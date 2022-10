Les cryptos atteignant régulièrement de nouveaux sommets historiques (nous te regardons, Bitcoin), il est logique que les gens soient curieux de savoir d’où viennent ces valeurs. Même si Bitcoin (BTC) fait la majorité des gros titres, il y a une nouvelle star sur laquelle nous devons tous porter notre attention : Ethereum (ETH).

Au moment de la rédaction de cet article, le prix de l’Ethereum est juste au-dessus de la barre des 1 300 USD, et nous avons pensé qu’il serait intéressant de voir ce qui fait tourner les engrenages en coulisses.

Facteurs qui déterminent le prix de la crypto

Avant d’aborder les facteurs qui touchent l’ETH et les raisons pour lesquelles la valeur de l’Ethereum est là où elle est, passons d’abord en revue les facteurs qui influencent le prix des crypto monnaies en général.

L’offre et la demande

Commençons par le plus simple. La loi de l’offre et de la demande est une théorie économique de longue date qui explique la relation entre les acheteurs et les vendeurs d’une ressource.

Pour faire simple, si l’offre de crypto est faible et que la demande est élevée, les prix peuvent augmenter. Si les rôles étaient inversés et que la demande était faible et l’offre élevée, le prix pourrait baisser.

Règles et règlementations

Les autorités du monde entier considèrent les crypto monnaies différemment, et leur point de vue sur la question peut affecter ses prix. Si ces perspectives sont quelque peu restrictives, le prix peut baisser. Cependant, cela fonctionne aussi dans l’autre sens. Si les autorités adoptent un point de vue positif, elles pourraient être un puissant catalyseur pour une hausse des prix.

Statut économique

Les crypto monnaies comme le bitcoin ont le potentiel d’être d’excellentes réserves de valeur pour une économie en difficulté. Si une économie commence à s’effondrer, les gens peuvent affluer vers d’autres actifs dans l’espoir de préserver leur richesse. Cela signifie que la force des économies du monde entier peut jouer un rôle important dans la détermination du prix d’une crypto monnaie.

Puissance des médias

Les médias sont un outil puissant qui peut soit aider soit nuire aux crypto monnaies. D’une certaine manière, ils peuvent contrôler l’humeur des investisseurs. Si la presse dresse un portrait flatteur des crypto monnaies, cela pourrait attirer de nouveaux investisseurs. D’un autre côté, une image négative d’une crypto monnaie pourrait effrayer même un investisseur à l’esprit fort.

Les médias peuvent aussi influencer le prix en termes d’éducation. En fournissant des informations objectives sur une crypto monnaie, ils pourraient faire pencher un trader dans l’une ou l’autre direction. Une autre chose à noter est que lorsque le prix du bitcoin a une tendance à la hausse, le prix des autres cryptos est souvent affecté positivement.

Facteurs qui déterminent le prix de l’Ethereum

Tout cela étant dit, vous vous demandez peut-être : « Pourquoi l’Ethereum augmente-t-il maintenant ? »

Le fait est que l’Ethereum ne ressemble à aucune autre crypto. Comme il s’agit d’un produit soutenu par les utilisateurs et construit sur un système de grand livre, tout le monde peut voir l’historique complet des transactions, créant ainsi une transparence continue. À mesure que les réseaux et les partisans se développent, de nouveaux facteurs de changement de prix commencent à apparaître.

Hard forks

Si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire sur ce qu’est un hard fork Ethereum, il s’agit essentiellement d’une mise à jour qui apporte de nouvelles fonctionnalités techniques à une blockchain spécifique. Cette mise à jour sépare la nouvelle blockchain de l’ancienne, créant essentiellement une toute nouvelle crypto monnaie.

Chaque personne qui prête sa puissance de traitement à un réseau doit accepter de suivre 100 % de son protocole pour que tout fonctionne correctement. À mesure que le collectif grandit, les gens peuvent avoir tendance à ne pas être d’accord sur la façon de gérer le réseau. Par conséquent, des personnes peuvent refuser de mettre à jour leurs systèmes et rester sur l’ancienne blockchain. Bien que de nombreux utilisateurs de l’ancien protocole puissent s’éteindre avec le temps, les hard forks ont le potentiel d’apporter de la volatilité. Disons qu’il y a une mise à jour qui permet aux mineurs de facturer davantage pour traiter les blocs. Ce genre de mise à jour peut entraîner une inflation et, finalement, une baisse des prix.

Ethereum étant récemment passé du système Preuve de traval au système Preuve d’enjeu, les utilisateurs devront peut-être attendre de voir ses performances pour se faire une meilleure idée de l’avenir de l’ETH.

Spéculation

Comme toutes les autres crypto monnaies, Ethereum n’est lié à aucune banque centrale. Cela signifie que les fluctuations de prix peuvent être influencées par la spéculation des traders.

De plus, la spéculation des traders apporte de nouveaux facteurs. Par exemple, comme l’offre d’ETH n’est pas plafonnée, les gens doivent aussi tenir compte du risque d’inflation et des intérêts des utilisateurs.

Cependant, comme l’Ether est directement lié à la plateforme d’Ethereum, son utilité est assurée. Il permet aux gens d’utiliser des fonctionnalités uniques comme les applications décentralisées et les contrats intelligents.

Prévisions sur l’Ethereum

Nous avons compris, ces facteurs peuvent parfois être un peu complexes, et nous ne les avons peut-être même pas tous nommés. Il y a peut-être d’autres facteurs qui nous ont échappé. Cependant, ce sont certains des facteurs les plus visibles et, par conséquent, on ne peut pas les ignorer.

Pour ce qui est de l’avenir de l’Ethereum et de l’évolution de son prix, nous devrons attendre pour voir.

Si jamais vous voulez acheter de l’Ethereum ou vendre de l’Ethereum en votre possession, vous pouvez le faire ici sur Paxful.

*Avis de non-responsabilité : Le contenu de cet article est fourni à titre informatif uniquement. Les opinions exprimées ici ne sont pas destinées à être considérées comme des conseils financiers, d’investissement ou tout autre conseil et ne reflètent pas l’opinion de Paxful.