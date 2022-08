Durant les dix dernières années, le Bitcoin (BTC) s’est avéré être un bon investissement pour beaucoup de personnes. Cependant, les débutants sont souvent encouragés à utiliser les techniques d’investissement traditionnelles.

Il ne faut néanmoins pas oublier que ces stratégies doivent être ajustées pour le marché du Bitcoin, comme nous le verrons avec la capitalisation de marché.

La capitalisation de marché : les notions

La définition de la capitalisation de marché dans la finance traditionnelle est la valeur totale des actions d’une entreprise. Cela signifie qu’elle décrit la valeur d’une entreprise en multipliant la valeur de son action par le nombre total d’actions en circulation.

La capitalisation de marché dans la crypto monnaie

Pour transposer cette idée aux crypto monnaies, particulièrement au marché du Bitcoin, il suffit de remplacer le mot « entreprise » par « BTC ». Maintenant, la capitalisation de marché décrit la valeur totale du Bitcoin dans le marché de la crypto. C’est quasiment la même chose, n’est-ce pas ?

Cette valeur change avec l’acceptation et l’établissement du Bitcoin. Au 24 mars 2022, la capitalisation de marché du Bitcoin était de 818 218 999 274 USD. Ce n’est pas surprenant qu’elle soit si élevée, car c’est un pionnier dans son domaine. Ajoutez à cela que 18 925 000 BTC ont été minés à cette même date sur un total de 21 000 000, ce qui indique la disponibilité de cette monnaie.

Comment se détermine la capitalisation de marché du Bitcoin ?

Elle est déterminée par une formule. Si vous pensez que tout cela est un peu trop compliqué pour vous, rassurez-vous ! En réalité, c’est assez simple. La formule de la capitalisation de marché du Bitcoin est la suivante :

Prix d’un BTC x nombre de BTC en circulation

La valeur du résultat est la capitalisation de marché du BTC. Étant donné que le Bitcoin est conçu pour être public et décentralisé, vous n’aurez aucun problème à trouver ces informations.

C’est une formule simple mais très importante pour les fans de Bitcoin. Grâce à elle, les investisseurs peuvent facilement calculer et déterminer la valeur de marché d’une monnaie donnée, ce qui peut les aider dans leurs décisions d’investissement.

Pourquoi devez-vous connaître la capitalisation de marché du BTC ?

Ce n’est pas un secret, le Bitcoin est plus qu’un simple outil d’investissement. Malgré cela, on entend assez fréquemment parler d’investissements Bitcoin et autres, simplement parce que c’est un bon moyen de gagner de l’argent.

Sur le marché traditionnel des actions, la capitalisation de marché peut servir à classifier les investissements (par exemple, petites, moyennes ou grandes capitalisations). Les investisseurs se servent de ce type d’information pour diversifier leur portefeuille dans différentes catégories, afin de gagner du temps et de l’argent.

Les similitudes entre la capitalisation de marché traditionnelle et celle du Bitcoin s’arrêtent là. Avec les monnaies numériques, l’importance est différente, car les crypto monnaies comme Bitcoin sont toujours à leurs débuts. Faire des prévisions exactes devient plus difficile, ce qui réduit l’importance de la capitalisation de marché dans la décision finale.

La capitalisation de marché a beau ne pas être précise dans les prévisions, sa valeur permet toutefois aux traders d’évaluer le potentiel d’une monnaie en termes de valeur au fil du temps. Par exemple, les monnaies à grande capitalisation comme le BTC sont considérées comme des investissements peu risqués qui mènent à une stratégie conservative. Les monnaies à moyenne capitalisation, quant à eux, sont un peu plus risquées, mais présentent une croissance potentiellement supérieure.

Appliquer la capitalisation de marché aux investissements

Comme mentionné plus haut, le Bitcoin est trop jeune pour pouvoir prédire exactement son futur. Contrairement au marché des actions, où la capitalisation de marché permet de prévoir plus précisément la valeur d’une action, dans le monde des crypto monnaies elle donne une idée du risque ou des bénéfices potentiels.

Cela est idéal pour les utilisateurs qui recherchent des opportunités d’investissement sans savoir quelles options sont à leur disposition. La classification des monnaies disponibles en catégories de risque permet aux traders de choisir comment distribuer leur investissement pour maximiser leur potentiel de gains.

Cette méthode est souvent appelée stratégie pondérée par capitalisation de marché et implique la distribution de votre investissement en parts déterminées par la capitalisation de marché d’une monnaie. Par exemple, si vous souhaitez acheter des BTC et des ETH, vous pouvez investir davantage en BTC, car c’est un investissement moins risqué. Une plus petite part irait aux ETH, qui peuvent vous faire gagner davantage mais qui sont plus risqués car moins établis.

Tout ça pour dire que la capitalisation de marché est un outil utile. Néanmoins, ne vous reposez pas entièrement sur cet outil. Simplement connaître la capitalisation de marché d’une monnaie n’est pas suffisamment efficace du fait de la nouveauté des crypto monnaies. Ne basez pas entièrement vos décisions sur elle, mais n’oubliez pas de la prendre en compte.

Recherchez avant d’investir

Le but d’un investissement est de gagner de l’argent. Tous ces outils et ces formules sont simplement des outils permettant de vous simplifier le travail. Le plus important dans le monde des crypto monnaies, c’est de faire vos propres recherches. C’est le meilleur moyen de savoir où vous mettez les pieds.

Avec les crypto monnaies, vous devez impérativement vous donner l’avantage. Comprendre le fonctionnement de la capitalisation de marché n’est qu’une étape permettant d’arriver à un investissement profitable. Vous ne pouvez qu’apprendre que faire de cette connaissance en restant à jour au niveau des actualités et en commençant le trading lorsque vous êtes prêt(e).



*Le contenu de cet article est fourni uniquement à titre informatif. Vous ne devez pas interpréter ces informations ou autres éléments comme des conseils juridiques, fiscaux, d’investissement, financiers ou autres. Vous devriez effectuer votre propre vérification indépendante des faits et des données et vous pourriez rechercher un conseil professionnel avant de prendre une décision.