Nous pouvons maintenant dire sans aucun doute que les crypto monnaies ont changé la finance personnelle telle que nous la connaissons. Nous pouvons maintenant être notre propre patron, générer des revenus et participer aux transactions globales. Le rêve est devenu réalité. Tandis que nous continuons d’optimiser notre routine de trading, nous nous demande toujours s’il est possible de nous améliorer. La réponse est oui, c’est possible.

Les bots de trading crypto existent pour nous simplifier le trading. C’est le but de la technologie, des outils qui nous simplifient la vie.

Les bots de trading, c’est quoi ?

C’est précisément ce à quoi vous pensez. Les bots de trading crypto sont des programmes informatiques automatisés qui achètent et vendent des cryptos juste au bon moment, selon la manière dont vous les avez programmés. Le but de ces bots est de générer autant de bénéfices que possible pour vous. Pour cela, ils surveillent continuellement le marché et réagissent immédiatement selon un ensemble de règles prédéfinies en fonction de votre style et de vos préférences. Cet ensemble de règles détermine la manière dont le bot analyse les actions de marché, par exemple le volume, les ordres, les prix et les horaires.

Devriez vous envisager d’utiliser un bot de trading ?

Contrairement aux marchés traditionnels, le marché des cryptos ne ferme jamais. Vous pouvez échanger 24 h/24, 7 j/7, et c’est fantastique, mais cela pose un problème pour les traders : ils ne peuvent pas suivre le marché tout le temps. Étant donné que nous ne pouvons pas suivre le marché autant que nous le voudrions, cela laisse une fenêtre inactive de 8 heures pendant laquelle nous nous reposons, ce qui laisse une possibilité de pertes ou de gains significatifs. C’est là qu’un bot de trading Bitcoin ou crypto est utile. Voici quelques avantages significatifs à utiliser un bot :

Vous souhaitez économiser du temps ? Ces bots de trading vous permettent de faire une pause, de vous reposer et de ne pas vous inquiéter de vos positions ouvertes. Même les traders les plus actifs ont besoin de se reposer. Avec ces bots, vous avez la possibilité de gagner de l’argent sans l’inconvénient de rester cloué à l’écran.

Les bots de trading sont toujours en ligne et ils surveillent le marché 24 h/24, 7 j/7, ce qui ouvre des possibilités de trouver de nouvelles opportunités de trading. Nous savons bien que le marché peut devenir très volatile. Dans cet espace, un bot qui recherche sans répit des opportunités et qui est en mesure d’exploiter les conditions de marché en un rien de temps serait extrêmement utile. Bien sûr, il dépend des paramètres que vous définissez, mais lorsque qu’il trouve une opportunité, il l’exécute.

Enfin, utiliser un bot vous permettrait de séparer les émotions du trading. Le day trading peut être stressant pour de pauvres humains. En raison de leur volatilité, les marchés cryptos sont encore plus stressants que les marchés traditionnels. Cela peut causer des émotions qui affectent notre prise de décision, ce qui peut entraîner de mauvais calculs extrêmement coûteux dans le monde risqué du trading crypto. Un bot préprogrammé peut tous nous protéger de notre pire ennemi, nous-même.

Types de bots de trading

Avant de vous lancer dans le monde des bots de trading Bitcoin et crypto, vous devez avoir des notions sur les différents types. Chaque type convient à une différente personnalité de trader, alors choisissez celui qui vous conviendra le mieux.

Bots d’arbitrage : Si vous êtes familier avec l’arbitrage de crypto monnaie , c’est une stratégie de trading qui consiste à acheter un actif sur un marché et à le revendre immédiatement à un prix supérieur sur un autre marché. Vous pouvez ainsi générer des bénéfices grâce aux différences de prix. Les bots d’arbitrage sont programmés pour cette stratégie de trading.

Bots de suivi de tendance : Ces bots tentent de générer des bénéfices en analysant le momentum ou les fluctuations d’un actif . Même si le prix d’un actif fluctue dangereusement, ces bots peuvent utiliser les options de prise de gain et de stop loss.

Bots de tenue de marché : Ces bots créent de multiples ordres d’achat et de vente pour générer des bénéfices rapides. Prenons l’exemple d’une crypto monnaie qui vaut 1 USD. Un bot de tenue de marchés peut créer une offre d’achat à 0,99 USD et une offre de vente à 1,01 USD. Si les deux ordres sont exécutés, vous ferez un bénéfice de 0,02 USD.

Bots de prêts de crypto : Si c’est votre truc de prêter des cryptos avec intérêts, ces bots permettent d’automatiser le processus. Ils peuvent modérer les taux d’intérêt volatiles et les remboursements de prêt.

Bots d’automatisation de profil : Ces bots vous aident à créer, obtenir et maintenir un portfolio au lieu de faire du trading actif. Ce type de bot permet d’éliminer autant que possible les tâches fastidieuses et répétitives.

Ce sont les quatre principaux types de bots, mais il en existe également d’autres, comme notre Paxful Trade Bot à nous. Ce petit bot de chat est programmé pour vous aider à rechercher des offres et vous informer lorsqu’une nouvelle offre correspond à vos critères de recherche.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de Paxful Trade Bot, cliquez ici.

Bots de trading pour démarrer

Vous commencez à vous intéresser aux bots de day trading Bitcoin ? Une tonne d’options vous est offerte en plus de PaxBot. Pour vous faire démarrer, nous avons compilé une liste de bots de trading payants et gratuits.

Pionex

Pionex est à la fois un marché d’échange et un bot de trading. Sur cette plateforme, les utilisateurs ont accès à 12 bots de trading gratuits, ce qui leur permet d’explorer différents styles de trading. Par exemple, le bot de trading de grille permet aux utilisateurs d’acheter à prix bas et de revendre à prix fort dans un intervalle de prix donné. Le terminal Smart Trade leur permet de définir leurs stop loss et leurs prises de gains. Parmi les autres bots disponibles, vous trouverez le bot de grille coefficientée et le bot d’arbitrage de prix à terme.

L’accès à un compte et aux bots est entièrement gratuit. Vous serez uniquement facturé 0,05 % sur chaque transaction.

Mudrex

Mudrex permet aux utilisateurs de créer des stratégies automatisées en définissant des règles de trading dans une interface glisser-déposer qui comprend des indicateurs et des motifs intégrés. Ces stratégies peuvent être testées hors ligne, ce qui permet aux utilisateurs d’optimiser leur approche au fur et à mesure. De plus, les utilisateurs peuvent poster leurs stratégies gagnantes sur la place de marché et demander des frais mensuels pour leur utilisation.

Le coût d’utilisation de Mudrex est divisé en deux catégories. Mudrex Invest est gratuit, mais vous devrez payer des frais mesuels aux créateurs des stratégies que vous utiliserez, tandis que Mudrex Build coûte 16 USD par mois et vous permet de créer, tester et déployer vos propres stratégies de trading.

Wunderbit Trading

Wunderbit Trading est une autre plateforme qui vous permet d’échanger facilement des crypto monnaies. Elle offre deux fonctionnalités importantes : TradingView et le terminal Spread-trading. TredingView vous permet de créer un bot de trading entièrement automatisé en quelques secondes. Quant au terminal Spread-trading, il vous permet de choisir les actifs que vous souhaitez appairer simultanément.

Pour démarrer avec WunderBit, c’est complètement gratuit. Un compte gratuit vous permet d’utiliser le trading manuel, les bots de trading, et le copy-trading, une stratégie qui vous permet de copier les échanges des meilleurs traders sur la plateforme. Si vous voulez passer au niveau supérieur, trois forfaits sont offerts : Basic (9,95 USD), Pro (24,95 USD) et Premium (44,95 USD).

3Commas

Semblable à Wunderbit, 3Commas est une plateforme de trading d’actifs crypto sur le nuage. Elle comprend un terminal de smart-trading, des bots de trading simples ou composés, le copy-trading et la gestion de portefeuille. Elle est accessible sur ordinateur ou application mobile et fournit un tableau de bord qui vosu relie à plusieurs marchés d’échange crypto. La plateforme offre une série de bots de trading personnalisables. Vous pouvez en choisir un et le personnaliser en définissant vos options de configuration.

Vous pouvez essayer la plateforme 3Commas gratuitement avec le forfait gratuit, mais pour avoir davantage de puissance, vous pouvez choisir parmi les forfaits Débutant (14,5 USD/mois), Avancé (24,5 USD) ou Pro (49,5 USD).

Gunbot

C’est l’un des plus anciens bots de trading crypto. Gunbot est également l’un des plus populaires. Il est fourni avec 14 stratégies de trading puissantes préprogrammées, parfait pour les débutants qui recherchent les paires à échanger et qui veulent laisser le bot faire le dur travail. Pour les traders plus expérimentés, la personnalisation Gunbot est pointue. Vous pouvez modifier les stratégies préprogrammées ou créer votre propre approche personnalisée depuis le début.

Gunbot est également doté d’un bot d’arbitrage triangulaire. Supposons que vous avez 100 USDT. Le bot recherche des opportunités d’arbitrage triangulaire et achète des BTC. Le bot pourra par exemple utiliser les BTC pour acheter des XRP, puis utiliser les XRP pour racheter des USDT en faisant des bénéfices.

Contrairement aux autres bots de trading dans cette liste, Gunbot offre des licences à vie avec trois options : Standard (0,025 BTC), Pro (0,0375 BTC) et Ultimate (0,0625 BTC).

Trality

Trality a pour objectif de rapprocher le trading professionnel et privé. Pour atteindre cet ojectif, il donne accès à la technologie de bots de trading automatisés à tous et aide les utilisateurs à devenir des traders plus intelligents.

Deux fonctionnalités principales de Trality sortent du lot. Premièrement, le constructeur de règles Trality, une interface graphique simple et puissante qui permet aux utilisateurs de créer leur bot de trading en faisant glisser-déposer des indicateurs. Pour simplifier, cela vous permet de développer votre propre algorithme de trading sans avoir à écrire une seule ligne de code.

Deuxièmement, un éditeur de code python. Supposons que vous souhaitez régler les moindres détails de l’algorithme. Dans ce cas, cette fonction vous offre un éditeur de code en ligne qui vous permet de créer un algorithme de trading depuis le début avec le langage de programmation Python.

Vous pouvez essayer Trality gratuitement avec le forfait Pawn qui inclut un bot live, un bot virtuel et une limite de volume mensuel de 5 EUR. Si vous voulez davantage de puissance de trading, trois forfaits sont proposés avec leurs avantages respectifs : le forfait Knight (9,99 EUR), le forfait Rook (39,99 EUR) et le forfait Queen (59,99 EUR).

Bitsgap

Bitsgap est une plateforme de trading tout-en-un qui relie certaines des plus grandes places de marchés pour vous laisser vous reposer tranquillement tandis que le système fait tout le boulot.

La plateforme utilise différentes sortes de bots de trading comme les bots de trading à terme et les bots de trading automatisés. Ajoutez à cela des outils pointus disponibles dans le terminal de trading pour vous donner tout ce dont vous avez besoin pour échanger sur plusieurs marchés depuis une interface unique.

Vous pouvez démarrer gratuitement sur Bitsgap avec un essai de 14 jours. Toutes les fonctions sont incluses ainsi qu’une limite de trading de 1000 USD. Pour un trading plus sérieux, choisissez parmi le forfait Basic (19 USD/mois), Avancé (44 USD/mois) ou Pro (110 USD/mois). Chaque forfait a plus de bénéfices et des limites de trading supérieures au forfait précédent.

N’ignorez pas les risques

Comme avec tout type d’investissement, il est important de se rappeler que les bots de trading crypto ont également des risques.

Gardez également à l’esprit que ces bots sont conçus pour les traders et pas pour les investisseurs. Si vous êtes un investisseur et que vous cherchez à acheter et conserver des actifs, un bot de trading n’est pas votre meilleure option. Même si la plateforme simplifie le démarrage, les personnes qui ont une connaissance de la finance, des capacités analytiques et des notions en trading auront toujours l’avantage sur les autres.

Dans cet espace, méfiez-vous également des arnaques et des frais cachés. La technologie des crypto monnaies est nouvelle et attire souvent de mauvais acteurs. Alors faites toujours des recherches au préalable. Demandez-vous : est-ce que l’équipe à la tête de la plateforme est crédible ? La plateforme a-t-elle un profil public et une équipe d’assistance ? Puis-je les contacter ? Qu’est-ce que les autres clients en disent ? Quels sont les frais cachés ? Rappelez-vous que dans le monde du trading et de l’investissement, plus vous en savez, mieux c’est.

Même si ces bots de trading crypto semblent très intéressants, rappelez-vous que ce ne sont que des outils et qu’ils ne garantissent pas de bénéfices. Vous pouvez toujours mettre en place et oublier la plupart de ces bots, mais la meilleure solution est souvent une combinaison de trading automatisé et de supervision humaine. Les conditions de marché changent si rapidement que les bots doivent être ajustés entre chaque transaction, d’où le besoin de supervision humaine. Vous devez constamment régler les paramètres de stratégie du bot pour eviter de perdre de l’argent.

Si vous êtes décidé à utiliser un bot de trading, comprenez bien les risques et faites des recherches au préalable. Bonne chance !

*Avis de non-responsabilité : Le contenu de cet article est fourni à titre informatif uniquement. Les opinions exprimées ne doivent pas être considérées comme conseil financier, d’investissement ou autre, et elles n’expriment pas l’opinion de Paxful.