généralisé sur le commerce, la culture et les communautés. Il sera hébergé à Atlantis, The Palm, à Dubaï.

Un sommet de 2 jours qui se déroulera au QEII Centre de Londres, chargé de lectures inspirantes, de discussions, de cas d’étude et de conversations informelles sur la transformation des systèmes bancaires et de paiement.

Virtual NFT Confex est pour les artistes, musiciens, chanteurs, célébrités, professionnels de la technologie et amateurs de crypto. Cet événement parlera du présent et de l’avenir des NFT et de leur utilisation possible dans différents secteurs et produits.

Un événement B2B interactif global dans le secteur du forex qui se tiendra à Limassol, à Chypre, et qui peut être suivi en ligne. Vous pourrez suivre une discussion sur les marchés financiers, l’obtention de licences, la Loi, les réglementations, l’avenir des écosystèmes de paiement, l’intégration crypto dans le forex et les marchés financiers, et bien davantage.

Avril 2022

Cette conférence de 2 jours accueillera les meilleurs experts, amateurs et exposants du secteur. CryptoWorldCon abordera les mondes de la blockchain et de la crypto monnaie, du minage et de la technologie, de l’immobilier et de la finance, et de la révolution des nouvelles technologies. Il se tiendra au centre James L. Knight à Miami, en Floride, aux États-Unis.

Supermoon Camp est une conférence de 5 jours réservée aux amateurs et innovateurs de la blockchain qui cherchent à propulser l’adoption de masse des crypto monnaies. Cet événement vise à éduquer sur les technologies émergentes et à inspirer la liberté économique au moyen de discussions approfondies et d’activités passionnantes. Il se tiendra dans une villa de luxe de Miami.

Cet événement est appelé le « pèlerinage de 4 jours à la recherche d’une plus grande liberté et de la souveraineté individuelle. » Bitcoin 2022 se tiendra à Miami Beach et accueillera les experts du secteur ainsi qu’un bon nombre d’amateurs de crypto. L’événement se composera d’une journée pour le secteur, d’une conférence principale et d’un festival musical de l’argent.

Cette conférence rassemblera les plus gros contributeurs dans les domaines du métavers, de l’art, de la sécurité, du gaming, du luxe et des sports pour révéler le potentiel des NFT et leur pouvoir à modeler les paradigmes d’entreprise de l’avenir. Il se déroulera au Palais Brongniart (l’ancienne bourse de Paris) à Paris, en France.

Il s’agit de l’écosystème blockchain global à Paris. Il regroupera les esprits les plus brillants du secteur, les innovateurs, créateurs, régulateurs, leaders des affaires et de l’investissement, et hébergera des sessions instructives et innovantes. Il se tiendra au Palais Brongniart (l’ancienne bourse de Paris) à Paris, en France.

Un événement de 2 jours en Croatie, avec une diffusion directe en ligne. On y parlera de métavers, de DeFi, de révolution crypto et bien davantage. Blockdown 4.0 accueillera Akon, le président et co-fondateur d’Akoin, Francis Suarez, le maire de Miami, Sergey Nazarov, co-fondateur de Chainlink, et davantage.

Cet événement a été conçu pour une collaboration inclusive de l’ensemble de l’écosystème des startups. La semaine Fintech de New-York sera remplie d’événements mettant l’accent sur diverses initiatives fintech, de conférences et de tables rondes sur invitation. Il se tiendra à New-York et pourra être diffusé en direct en ligne.

Cette conférence est l’un des plus gros événements au monde pour le minage, la crypto et la blockchain. Elle se tiendra au Music Media Dome de Moscou, en Russie et elle abordera des sujets liés à la technologie blockchain, aux crypto monnaies et à la tokenisation, au minage et aux algorithmes de consensus, ainsi qu’aux startups crypto à succès.

Mai 2022

La Blockchain Fest est un événement interactif hybride européen sur la blockchain, les échanges, les crypto monnaies, la DeFi, les NFT, le minage, le gaming, les jeux d’argent, les paiements en ligne et les investissements. C’est une conférence de 2 jours qui se tiendra à Limassol, à Chypre.

Vous pouvez assister à ce sommet en personne à Dubaï ou en diffusion en direct en ligne. Il aborde l’impact critique des technologies comme le cloud, l’IA, les big data, l’IoT, et la blockchain sur les entreprises. Il approfondira sur l’adoption actuelle de ces technologies dans le Moyen-Orient, ainsi que leurs avantages.

Cette expo de 2 jours sur le thème « Connecter l’écosystème blockchain » se tiendra au Santa Clara Convention Center en Californie, aux États-Unis. Des sujets à éveiller l’intérêt seront abordés, dont l’IA et les big data, les technologies IoT, la cybersécurité, le cloud et l’edge computing, et bien d’autres.

Il s’agit d’un événement hybride de 3 jours qui présentera l’utilisation de la technologie blockchain pour protéger l’environnement, fournir une identification auto-souveraine sécurisée, avancer les systèmes de soins de santé et promouvoir la croissance économique. Vous pouvez assister en ligne ou en présentiel à l’hôtel The Mayflower de Washington DC, aux États-Unis.

Juin 2022

C’est l’un des événements hybrides les plus interactifs en Asie du sud-est. Il aborde des sujets pertinents liés à la blockchain, aux échanges, aux crypto monnaies, à la DeFi, aux NFT, au minage, au gaming, aux jeux d’argent, aux paiements en ligne et aux investissements. Cette conférence de 2 jours se tiendra au Marina Bay Sands de Singapour.

Ce sommet est sous-titré « le premier sommet technologiquement agnostique au monde à être entièrement axé sur les oracles. » Il abordera des sujets comme la DeFi, les NFT dynamiques, les biens tangibles tokenisés, l’assurance paramétrique, l’identité décentralisée et bien davantage. Il se tiendra à Berlin, en Allemagne, avec une limite de 200 participants.

Le Sommet DeFi est un festival virtuel qui débutera par une journée consacrée aux NFT. Celle-ci sera suivie de deux jours de conférences instructives, d’un jour de démonstration DeFi présenté par Launchpool, et d’un after Decentraland.

NFT NYC est l’événement annuel de choix pour les jetons non fongibles. Cette année, l’événement sera rempli de lectures instructives, avec une journée de récompenses NFT, une journée Happy Hour et des démonstrations en direct.

La Convention Blockchain Européenne est l’un des événements blockchain les plus influents en Europe. Cette année, elle se tiendra à Barcelone, en Espagne, et présentera plus de 100 intervenants dans différentes discussions, lectures, ateliers, conversations informelles sur l’état actuel de la technologie blockchain, des crypto monnaies, de la DeFi, des NFT, et du web3.

Juillet 2022

Le NFT Expoverse se tiendra au Los Angeles Convention Center en Californie, aux États-Unis. C’est un événement éducatif de 3 jours qui présentera l’adoption de masse inévitable de la technologie blockchain et ses effets dans notre monde.

Septembre 2022

Sommet et exposition Future Tech(12-13 septembre)

Un événement hybride de 2 jours qui se tiendra à l’Oman Convention and Exhibition Center de Muscat, à Oman. Ce sommet facilite le dialogue multipartite grâce à des opportunités de connexion et d’affaires, développe les stratégies de marché et partage la connaissance et les solutions qui modèlent l’avenir de la technologie.

Cette exposition de 2 jours se tiendra au RAI Amsterdam Convention Centre à Amsterdam, aux Pays-Bas. Les experts et les professionnels du secteur se retrouveront dans cette expo sous le thème « Connecter l’écosystème blockchain » pour parler d’IA et de big data, de cloud, de technologies IoT, d’edge computing, de cybersécurité et davantage.

Ce forum de 2 jours est axé sur la fiscalité numérique, la transition financière, la tarification des transferts et la technologie dans différentes régions du monde, entre autres. Il se tiendra à Prague, en République Tchèque, et accueillera des conseillers et professionnels renommés dans le secteur.

Cet événement regroupe les experts, entrepreneurs, développeurs, investisseurs et amateurs du secteur crypto global afin de créer des opportunités de connexion inégalées. Token2049 est un événement de choix dans le secteur, qui se tient annuellement à Singapour et à Londres. Cette année, l’événement se déroulera au Marina Bay Sands de Singapour.

Octobre 2022

Le Big Data and AI World Singapour en est à sa 5ème édition et se tiendra au Marina Bay Sands de Singapour. Cet événement relie technologistes et entrepreneurs aux experts, solutions et services menant à des résultats d’affaires efficaces.

Novembre 2022

L’université de Nicosia organise cet événement. Il s’agit de l’un des pionniers en éducation et recherche blockchain qui a été le premier à fournir un diplôme académique complet en technologie blockchain, le master en devises numériques. Des actualités sur cet événement seront bientôt disponibles. Visitez leur site web pour obtenir davantage d’informations.

Il s’agit du premier BTA (Banking Transformation Afrique) annuel qui vise à promouvoir l’engagement face aux problèmes émergents dans l’écosystème financier africain. Cet événement sera bondé d’experts du secteur prêts à partager leur connaissance, instruction et projets pour l’avenir financier de la région.

Décembre 2022

C’est un événement virtuel de 2 jours qui vise à aborder les principaux défis du secteur, à révéler de nouveaux produits et technologies, à partager les meilleures pratiques des experts et professionnels au moyen de séries de présentations de haut niveau, de discussions interactives et d’études de cas orientées sur les solutions présentées par les experts du secteur financier européen.

Êtes-vous prêt(e) à découvrir le monde crypto en profondeur ?

La technologie blockchain et crypto monnaie devient de plus en plus populaire dans différents secteurs autour du globe. Il n’est pas surprenant que la liste d’événements Bitcoin et de conférences crypto en 2022 ne cesse de s’allonger. Ce ne sont que quelques-uns des nombreux forums et sommets que vous pourrez découvrir. Si vous avez déjà décidé à quels événements instructifs vous souhaitez participer, marquez votre calendrier sans attendre !