Fondé en 2015, Paxful a grandi pour devenir l’une des places de marché Bitcoin de pair à pair leader dans le monde. Avec 9 millions d’utilisateurs et plus de 350 modes de paiement disponibles sur la plateforme, nous avons une mission simple : fournir l’accès financier à n’importe qui, n’importe où et n’importe quand.

Si vous êtes prêt(e) à sauter le pas et à obtenir vos premiers bitcoins, vous êtes au bon endroit. Pour vous aider à démarrer, nous avons assemblé le guide ultime sur l’utilisation de Paxful, alors c’est parti.

Comment fonctionne Paxful ?

Avec plus de 350 modes de paiement disponibles sur Paxful, vous pouvez acheter et vendre du Bitcoin en échange de quasiment ce que vous voulez. Nous vous mettons en relation avec des milliers de traders de confiance disponibles. Il vous suffit de les payer avec leur mode de paiement préféré, de marquer la transaction comme payée et ils s’occuperont du reste.

Prêt(e) à commencer ? Créons votre compte.

Créer un compte

La première étape dans votre aventure Paxful consiste à créer un compte. C’est là que vous décidez de plonger dans l’univers Bitcoin.

Si vous vous sentez prêt(e), ouvrez votre navigateur, rendez-vous sur la page d’accueil de Paxful et cliquez sur le bouton Inscription en haut à droite de la page.

Vous pouvez alors créer votre compte avec votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail. Si vous démarrez votre aventure Paxful grâce à un ami qui vous a parrainé(e), cliquez sur J’ai un code de parrainage pour obtenir tous les avantages des affiliés Paxful.

Dès que votre compte est créé, vous recevez un portefeuille Paxful gratuit pour pouvoir démarrer. Assurez-vous également de faire vérifier votre numéro de téléphone et votre identité pour trader avec des limites plus élevées et pour débloquer encore plus d’avantages.

Acheter vos premiers Bitcoins

Maintenant que vous avez tous les outils nécessaires pour démarrer, êtes-vous prêt(e) à acheter vos premiers Bitcoins ? Vous vous sentirez peut-être intimidé(e) au début, mais nous vous rassurons, c’est beaucoup plus facile que vous ne pensez. Les meilleurs avantages à acheter du Bitcoin sur Paxful sont que vous avez plus de 350 modes de paiement, aucun frais en tant qu’acheteur et vous pouvez démarrer avec 10 USD seulement.

Voici comment démarrer :

Rendez-vous sur la page d’accueil

Sélectionnez Bitcoin comme crypto monnaie à acheter, choisissez l’un des plus de 350 modes de paiement disponibles, et entrez le montant à dépenser si vous le souhaitez. Ensuite, cliquez sur Trouver des offres.

Choose an offer

Dès que la page des offres s’affiche, prenez le temps de trouver une offre qui correspond à vos besoins et de préférence auprès d’un trader réputé.

Voici quelques éléments à examiner de près :

Prix : Affiché comme un pourcentage avec une flèche vers le haut ou vers le bas, il indique combien vous payez vos bitcoins en comparaison au prix actuel sur le marché. Vous pouvez également voir combien de Bitcoin vous obtenez par dollar en regardant la valeur en USD à côté du prix.



: Affiché comme un pourcentage avec une flèche vers le haut ou vers le bas, il indique combien vous payez vos bitcoins en comparaison au prix actuel sur le marché. Vous pouvez également voir combien de Bitcoin vous obtenez par dollar en regardant la valeur en USD à côté du prix. Limites de l’offre : Une plage de valeurs qui indique combien les traders sont prêts à vendre. Vérifiez que le montant que vous souhaitez dépenser est dans cette plage.



: Une plage de valeurs qui indique combien les traders sont prêts à vendre. Vérifiez que le montant que vous souhaitez dépenser est dans cette plage. Description de l’offre : Indiquée sous le mode de paiement, la description de l’offre vous donne une idée de la manière dont les vendeurs souhaitent être payés. Vérifiez que votre mode de paiement correspond à celui du vendeur pour une transaction sans accro.



: Indiquée sous le mode de paiement, la description de l’offre vous donne une idée de la manière dont les vendeurs souhaitent être payés. Vérifiez que votre mode de paiement correspond à celui du vendeur pour une transaction sans accro. Score de commentaires : Une icône de pouce vert et un nombre qui indiquent brièvement si le trader est de bonne réputation. Si vous souhaitez regarder plus en détail le profil d’un vendeur, cliquez sur son nom pour afficher les commentaires de ses transactions passées.



: Une icône de pouce vert et un nombre qui indiquent brièvement si le trader est de bonne réputation. Si vous souhaitez regarder plus en détail le profil d’un vendeur, cliquez sur son nom pour afficher les commentaires de ses transactions passées. Disponibilité du vendeur : Avant de démarrer une transaction, regardez si le vendeur est disponible. S’il est inactif, il est possible que la transaction prenne du temps. Vous pouvez vérifier en regardant sa dernière connexion, indiquée sous son score de commentaires.



: Avant de démarrer une transaction, regardez si le vendeur est disponible. S’il est inactif, il est possible que la transaction prenne du temps. Vous pouvez vérifier en regardant sa dernière connexion, indiquée sous son score de commentaires. Badges : Nous épinglerons les offres de nos traders les plus réputés en haut de la page, alors ne manquez pas les badges À la une ou Vérifié sur ces offres. De plus, vous pouvez filtrer la page des offres pour afficher uniquement les traders de confiance en cochant la case Offres Paxful vérifiées uniquement.



Démarrer une transaction

Dès que vous trouvez une offre qui vous plait, cliquez sur Acheter pour voir un aperçu complet de l’offre. Si tout vous semble en ordre, entrez le montant que vous souhaitez payer et cliquez sur Acheter maintenant.



Lorsque la transaction démarre, saluez poliment votre partenaire de transaction. Il devrait vous envoyer un ensemble d’instructions à suivre. Assurez-vous de bien suivre ces instructions pour que la transaction se déroule sans accro.



Après avoir envoyé votre paiement, pensez à marquer la transaction comme payée. Cela redonne le contrôle au vendeur, qui pourra confirmer votre paiement en quelques minutes. Une fois confirmé, il pourra libérer les Bitcoins du dépôt Escrow vers votre portefeuille Paxful.



La transaction sera alors terminée. Il ne vous restera plus qu’à laisser un commentaire pour votre partenaire de transaction !

Acheter des Bitcoins avec des cartes cadeau

Le mode de paiement par cartes cadeau est le plus populaire sur Paxful. Il y a plus d’une centaine de marques de cartes cadeau disponibles au moyen desquelles les personnes non bancarisées ont accès à des transactions qui leur étaient précédemment refusées. Il est même possible de démarrer sa propre entreprise en ligne avec des cartes cadeau pour obtenir un revenu supplémentaire.

Pour rendre le processus plus efficace pour les utilisateurs qui échangent des cartes cadeau, nous avons créé une fonction appelée le Gift Card Hub, un centre unique pour tous vos besoins en matière de cartes cadeau. Vous pouvez y lister vos cartes cadeau ou en acheter à prix réduit avec Bitcoin. Nous nous occupons du reste. Le processus est entièrement automatisé. Il vous suffit de lister votre carte cadeau et d’attendre que votre portefeuille se remplisse de Bitcoins.

Créer des offres

En créant des offres, vous pouvez échanger avec vos propres conditions. Vous pouvez créer des offres d’achat pour toucher les utilisateurs qui souhaitent vendre leurs Bitcoins ou des offres de vente pour ceux qui veulent acheter vos Bitcoins.

Pour créer votre offre, rendez-vous sur la page d’accueil et cliquez sur Créer une offre en haut de la page. Définissez vos préférences initiales : la crypto monnaie de votre choix, le type d’offre à créer, ainsi que votre mode de paiement préféré.

Les étapes suivantes vous permettent de personnaliser votre offre autant que vous le souhaitez. Voici un détail de tous les champs disponibles :

Cours du marché ou Prix fixe : Cette option vous permet de décider si vous souhaitez faire évoluer le prix en fonction du marché ou si vous préférez un prix fixe.

: Cette option vous permet de décider si vous souhaitez faire évoluer le prix en fonction du marché ou si vous préférez un prix fixe. Seuils de transaction de l’offre : Cette plage indique les montants que vous êtes prêt(e) à échanger.

: Cette plage indique les montants que vous êtes prêt(e) à échanger. Pourcentage de gain : Ce pourcentage indique combien vous gagnerez dans cette transaction.

: Ce pourcentage indique combien vous gagnerez dans cette transaction. Durée de validité de l’offre : Cette durée de validité indique le temps que vous donnez à votre partenaire de transaction pour effectuer le paiement avant l’expiration de la transaction.

: Cette durée de validité indique le temps que vous donnez à votre partenaire de transaction pour effectuer le paiement avant l’expiration de la transaction. Balises de l’offre : Choisissez un maximum de trois balises pour décrire brièvement votre offre. Vous pouvez cliquer sur Afficher toutes les balises disponibles pour choisir dans la liste ou vous pouvez taper les premières lettres de la balise dans le champ de saisie.

: Choisissez un maximum de trois balises pour décrire brièvement votre offre. Vous pouvez cliquer sur pour choisir dans la liste ou vous pouvez taper les premières lettres de la balise dans le champ de saisie. Le libellé de votre offre : Cette phrase de 25 caractères est l’argument de vente de l’offre, ce que vous vous pouvez indiquer pour vous démarquer des autres traders.

: Cette phrase de 25 caractères est l’argument de vente de l’offre, ce que vous vous pouvez indiquer pour vous démarquer des autres traders. Conditions de l’offre : Une brève description visible sur la page de l’offre qui indique au trader les modalités de paiement et ce qui différencie votre offre. Ces champs doivent être aussi clairs et concis que possible.

: Une brève description visible sur la page de l’offre qui indique au trader les modalités de paiement et ce qui différencie votre offre. Ces champs doivent être aussi clairs et concis que possible. Instructions de transaction : Une version plus détaillée des conditions de l’offre. Dans ces instructions, veillez à énumérer avec autant de détails que possible toutes vos exigences de paiement pour votre partenaire de transaction.

: Une version plus détaillée des conditions de l’offre. Dans ces instructions, veillez à énumérer avec autant de détails que possible toutes vos exigences de paiement pour votre partenaire de transaction. Restrictions : Les champs Vérification, Pays cible, Visibilité, Nombre minimum de transactions exigé, Seuils pour les nouveaux utilisateurs, Restriction par pays, Utilisateurs de proxy ou de VPN, et Périodes de visibilité vous permettent de limiter la visibilité et l’accessibilité de votre offre. Vous pouvez personnaliser ces paramètres à votre gré selon le type de trader avec qui vous souhaitez échanger.

Une fois ces paramètres définis, vous pouvez cliquer sur Créer une offre pour lister votre offre. Vous n’avez plus qu’à attendre qu’un utilisateur choisisse votre offre. Vous pouvez même avoir plusieurs offres actives en même temps, ce qui vous permet d’acheter et de vendre du Bitcoin simultanément.

Assurer votre sécurité lorsque vous achetez du Bitcoin

Si vous vous demandez : Est-ce que Paxful est sûr ? La réponse est oui. Acheter et vendre du Bitcoin sur Paxful est complètement sûr. Nous faisons tout notre possible pour garantir la sécurité de votre environnement d’échange avec des fonctions de sécurité comme le service Escrow, des outils d’analyse de blockchain de pointe et davantage. Cependant, vous pouvez jouer votre rôle en préservant la sécurité de vos fonds sur Paxful. Voici quelques conseils généraux :

N’échangez jamais sans le service Escrow

Échanger sans le service Escrow va à l’encontre des Conditions d’utilisation de Paxful et empêche les modérateurs Paxful d’assurer votre protection. Si vous rencontrez un utilisateur qui tente de continuer la transaction sans le service Escrow, signalez-le immédiatement.



Échanger sans le service Escrow va à l’encontre des Conditions d’utilisation de Paxful et empêche les modérateurs Paxful d’assurer votre protection. Si vous rencontrez un utilisateur qui tente de continuer la transaction sans le service Escrow, signalez-le immédiatement. Ne partagez jamais vos informations personnelles

Donner vos coordonnées ou autres informations personnelles peut conduire des arnaqueurs à vous mener hors du site Internet Paxful ou à usurper votre identité pour tenter d’accéder à vos comptes.



Donner vos coordonnées ou autres informations personnelles peut conduire des arnaqueurs à vous mener hors du site Internet Paxful ou à usurper votre identité pour tenter d’accéder à vos comptes. Sachez reconnaître les modérateurs Paxful officiels

Les modérateurs Paxful sont reconnaissables par une bulle de dialogue et une signature spécifiques vous indiquant qu’ils sont là pour vous aider. Pour vérifier que vous discutez avec un modérateur Paxful, vous devez avoir une bulle de dialogue violette avec un badge Modérateur Paxful en bas à gauche.

Activez la double authentification (2FA)

Activer la 2FA pour toutes les fonctions de votre compte ajoute une couche de protection supplémentaire. Cela signifie que vous devrez signer toutes les transactions effectuées. Assurez-vous d’activer cette fonction dès que possible.



Activer la 2FA pour toutes les fonctions de votre compte ajoute une couche de protection supplémentaire. Cela signifie que vous devrez signer toutes les transactions effectuées. Assurez-vous d’activer cette fonction dès que possible. Définissez les questions de sécurité

Dès que vous créez votre compte, définissez immédiatement les questions de sécurité. Si vous ne l’avez pas fait, revenez aux paramètres de votre compte à n’importe quel moment pour les définir. Pensez à choisir des questions et des réponses que vous seul(e) connaissez et assurez-vous de vous en rappeler !



Dès que vous créez votre compte, définissez immédiatement les questions de sécurité. Si vous ne l’avez pas fait, revenez aux paramètres de votre compte à n’importe quel moment pour les définir. Pensez à choisir des questions et des réponses que vous seul(e) connaissez et assurez-vous de vous en rappeler ! Recherchez des traders de confiance

Si vous débutez tout juste, le meilleur moyen de vous y retrouver est de rechercher des traders de confiance sur la plateforme. Comme indiqué précédemment, vous pouvez cocher la case Offres Paxful vérifiées uniquement lorsque vous recherchez une offre.



Si vous débutez tout juste, le meilleur moyen de vous y retrouver est de rechercher des traders de confiance sur la plateforme. Comme indiqué précédemment, vous pouvez cocher la case lorsque vous recherchez une offre. Conservez les reçus en bon état

Même si vous n’avez pas de reçus imprimés après avoir acheté ou vendu des Bitcoins, faites des captures d’écran de votre transaction qui serviront de preuves d’achat. En cas de litige, ces preuves d’achat vous aideront grandement.



Même si vous n’avez pas de reçus imprimés après avoir acheté ou vendu des Bitcoins, faites des captures d’écran de votre transaction qui serviront de preuves d’achat. En cas de litige, ces preuves d’achat vous aideront grandement. Soyez poli(e) avec vos partenaires de transaction

Lorsque vous démarrez la transaction et que le chat s’affiche, respectez l’étiquette avec votre partenaire de transaction. Soyez poli(e), direct(e) et professionnel(le). Cela permettra d’effectuer une transaction efficace et sans accro.

Prêt(e) à commencer ?

Maintenant que vous avez terminé le guide ultime du débutant pour échanger sur Paxful, nous sommes convaincus que vous êtes prêt(e) à démarrer ! Rendez-vous sur la page Internet, recherchez une offre qui vous plait et achetez des Bitcoins aujourd’hui !