Paxful aura sept ans en juillet et nous commençons fort la célébration. Tentez votre chance pour gagner des accessoires Paxful exclusifs en participant à notre anniversaire. Le concours se déroulera du 15 juillet à 4h au 20 juillet à 3h59 (UTC), ne le manquez pas !

Pour participer, il vous suffit de partager votre histoire et comment vous avez débuté avec Bitcoin. Utilisez les commentaires ci-dessous avec l’hashtag #MyBitcoinStory et n’oubliez pas d’inclure votre nom d’utilisateur Paxful. Nous choisirons nos cinq histoires préférées, nous les partagerons sur nos réseaux sociaux le 20 juillet et nous contacterons leurs auteurs en privé (sur la plateforme qu’ils auront utilisé pour participer).

Nous sommes impatients de lire vos histoires. Bonne chance !