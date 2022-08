Si vous rencontrez un problème avec Paxful, que ce soit à la connexion ou à la libération de vos bitcoins, que devez-vous faire ? Il y a plusieurs manières de soumettre un ticket à notre équipe du service clients.

Avec Paxbot

PaxBot est notre assistant automatisé que vous trouverez sur notre site Internet, en bas à droite de l’écran (c’est un cercle violet avec une bulle blanche à l’intérieur).

Il s’agit de l’option la plus pratique pour la plupart des utilisateurs, car c’est la plus facilement disponible. Pour soumettre un ticket avec PaxBot, entrez simplement votre question après vous être connecté. Rappelez-vous que les messages envoyés à PaxBot doivent être en anglais.

Après avoir créé un ticket avec PaxBot, vous recevrez un e-mail de [email protected]. Pensez à regarder l’e-mail que l’assistance vous enverra. Il doit provenir uniquement de [email protected].

Notez que tous les messages envoyés à [email protected] seront reçus, mais cette adresse ne sera pas utilisée pour répondre aux utilisateurs. Utilisez plutôt PaxBot pour recevoir des mises à jour instantanées.

Sur nos comptes de réseaux sociaux officiels

La communauté Paxful est toujours prête à vous aider. Vous pouvez envoyer vos questions sur n’importe lequel de nos comptes de réseaux sociaux officiels, le cas échéant. Ceci dit, nous souhaitons répéter que soumettre un ticket d’assistance sur PaxBot est toujours la meilleure option, en particulier pour les requêtes urgentes.

Vous pouvez également recevoir des mises à jour de notre part sur nos réseaux sociaux officiels.

Comment nous pouvons vous aider

Rappelez-vous que l’équipe du service clients de Paxful est toujours prête à vous aider. L’expérience de nos utilisateurs sur la plateforme est notre priorité numéro un et nous serions heureux si vous nous contactez pour expliquer vos problèmes ou poser vos questions sur :

La place de marché

Nos produits (Earn, portefeuille Paxful, app, etc.)

Les litiges

Votre compte Paxful

Détecter les faux comptes de service clients Paxful

Malheureusement, un certain nombre de personnes ou de groupes ont tenté de contacter nos utilisateurs en utilisant de faux comptes de réseaux sociaux ou de faux e-mails d’assistance. Regardons quelques exemples et essayons de trouver les problèmes pour vous aider à les identifier.

*Notez que les comptes malveillants mentionnés plus bas ne sont plus actifs et ont déjà été traités.

Faux comptes Instagram

Instagram est une plateforme populaire pour les amateurs de Bitcoin, ce qui signifie que des individus malveillants cherchent à hameçonner les comptes de nos utilisateurs. Par exemple, ce compte imitait notre compte officiel en copiant nos posts les plus récents.



Comme indiqué, les distinguer est assez facile si vous regardez avec attention. Le nom du compte présente des erreurs de grammaire, quelque chose que notre équipe aurait vérifié avant de confirmer le compte. C’est le problème numéro 1.

Dans l’image qui suit, nous voyons que le compte a initié un chat avec un client potentiel et lui a dit qu’il a gagné à un concours.

Pour commencer, le message initial est très informel, ce qui est un gros problème. Deuxièmement, tous les concours gérés par Paxful doivent être annoncés par e-mail, sur nos comptes de réseaux sociaux ou sur Université Paxful. Enfin, le style du message est très bâclé. Paxful n’est même pas écrit avec une majuscule. Rappelez-vous de ces indices chaque fois que vous recevez un message d’un compte Instagram prétendant être Paxful.

Faux comptes Facebook

Facebook est une autre plateforme de réseaux sociaux pleine de mauvais acteurs. Ce compte intitulé Paxful App vient d’annoncer qu’un utilisateur est le gagnant d’un bonus de 0,25 BTC. Il lui suffit de cliquer sur un lien raccourci.



Dans cette situation, on voit que le message est mal rédigé. Le formatage est incohérent, ce qui implique que l’utilisateur a simplement copié le texte d’une autre application. Un autre problème est la construction du message. La syntaxe et la grammaire ne correspondent pas au reste de nos contenus de réseaux sociaux. Sachez également que nous n’inciterons jamais nos utilisateurs à cliquer sur des liens suspects, alors ne le faites jamais.

Dans un cas semblable, ce compte prétendant être Paxful (notez l’accent sur la lettre u) fait une demande de dons. Premièrement, cette demande est faite sur un commentaire dans Facebook. Ensuite, Paxful ne pourrait qu’encourager des dons, mais n’en demanderait jamais. Enfin, un commentaire Facebook serait le dernier endroit où l’annoncer. Comme les autres problèmes déjà mentionnés, la structure du contenu de ce commentaire est également très brouillon. Les noms propres ne sont pas en majuscule, le formatage est désordonné et l’utilisation excessive d’émojis et d’espaces contribuent tous à un message incroyablement informel.

Faux compte Twitter

Twitter est une autre plateforme où les comptes frauduleux peuvent persister. Dans ce cas, un compte du nom de @Paxfuly (notez le y supplémentaire) a donné à un utilisateur une adresse e-mail à contacter. Si vous consultez la liste des adresses e-mail officielles fournie plus haut, vous constatez que l’adresse mentionnée dans ce tweet n’en fait partie.

Il s’agit d’une stratégie courante avec les arnaques de type hameçonnage, pas seulement pour les utilisateurs Paxful. C’est pour cela qu’il est important de savoir quelles sont les adresses e-mail officielles, de manière à éviter de vous retrouver dans une situation où les détails de votre compte pourraient être dérobés.

Faux e-mail de l’assistance Paxful

En parlant d’e-mails, il est toujours possible de vous faire arnaquer au moyen d’e-mails frauduleux envoyés directement sur votre adresse e-mail. Prenez par exemple la photo ci-dessus. Dans cette situation, un e-mail a été envoyé à un utilisateur qui a vraiment soumis un ticket, une tactique efficace utilisée dans les arnaques par hameçonnage.

Il est cependant facile d’identifier ces arnaques en consultant les adresses e-mail officielles de Paxful. Cet e-mail a été envoyé par [email protected], qui n’est pas inclus dans la liste officielle. Un autre problème est le fait qu’ils aient utilisé une photo copiée de notre logo à chaque mention du nom de la société. Et de nouveau la grammaire et la syntaxe laissent à désirer dans le contenu de l’e-mail, alors lisez bien le contenu pour vous assurer personnellement de la crédibilité de l’e-mail.

La photo ci-dessus présente le même type d’arnaque. Ici, les arnaqueurs tentent l’utilisateur avec une promesse de 20 000 USD de récompense lorsque l’utilisateur dépose d’abord 600 USD. Il s’agit d’une stratégie ancienne qui date des premiers jours de l’Internet et qui a été adaptée au Bitcoin. Une fois de plus, l’adresse e-mail à l’origine du message ne figure pas sur la liste des adresses e-mail officielles.

Nous sommes prêts à vous aider

Il n’y a pas plus facile que le trading sur Paxful. Échangez avec n’importe qui dans le monde entier, rapidement et en toute simplicité. Malgré tous les avantages, l’heure viendra où vous devrez faire face à une situation qui porte à confusion.

Chez Paxful, notre équipe du service clients est toujours prête à vous aider. Comme déjà mentionné, que ce soit pour une simple question ou pour un problème urgent, nous invitons tous nos utilisateurs à nous contacter en utilisant l’une des méthodes officielles.