Chez Paxful, nous croyons que le Bitcoin est bien plus que son prix. Néanmoins, nous comprenons que des millions de personnes dans le monde entier cherchent à générer un revenu supplémentaire avec les crypto monnaies.

Pour monsieur tout le monde, gagner de l’argent avec les crypto monnaies peut être intimidant, mais nous sommes ici pour vous rassurer. Vous n’avez pas besoin de braquer la banque. En fait, un petit montant est suffisant pour démarrer.

Examinons quelques manières de gagner un peu plus d’argent.

1. Acheter et hodler

HODL signifie en anglais hold on for dear life, ou « conserver à tout prix » en français. C’est devenu l’un des slogans les plus populaires dans la communauté crypto. Le message est simple : conservez vos crypto monnaies, même durant les marchés baissiers.

Le hodling est une stratégie pratique et à faible risque qui peut rapporter gros. La difficulté est de ne pas céder à la panique lorsque d’autres le font.

Tout ce que vous avez à faire, c’est de choisir une crypto monnaie à acheter (de préférence lorsque le prix est faible), de la conserver et de la revendre au prix désiré. Sur les plateformes comme Paxful, vous pouvez commencer avec 10 USD seulement, mais bien sûr vous gagnerez plus si vous investissez davantage pour revendre au bon moment, ce qui n’est jamais simple. Rappelez-vous également que plus vous investissez, plus vous risquez de perdre.

Cette stratégie est semblable aux investissements classiques. C’est une approche à long terme pour gagner de l’argent avec les crypto monnaies.

Difficulté : Facile

Vitesse : Lente

2. Prêter vos crypto monnaies

Vous pouvez également gagner de l’argent avec les crypto monnaies en les prêtant, comme vous prêteriez de l’argent à un certain taux d’intérêt. La plateforme de votre choix détermine quelles crypto monnaies vous pouvez prêter ou utiliser comme caution.

Il est également possible de choisir entre les plateformes de finance centralisée ou décentralisée. Les plateformes centralisées sont dotées d’une autorité centrale qui gère et supervise les opérations et qui vérifie l’identité des utilisateurs.

Les plateformes décentralisées, quant à elles, sont gérées par des ordinateurs et permettent aux utilisateurs une utilisation semi-autonome. Étant donné qu’elles fonctionnent sur la blockchain, c’est la communauté qui vérifie les transactions de la plateforme, qui sont elles-mêmes facilement consultables.

Pour les taux d’intérêt, vous trouverez des taux fixes et des taux flottants. Les taux fixes indiquent que le taux est fixé au moment du prêt et facturé sur le montant du prêt, tandis que le taux flottant peut varier en fonction des conditions du marché.

Difficulté : Facile

Vitesse : Rapide

3. Jeux play-to-earn

Si vous avez déjà entendu parler de NFT (jetons non fongibles), vous connaissez peut-être aussi les jeux comme Axie Infinity ou Decentraland. Ces jeux permettent à leurs joueurs de gagner de l’argent en jouant, en récompensant les joueurs avec des jetons qu’ils peuvent vendre sur le marché secondaire.

Si vous êtes prêt à passer du temps et à dépenser votre énergie dans les jeux vidéo tout en gagnant de l’argent, les jeux blockchain play-to-earn sont un bon point de départ pour vous.

Difficulté : Moyenne

Vitesse : Moyenne

4. Acheter et vendre

C’est en échangeant des avoirs numériques que la plupart des traders gagnent de l’argent avec les crypto monnaies. L’idée est simple : vous achetez des crypto monnaies à prix bas avant de les revendre après un certain temps.

Si vous n’avez pas encore essayé mais que vous aimeriez bien, découvrez Paxful pour le trading de Bitcoin facile. Sur la page d’accueil, vous pouvez acheter des bitcoins (BTC) en sélectionnant la case sur la gauche de l’écran. Choisissez combien vous souhaitez dépenser, choisissez votre devise préférée et sélectionnez votre mode de paiement.

Cliquez sur le bouton Trouver des offres pour voir tous les vendeurs puis triez-les par Tarif : du plus bas au plus élevé pour afficher les prix les plus faibles.

Regardez également l’indicateur Rapport au dollar. Il vous indique vos gains ou vos pertes potentiels sur cette offre. Un pourcentage inférieur signifie que vous achetez des BTC au-dessous du prix sur le marché. Un pourcentage plus élevé signifie que vous paierez un peu plus cher.

Après avoir terminé votre achat, il est temps de vendre vos nouveaux Bitcoins. Cliquez sur le bouton Vendre dans le menu principal et sélectionnez le type de crypto monnaie que vous souhaitez vendre. Vous voulez gagner un peu sur cette transaction. Vous devez donc trier les acheteurs par Tarif : du plus élevé au plus bas.

Regardez attentivement l’indicateur Prix par Bitcoin. Un pourcentage plus élevé signifie que l’acheteur est prêt à payer davantage que le prix actuel sur le marché. Vos gains dépendent de votre mode de paiement préféré. Vous pouvez gagner jusqu’à 25 % de bénéfices si vous vendez vos BTC à des acheteurs qui préfèrent payer avec Paypal ou par virement bancaire. Vous pouvez même gagner jusqu’à 50 % si vous échangez vos BTC contre des cartes cadeau non utilisées.

Vous pouvez également utiliser des bots de trading de crypto monnaie pour automatiser votre trading si vous ne pouvez pas acheter et vendre à plein temps. Ces bots surveillent constamment le marché et peuvent être programmés pour acheter ou vendre des crypto monnaies en fonction de certains paramètres définis.

Difficulté : Moyenne

Vitesse : Rapide

5. Minter vos propres NFT

Le but ultime lorsque vous mintez vos propres NFT est de créer une œuvre unique, attrayante et profitable. L’artiste numérique Beeple, par exemple, a créé un NFT appelé Everydays: The First 5000 Days (Tous les jours : les 5000 premiers jours) et l’a vendu aux enchères pour 62 millions de dollars USD.

La valeur dans ce marché est si importante que des projets comme Built With NFT, en partenariat avec Satoshibles, ont su utiliser la popularité des NFT à leur avantage pour développer des communautés en Afrique dans le cadre de la fondation Built With Bitcoin. Cela a également indiqué une transformation dans le marché des crypto monnaies. Dans le passé, uniquement la blockchain Ethereum avait accès aux NFT, mais avec l’introduction de Stacks, les utilisateurs peuvent se servir de Smart Contracts, de dApps et de NFT sur la blockchain. Grâce à Stacks, nous pouvons maintenant minter nos propres NFT sur la blockchain Bitcoin.

Il n’y a pas de restrictions sur le format du NFT, on peut donc dire que votre imagination est la seule limite de conceptualisation de votre NFT. Vous pouvez trouver votre inspiration sur les places de marché de NFT et comprendre la communauté.

Pour démarrer, vous aurez besoin de votre « produit, » par exemple une chanson, une peinture, une œuvre numérique ou des objets physiques, et également de crypto monnaies pour minter votre produit. Vous aurez également besoin d’un portefeuille crypto pour stocker des paiements. Rappelez-vous que la blockchain que vous choisissez est importante. La plus populaire est la blockchain Ethereum.

Lorsque vous avez un NFT, vous pouvez par exemple créer et activer un compte sur OpenSea (ce qui peut vous coûter entre 70 et 300 USD), puis minter le NFT dans ce compte pour 10 à 30 USD. La plateforme facture ensuite des frais de 2,5 % sur chaque vente. Bien sûr, il y a d’autres places de marché où vous pouvez vendre des NFT. Certaines offrent même un mint gratuit où le coût du mint est couvert par l’acheteur du NFT.

Difficulté : Difficile

Vitesse : Rapide

Points à garder à l’esprit

La plupart des utilisateurs vous mettront en garde contre la peur, les incertitudes et le doute (aussi appelé le FUD), et la peur de rater quelque chose (la FOMO). Il ne s’agit pas simplement d’acronymes amusants dans la communauté crypto. Il faut les prendre au sérieux. Vous pouvez les voir comme des symptômes de manque d’information de votre part. C’est pour cela que la communauté vous conseille souvent de faire vos propres recherches, que vous soyez débutant ou vétéran.

Rappelez-vous également qu’il y a de nombreux outils en ligne pour vous aider avec les crypto monnaies. Par exemple, vous pouvez utiliser le Fear and Greed Index comme thermomètre social qui vous guidera dans vos transactions.

La DeFi est conçue pour les utilisateurs, pas pour le marché

Tout le monde peut gagner de l’argent avec les crypto monnaies. Pour revenir à l’objectif de la finance décentralisée, l’idée était de développer un outil démocratique et pas pour le marché. C’est pareil avec les utilisateurs Bitcoin. Il ne s’agit pas de combien vous gagnez passivement, mais de si vous utilisez Bitcoin comme il est supposé l’être.

Bien sûr, si vous recherchez à gagner un peu d’argent, vous pouvez commencer avec une petite partie de vos revenus et économiser vos gains pour réinvestir. Vos stratégies de trading et d’investissement dépendront de la vitesse à laquelle vous souhaitez gagner de l’argent. Après tout, la flexibilité vous appartient.

Il faut savoir que gagner de l’argent avec les crypto monnaies dépend de votre aptitude. Malgré ce que beaucoup disent, il est possible de commencer à investir ou à échanger des crypto monnaies sans dépenser beaucoup d’argent et il n’est jamais trop tard pour démarrer.