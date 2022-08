Dans sa forme la plus simple, l’assouplissement quantitatif consiste à augmenter la circulation de devise pour stimuler l’économie. La banque centrale d’un État commence par acheter des obligations à long terme sur le marché libre (par exemple des créances hypothécaires). Cela augmente la circulation de devise dans l’économie, réduit les taux d’intérêt et augmente les bilans des banques tout en incitant les prêts et les investissements.

Imaginez que le marché est une baignoire. La banque centrale est le robinet et le système bancaire est le siphon. Idéalement, ils doivent fonctionner en équilibre pour que le niveau reste constant dans la baignoire.

Un problème survient lorsque le système bancaire siphonne trop rapidement et que la circulation totale disponible est réduite. Dans cette situation, les programmes d’assouplissement quantitatif empêchent la baignoire de se vider complètement, ce qui s’était par exemple produit lors de la Grande Dépression.

Comment fonctionne l’assouplissement quantitatif ?

Une fois initié, la circulation d’argent augmente et les banques peuvent offrir des prêts à des taux plus intéressants. Il est donc plus facile pour les particuliers d’emprunter de l’argent, qui sera éventuellement dépensé et circulé pour renforcer l’économie.

Cela signifie également que les investisseurs auront des retours plus faibles sur leurs actifs à revenu fixe. Cela signalera un changement de situation où les investisseurs passeront une partie de leurs biens dans des investissements plus profitables que l’économie actuelle, comme les actions.

Problèmes possibles avec l’assouplissement quantitatif

Parfois, les avantages de l’assouplissement quantitatif ne sont pas universels, ce qui signifie que certains acteurs économiques peuvent en souffrir. Lorsqu’une banque centrale initie un assouplissement quantitatif, le bénéficiaire cible est le marché des actions.

Cela a créé des débats sur l’efficacité de l’assouplissement quantitatif. L’idée est que même si l’activité du marché reprend, les acteurs qui ont besoin d’une assistance financière n’en profiteront pas nécessairement. Les détenteurs d’actions sont généralement déjà riches.

L’assouplissement quantitatif peut également aggraver l’inflation. Imprimer plus d’argent augmente les prix facturés par les entreprises alors que le pouvoir d’achat diminue. Sans contrôle supplémentaire, cela pourrait être une cause d’instabilité de l’économie ou même de stagflation.

Exemples d’assouplissement quantitatif

Maintenant que nous avons une bonne idée du fonctionnement et de l’initiation de l’assouplissement quantitatif, examinons quelques exemples spécifiques pour mieux comprendre.

Dans le cadre de QE1, un programme lancé aux États-Unis de 2008 à 2010, la réserve fédérale américaine a acheté 600 milliards USD d’obligations hypothécaires et 100 milliards USD d’autres formes de dettes. Cela s’est produit durant la crise immobilière qui paralysait l’économie et a permis au marché domestique de récupérer. Le film « The Big Short » fait un portrait réaliste de l’effondrement du marché immobilier et de l’application de l’assouplissement quantitatif pour sauver les banques et autres institutions qui ne devaient pas s’écrouler.

Un autre exemple récent a été initié par la réserve fédérale américaine au début de la pandémie. Alors que l’économie a beaucoup souffert durant le confinement, la réserve fédérale a décidé de mettre en place un assouplissement quantitatif et a acheté 700 milliards d’obligations. Cette mesure préventive était destinée à contrer les prévisions baissières causées par la pandémie de coronavirus.

Quels en ont été les effets sur le marché des actions ?

Comme mentionné précédemment, un des buts principaux de l’assouplissement quantitatif est d’inciter les investisseurs à choisir des investissements à long terme et avec des retours plus importants. Cela peut aider à stabiliser l’économie car, avec des taux d’intérêt plus faibles, les investisseurs particuliers peuvent participer plus librement au marché.

Avec l’accroissement du marché des actions, les investisseurs étrangers voient le signe d’une économie en croissance et d’une confiance supérieure des investisseurs. Cela peut encourager les investissements étrangers pour pousser les performances du marché domestique. L’assouplissement quantitatif est comme un message lancé par le gouvernement aux investisseurs leur indiquant qu’il souhaite stimuler la croissance économique.

Mais que se passe-t-il à l’arrêt de l’assouplissement quantitatif ? Aux États-Unis, le marché des actions a connu des turbulences lorsque la réserve fédérale a signalé la fin de l’augmentation de devise en circulation au début 2022. Les actions américaines ont eu du mal a récupéré plusieurs semaines de pertes à la fin de l’assouplissement quantitatif dans une période d’inflation grandissante.

Comment l’assouplissement quantitatif a-t-il affecté le Bitcoin ?

Tout cela mène à la question « Comment l’assouplissement quantitatif affecte-t-il le Bitcoin ? ». Cette question est raisonnable, vu que le Bitcoin est décentralisé, n’est-ce pas ? Beaucoup de personnes oublient que l’assouplissement quantitatif a déjà aidé le Bitcoin dans le passé. Avec l’accroissement du marché et l’atteinte de nouveaux plus-hauts des actions causés par l’assouplissement quantitatif, le Bitcoin a profité en tant qu’investissement alternatif et son prix a également atteint des plus-hauts historiques.

Cela est dû à l’assouplissement quantitatif censé pousser les investisseurs vers des actifs plus profitables comme le Bitcoin malgré sa volatilité. Les investisseurs avaient donc davantage de raisons d’investir dans le Bitcoin, ce qui a contribué à une meilleure réputation comme assurance en cas d’urgence pour beaucoup de personnes sur le marché.

Apprendre des leçons de la finance centralisée

Bien que Bitcoin ne soit soutenu par aucun mécanisme générant un flux d’espèces, les investisseurs institutionnels le considèrent comme une classe d’actif de trading. L’abondance d’argent généré par l’assouplissement quantitatif tend à pousser le prix des actifs spéculatifs, comme les actions et le Bitcoin, vers des plus-hauts remarquables.

Finalement, on retient qu’il y a toujours des leçons à apprendre des institutions financières centralisées, même si Bitcoin est une devise décentralisée. Il y a toujours un outil ou une stratégie à utiliser pour les utilisateurs Bitcoin.

Rappelons simplement de ne pas nous reposer entièrement sur ceux-ci. Il y a toujours des avantages et des inconvénients, y compris pour l’assouplissement quantitatif. La meilleure chose à faire est de rester au courant des actualités dans les marchés centralisé et décentralisé. Avec davantage d’informations, il est plus simple d’être sûr de nos décisions d’investissement.