Les crypto monnaies comme le Bitcoin gagnent chaque année en popularité. De plus en plus de personnes s’intéressent à cette devise numérique hors de l’ordinaire et essaient de s’y mettre.

Beaucoup de débutants savent désormais qu’il existe des tonnes de manière de démarrer, ce qui peut parfois les dépasser. Pour vous aider, nous avons compilé une liste des manières les plus populaires de démarrer avec Bitcoin. Sans plus attendre, voici notre sélection des meilleures :

1. Acheter du Bitcoin

Acheter du Bitcoin est parfait pour les débutants, car c’est simple et direct. En fait, vous pouvez acheter du Bitcoin de deux manières.

En utilisant les places de marché de pair à pair comme Paxful, vous pouvez acheter vos premiers bitcoins auprès de personnes réelles et payer avec plus de 450 modes de paiement sans frais supplémentaires. Vous pouvez utiliser des virements bancaires, des cartes cadeau et autre pour mettre les mains sur du Bitcoin.

Vous pouvez également acheter du Bitcoin sur une bourse d’échange centralisée (CEX). La procédure est un peu plus simple sur un CEX, mais vous paierez davantage de frais.

2. Tirez parti des programmes de récompenses

Les bourses d’échange et les places de marché de Bitcoin comme Paxful proposent souvent des programmes de récompenses vous permettant de gagner du Bitcoin en invitant des utilisateurs sur la plateforme.

Notez que chaque plateforme aura son propre programme de récompenses unique, alors examinez bien les différents programmes de chaque entreprise. Cela vous donnera une vue d’ensemble et vous permettra de savoir quel programme vous fera gagner le plus.

Si vous souhaitez maximiser vos gains sur Paxful, nous avons notre propre Programme de parrainage Bitcoin et notre Programme Paxful Pro auxquels vous pouvez vous inscrire pour gagner du Bitcoin.

3. Acceptez des paiements en Bitcoin pour votre boutique

Si vous vendez des produits ou des services dans votre propre boutique et que vous souhaitez acquérir vos premiers bitcoins, pourquoi ne pas l’accepter comme mode de paiement ? Avec un accroissement rapide de l’adoption ces dernières années, beaucoup d’entrepreneurs ont commencé à accepter des paiements en BTC et la liste s’allonge chaque jour.

La bonne nouvelle, c’est que ce n’est pas difficile d’incorporer Bitcoin à votre entreprise. Vous pouvez même utiliser notre portefeuille Paxful pour démarrer et optimiser chaque transaction avec le réseau Lightning. Si vous avez une boutique physique, il vous suffit de placer une bannière avec un code QR correspondant à votre portefeuille Bitcoin et d’attendre des clients habitués au Bitcoin. Si votre boutique fonctionne principalement en ligne, vous pouvez intégrer des services intermédiaires comme Paxful Pay à votre site Internet.

Accepter les paiements en Bitcoin ne facilite pas seulement les transactions, cela vous permettra également d’augmenter votre portée et de rendre les transactions plus accessibles à ceux qui n’ont pas accès à un compte bancaire ou à une carte de débit ou de crédit.

4. Les faucets Bitcoin

Les faucets Bitcoin sont des programmes qui récompensent les utilisateurs avec de petites quantités de bitcoin (souvent en satoshis) pour accomplir des tâches comme regarder des publicités, répondre à des enquêtes, jouer à des mini-jeux et beaucoup d’autres micro-tâches semblables.

Ils ne distribuent pas souvent de grandes quantités de Bitcoin, mais si vous complétez suffisamment de tâches, vous pourrez gagner des montants raisonnables de Bitcoin.

5. Micro boulots et sites Internet qui paient par clic

Comme avec les faucets Bitcoin, vous trouverez de nombreux sites Internet qui paient des fractions de Bitcoin (également appelées Satoshis ou sats) lorsque vous accomplissez de petites tâches comme cliquer sur des liens et regarder des publicités. De nombreux sites Internet comme Coinpayu, adBTC, Bitcoinget et Coin Tasker vous permettent de choisir parmi des milliers de tâches et de recevoir de petits montant de Bitcoin en récompense.

6. Recevez des pourboires

Vous avez des connaissances que vous souhaitez partager dans le monde entier contre une petite récompense ? Twitter a récemment intégré un outil de pourboires sur sa plateforme, ce qui vous permet de gagner du Bitcoin de la part de vos followers. Cela signifie que vous devrez passer vos tweets à l’étape supérieure pour gagner plus de followers et obtenir plus de pourboires.

De plus, si vous êtes dans la diffusion de jeux vidéo, vous pouvez obtenir du Bitcoin sous la forme de pourboires de vos spectateurs qui apprécient votre contenu. Les plateformes de diffusion comme Twitch comprennent même des services de pourboires en Bitcoin entièrement intégrés pour vous aider.

7. Effectuez des travaux qui paient en Bitcoin

Comme mentionné précédemment, l’adoption Bitcoin a bien augmenté ces dernières années, ce qui a ouvert beaucoup de possibilités de gains, dont des emplois à plein temps qui versent un salaire complet ou partiel en Bitcoin.

En plus des emplois à plein temps, vous trouverez des petits boulots indépendants qui vous permettront de gagner un extra en Bitcoin. Si vous souhaitez démarrer avec ces types de boulots, regardez des sites Internet comme laborX et CryptoJobs pour trouver quelque chose qui correspond à vos aptitudes.

8. Rédigez des articles sur le Bitcoin et le monde des crypto monnaies

Si vous avez une compréhension approfondie du fonctionnement de Bitcoin et des crypto monnaies, rappelez-vous qu’il y a des personnes prêtes à payer pour cette connaissance en Bitcoin. Étant donné que cet espace est relativement nouveau, il n’y a que quelques rédacteurs et passionnés qui savent vraiment comment les crypto monnaies fonctionnent et qui ont les aptitudes nécessaires pour enseigner les débutants.

Pour démarrer, vous pouvez consulter des sites Internet comme Cryptocurrency News pour devenir collaborateur. Si vous préférez une carrière en tant qu’indépendant, il existe des plateformes comme Upwork et Freelancer pour vous aider.

9. Minez du Bitcoin

Au tout début, le seul moyen d’obtenir des bitcoins était le minage de Bitcoin, le procédé qui consiste à utiliser de puissants ordinateurs pour résoudre des problèmes mathématiques complexes permettant de valider les transactions sur la blockchain Bitcoin. Les mineurs qui confirment des transactions sont récompensés avec du Bitcoin nouvellement créé. Pour simplifier, le minage est un sprint et le gagnant est le premier qui valide la transaction.

Au début du Bitcoin, il n’y avait pas beaucoup de mineurs actifs. Maintenant que Bitcoin a explosé en popularité, il y a beaucoup de concurrence. Pour rester au niveau, vous aurez besoin de l’équipement le plus avancé et d’un fonctionnement extrêmement efficace. Vous pouvez rejoindre des nuages ou des groupes de minage pour avoir plus de chance, mais sachez qu’il y a beaucoup de travail si vous souhaitez gagner du Bitcoin en le minant. Alors veillez à bien faire vos recherches avant de commencer.

10. Chassez les bugs sur les systèmes et les sites Internet

Vous adorez coder et affronter des défis ? Examinez les divers programmes de chasse aux bugs proposés par les places de marché et les bourses d’échange Bitcoin pour gagner de belles récompenses. Lorsque vous identifiez des vulnérabilités dans un système et que vous en informez les développeurs, vous participez à la sécurité de la place de marché ou de la bourse d’échange et ça ne fait pas de mal de recevoir une prime en échange.

Si vous souhaitez démarrer avec Bitcoin avec la chasse aux bugs, consultez le programme de chasse aux bugs de Paxful pour nous aider à améliorer constamment la plateforme.

11. Rejoignez le forum Bitcointalk

Établi directement par Satoshi Nakamoto, Bitcointalk est l’un des plus anciens forums Bitcoin. Il a des millions d’utilisateurs. Assurez-vous de rejoindre si vous souhaitez en savoir plus sur Bitcoin.

Vous pouvez également gagner du Bitcoin sur le forum en postant régulièrement du contenu de qualité. Lorsque vous aurez gagné une certaine autorité, chacun de vos posts aura une signature sponsorisée. À partir de là, vous serez payé pour chaque post sur le forum, mais rappelez-vous que cela demande beaucoup de travail et de détermination pour arriver à ce point.

Ce n’est pas si difficile de démarrer

Les exemples précédents ne sont que 11 manières de gagner du Bitcoin. L’espace s’agrandit constamment. Il y a donc chaque jour de nouvelles possibilités qui s’ouvrent. Il vous suffit de rechercher suffisamment et un jour vous pourriez gagner gros.

Prêt à commencer ? Bonne chance !