Ces dix dernières années ont été exceptionnelles pour Bitcoin, avec de plus en plus de gens qui acceptent son utilisation et qui croient à son objectif d’inclusion financière et d’émancipation. Ce dont nous devons nous rappeler concernant le Bitcoin, c’est que sa circulation est limitée et que nous approchons rapidement cette limite. Ses développeurs y sont arrivés grâce au halving du Bitcoin, aussi appelé le « halvening » dans certains milieux.

Le halving du bitcoin, qu’est-ce que c’est ?

De nouveaux bitcoins sont créés et distribués en récompenses aux utilisateurs qui vérifient des transactions sur la blockchain Bitcoin. La quantité de bitcoins créés est divisée par deux toutes les 210 000 transactions (tous les quatre ans plus ou moins), d’où le nom de « halving » qui signifie en anglais « diviser par deux ».

À l’introduction du Bitcoin, les mineurs pouvaient récupérer une récompense de 50 BTC pour chaque bloc vérifié. En 2012, la récompense a été réduite à 25 BTC, puis 12,5 BTC en 2016 et 6,25 BTC en 2020. Le halving de Bitcoin de 2024 réduira les récompenses à tout juste 3,125 BTC par bloc de transactions ajouté. Ce cycle de halving du Bitcoin continuera jusqu’à atteindre la limite de 21 millions de bitcoins.

Effet haussier sur le marché

Une tendance a émergé à chaque halving du Bitcoin. En 2016, la valeur du BTC était de 665 USD avant le halving, puis 2 250 USD un an plus tard. Le halving de 2020 s’est passé plus tôt dans l’année, en mai. À la fin de la même année, le BTC a atteint 29 000 USD, son plus haut pour cette année. Il est donc facile de conclure qu’un marché haussier suit chaque cycle de halving du Bitcoin.

Source: Bitcoin Magazine

Pourquoi un marché haussier suit-il chaque cycle ? Bitcoin a été créé sur le principe de l’offre et de la demande. L’offre de nouveaux bitcoins est graduellement réduite à chaque cycle de halving du Bitcoin. Une offre inférieure signifie généralement un prix plus élevé.

Il semble également y avoir beaucoup de bruit juste avant la date prévue du halving du Bitcoin. Les données Google Trends indiquaient que le nombre de personnes qui recherchaient « Bitcoin halving » a connu une augmentation spectaculaire jusqu’au cycle de halving du Bitcoin de 2020 :

Combinez l’offre faible à une demande record, et vous avez la recette idéale pour un plus haut historique du prix du Bitcoin.

La partie baissière du cycle

C’est bien de penser au cycle de halving du Bitcoin comme un moyen facile d’augmenter artificiellement la valeur du Bitcoin, mais il faut se rappeler que cela est temporaire. Le marché se corrigera toujours une fois le flux d’acheteurs asséché.

Source: Cointelegraph

Les données historiques indiquent que les conditions baissières peuvent durer environ 12 mois après un marché haussier. La valeur du Bitcoin est alors bien inférieure et elle ne recommence à monter que quelques mois avant le cycle suivant de halving du Bitcoin.

Qu’est-ce que cela nous indique sur le marché actuel ? Pour faire simple, nous sommes bien où nous sommes censés être. Le prochain halving du Bitcoin est dans deux ans, c’est pour cela que le marché se comporte comme par le passé.

Pourquoi le cycle actuel de halving du Bitcoin est plus baissier que précédemment ?

L’indice Crypto Fear and Greed fonctionne comme un thermomètre social mesurant l’état d’esprit de la communauté. Une cupidité élevée prend la forme d’achats impulsifs alors qu’une peur élevée se traduit par des ventes massives d’actifs.

Actuellement, l’indice indique une peur extrême. Cela ne nous surprend pas quand on voit tout ce qui se dit sur les forums et le comportement des spéculateurs. La peur, l’incertitude et le doute (FUD en anglais) causés par ces facteurs pourraient être la source d’un cycle plus baissier que les cycles précédents.

Impression excessive d’argent

Récemment, nous avons eu l’opportunité de discuter de l’assouplissement quantitatif et de ses effets sur le marché du Bitcoin. L’objectif a beau être l’équilibrage et le renforcement de l’économie, les nouvelles de la fin de l’assouplissement quantitatif inquiètent les spéculateurs du marché.

Pics des taux d’intérêt américains

En plus de l’impression excessive d’argent, la Réserve Fédérale américaine a rappelé le besoin d’augmenter les taux d’intérêt plus rapidement que prévu. Le but est de réduire la liquidité générée par l’assouplissement quantitatif. Les officiels demandent donc, non seulement une accélération de l’augmentation du taux, mais également un taux d’intérêt supérieur.

Avec des taux d’intérêt plus élevés, il est plus difficile d’emprunter de l’argent et les prêts hypothécaires variables coûtent plus cher à rembourser.

Inflation

Les taux d’inflation mondiaux causés par une surabondance de liquidité peuvent aussi entrer en jeu. Par exemple, en mai 2022, le taux d’inflation annuel aux États-Unis a augmenté jusqu’à 8,6 %, un record depuis décembre 1981. Cela a causé une augmentation rapide des coûts de l’énergie (34,6 %), de l’alimentation (10,1 %) et de l’habitat (5,5 %).

Une inflation élevée et des taux d’intérêt à la hausse signifient que le pouvoir d’achat du public a faibli. Pour la population moyenne comme nous, plus d’argent sera dépensé pour les nécessités quotidiennes et moins pour les investissements comme Bitcoin ou les actions.

Le fiasco du stablecoin UST

Comme projet stablecoin, Terra était supposé fournir une crypto monnaie qui aiderait les utilisateurs à stocker leur argent sans craindre la volatilité. Malheureusement, la valeur du stablecoin de Terra a chuté pour atteindre quasiment 0 USD cette année.

Il faut remarquer que Terra utilise un modèle de stablecoin algorithmique, contrairement à Tether, qui garantit ses jetons par des devises fiat déposées à la banque.

Pour compliquer l’affaire, Terra avait des milliards de dollars de bitcoins, ce qui a inquiété certains investisseurs par peur que le projet pouvait vendre ses réserves et inonder le marché de bitcoins. L’effondrement de Terra a également diminué la confiance générale dans la crypto monnaie, ce qui a poussé le prix du Bitcoin vers de nouveaux plus bas.

Et maintenant ?

Le sentiment actuel sur le marché est assez partagé, on le comprend bien. Nous l’avons vu sur l’indice de peur et de cupidité et tous les détracteurs nous le disent, mais ce qu’ils ignorent c’est les motifs qui se répètent sur le marché.

Si tout va bien, le Bitcoin devrait continuer à se stabiliser jusqu’au prochain halving de 2024. Mais ne vous inquiétez pas, il y a toujours espoir. Un nouveau marché haussier est inévitable si on répète les cycles précédents de halving du Bitcoin.

Dans cette période, rappelons-nous de ne pas investir plus que ce que nous pouvons nous permettre de perdre et sachons que tout investissement a des risques. Ça ne nous aidera pas de plonger dans le marché simplement parce que les prix sont intéressants. La meilleure défense c’est de bien nous informer sur les produits et sur le marché avant d’y entrer. Heureusement pour nous, la blockchain est populaire et il existe des tonnes de ressources pour aider les débutants.

Il nous reste beaucoup à apprendre sur Bitcoin en tant que devise. Treize ans ne suffisent pas à faire mûrir la devise ; il nous faut donc apprendre autant que possible sur celle-ci. Et d’après ce que nous avons observé dans le passé, Bitcoin n’est pas encore fini.

Bitcoin est passé d’un simple outil d’investissement à une des options les plus pratiques pour les personnes ayant un accès limité aux institutions financières traditionnelles. Il est utilisé pour les collectes de fonds, les envois d’argent, et plus récemment pour les transactions quotidiennes comme pour payer le café. Bitcoin est sur la bonne voie pour atteindre son potentiel. C’est maintenant à nous, le marché, d’en tirer parti.

*Le contenu de cet article est fourni à fins informatives uniquement, et toute information ou matériel ne doit aucunement être considéré comme conseil juridique, d’investissement, financier ou autre.