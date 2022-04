Vous jouez déjà à Axie Infinity ou vous vous y intéressez ? Nous avons des super nouvelles pour vous : vous pouvez maintenant acheter des Axie Infinity Shards (AXS) et des Smooth Love Potions (SLP) sur Paxful.

Rendez-vous simplement sur la page Vendre et sélectionnez Ronin: AXS ou Ronin: SLP comme mode de paiement préféré, trouvez une offre qui vous plait et démarrez une transaction. Vous pouvez maintenant augmenter la puissance de vos Axies avec des bitcoins (BTC), des ethereums (ETH) ou des tethers (USDT).

Vous ne savez pas comment jouer ? Pour vous aider à démarrer, nous avons assemblé un guide Axie Infinity rien que pour vous. Continuez la lecture pour savoir ce de quoi tout le monde parle.

C’est quoi Axie Infinity ?

Créé en 2018 par le dévelopeur vietnamien Sky Mavis, Axie Infinity est un jeu NFT au tour par tour de style Pokémon qui fait combattre de petites créatures toutes mignonnes appelées des Axies. Disponible sur Android et PC, l’objectif du jeu est de monter une équipe de trois Axies et de les utiliser en combat contre des créatures contrôlées par l’ordinateur (des PvE) ou contre d’autres joueurs réels (des PvP).

Dans le jeu, vous collectionnez des Smooth Love Potions (SLP) qui servent également de crypto et qui peuvent être achetées ou vendues sur les marchés d’échange. Vous pouvez gagner des SLP en terminant des défis PvE et PvP.

De plus, il existe des Axie Infinity Shards (AXS), qui est un jeton de gouvernance pour l’ensemble de l’univers Axie Infinity, c’est à dire le jeu actuel et tous les jeux à venir. Pour reproduire des Axies en vue d’un déploiement ultérieur, vous aurez besoin d’AXS et de SLP.

Le jeu intègre également un système d’énergie dont vous aurez besoin pour gagner des SLP en mode Arène. Cela signifie que lorsque vous êtes à court d’énergie, vos chances de récolter des SLP seront réduites. Cependant, plus vous avez d’Axies, plus d’énergie vous aurez à votre disposition et plus rapidement elle se remplira.

De 3 à 9 Axies : 20 énergies et vous regagnez 5 énergies toutes les 6 heures

De 10 à 19 Axies : 40 énergies et vous regagnez 5 énergies toutes les 3 heures

Au moins 20 Axies : 60 énergies et vous regagnez 5 énergies toutes les 2 heures

Étant donné que chaque Axie est un NFT (jeton non fongible), il peut être acheté et vendu sur la place de marché Axie. Pour vous donner une idée de combien vous pouvez gagner en vendant un Axie : la vente la plus chère s’est produite à la fin 2020 et un Axie triple mystique du nom d’Angel s’est vendu pour 300 ETH, ce qui valait environ 120 000 dollars à l’époque.

Comment gagner de l’argent dans Axie Infinity

Afin de gagner de l’argent dans le jeu, vous devez gagner des SLP. Pour cela, vous pouvez :

Accomplir votre quête quotidienne : Connectez-vous chaque jour, terminez 10 niveaux dans le mode aventure et gagnez 4 matchs d’arène pour gagner 25 SLP .

Aventures (PvE) : Gagnez un maximum de 50 SLP chaque jour en effectuant des missions PvE appelées Ruines .

Arène (PvP) : Pour participer aux combats d’arène, vous devrez utiliser de l’énergie. La quantité de SLP que vous pouvez gagner dépend de votre rang. Vous commencez à gagner lorsque votre rang dépasse les 800 (1 SLP pour chaque victoire) avec un maximum de 20 SLP par victoire (pour les rangs de 1850 et plus).

Pour retirer vos gains, il y a deux méthodes :

Échangez vos jetons SLP : Échangez vos jetons SLP en crypto et retirez-les comme vous le voulez. Voici comment le faire sur Paxful : Commencez par convertir vos SLP en BTC, ETH ou USDT. Pour cela, allez à la page Acheter des bitcoins , Acheter des ethereums ou Acheter des tethers puis sélectionnez Ronin: SLP comme mode de paiement Dès que vous les avez convertis dans la crypto de votre choix, allez à la page Vendre des bitcoins , Vendre des ethereums ou Vendre des tethers et vendez vos cryptos contre des espèces, par carte de débit ou de crédit, en cartes cadeau, ou choisissez l’une des centaines de modes de paiement disponibles sur Paxful.

Reproduire vos Axies : Rendez vos AXS et vos SLP à la plateforme pour générer de nouveaux Axies à vendre. Voici comment retirer vos gains sur Paxful : Lorsque vous vendez des Axies sur la place de marché, vous êtes payé(e) en Wrapped ETH (WETH) . Convertissez vos WETH en ETH en les envoyant vers Metamask à l’aide de la passerelle Ronin. Envoyez les ETH sur votre portefeuille Paxful. Vendez les ETH sur Paxful et choisissez l’un des près de 400 modes de paiement offerts.

Rangez-vous parmi les meilleurs : Gagnez des AXS en faisant partie des 1000 meilleurs joueurs au monde.

* Note : Assurez-vous de conserver suffisamment d’ETH dans votre portefeuille pour payer les frais de gaz.

Reproduire des Axies

En parlant de reproduire des Axies, le principe est simple : la reproduction requiert des AXS et des SLP, et chaque Axie peut se reproduire 7 fois. Le nombre s’affiche sous la créature (0/7, 1/7, etc.). À chaque nouvelle reproduction, vous aurez besoin de plus de SLP (voir le tableau ci-dessous). De plus, les Axies avec un plus grand nombre de reproductions se vendront moins cher sur la place de marché.

Nombre de reproductions Coût en SLP 1 600 2 900 3 1500 4 2400 5 3900 6 6300 7 10200

En revanche, le coût en AXS est fixé à 1 AXS par reproduction et le nombre de reproductions n’affecte pas les statistiques de l’Axie. Cela signifie que même des Axies avec un grand nombre de reproductions peuvent être à la hauteur et vous faire gagner des SLP.

Maximiser votre équipe

Quand il s’agit de gagner de l’argent avec Axie Infinity, c’est votre équipe qui vous démarquera. Meilleure est votre équipe, plus vous pouvez gagner. Plus vous pouvez gagner, plus de SLP sont à votre portée.

Comme dans Pokémon, chaque Axie aura un type ou une catégorie, chacun ayant ses propres points faibles et points forts. Si vous attaquez avec un avantage de catégorie, vous imposerez 15 % de dommages supplémentaires. En revanche, si vous attaquez avec un désavantage de catégorie, vous ferez 15 % moins de dommages. Les neuf catégories sont Reptile, Plant, Dusk, Aquatic, Bird, Dawn, Beast, Bug et Mech.

Dusk , Plant et Reptile battent Dawn , Bird et Aquatic

Dawn , Bird et Aquatic battent Mech , Bug et Beast

Mech , Bug et Beast battent Dusk , Plant et Reptile

Pour démarrer, voici quelques bonnes combinaisons pour votre équipe :

Bird, Beast, Plant

Aqua, Beast, Plant

Aqua, Aqua, Plant

Reptile, Beast, Plant (la meta actuelle, mais elle peut coûter plus cher)

Reptile, Aqua, Plant (la meta actuelle, mais elle peut coûter plus cher)

* Note : « meta » correspond à la stratégie la plus en vogue dans la communauté

Acheter votre premier Axie sur Paxful

Vous êtes prêt(e) à démarrer sur Axie Infinity ? Voici ce dont vous aurez besoin :

Un compte Paxful

Un compte MetaMask et l’extension Chrome

Un portefeuille Ronin et l’extension Chrome

La première étape pour acheter votre premier Axie consiste à acheter des ethereums (ETH) sur Paxful. 400 modes de paiement sont disponibles. Choisisssez celui qui vous plait et démarrez une transaction. Une fois que vous avez vos ETH, envoyez-les vers votre MetaMask.

En haut de la page d’accueil de Paxful, cliquez sur Portefeuille, puis sur Envoyer.

Ensuite, rechargez votre portefeuille MetaMask en entrant votre adresse de portefeuille.

Après avoir envoyé les fonds, attendez quelques minutes que le réseau traite la transaction.

Une fois terminé, votre portefeuille MetaMask doit être mis à jour.

Dès que votre portefeuille MetaMask est rechargé, vous pouvez envoyer des ETH vers votre portefeuille Ronin en utilisant la passerelle Ronin qui vous permet de convertir des ETH en Wrapped ETH (WETH).

À partir de là, vous pouvez maintenant acheter des Axies sur la place de marché. Rappelez-vous de conserver des ETH en plus dans votre MetaMask pour payer les frais de gaz.

Avec Paxful, vous pouvez acheter des Axies en BTC, ETH, USDT avec 400 modes de paiement, ce qui rend le processus plus flexible que jamais. Ça marche dans les deux sens : Paxful vous permet de sortir quand vous le souhaitez.

Vers Axie Infinity… et au delà

Qu’est-ce que le succès d’Axie Infinity implique pour les gros studios de jeux ? Est-ce qu’ils commenceront à adopter le même modèle ? Est-ce qu’ils commenceront à utiliser les NFT comme forme de jeu ? À quoi les jeux vidéos ressembleront dans deux ans ? C’est sûr, nous avons plein de questions et cela pourra prendre du temps avant d’avoir toutes les réponses, mais rien que de voir Axie Infinity créer un nouvel univers est impressionnant.

* Ce contenu est à but informatif uniquement. Vous ne devez pas interpréter ces informations comme des conseils d’investissement, financiers ou autres. Paxful n’est pas lié à Axie Infinity. Leurs mots-symboles et marques commerciales leur appartiennent exclusivement.