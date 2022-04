Los tiempos difíciles exigen muchos cambios. El equipo de Paxful está trabajando a distancia y no hemos dejado que eso nos frene en lo absoluto. Hemos mantenido una excelente comunicación y estamos a punto de batir el récord mundial de videoconferencias.

Recientemente, yo (me llamo David y soy copywriter senior en Paxful) me senté con nuestros fundadores, Ray y Artur, para escuchar la historia de cómo Paxful comenzó como una idea y creció hasta convertirse en un movimiento que cambiaría para siempre el panorama de las finanzas personales.

—

DAVID: Probablemente no hace falta decirlo, pero estoy seguro de que ustedes tienen muchas cosas qué hacer, tantas como el número de métodos de pago que ofrecemos en Paxful.

ARTUR: Qué buena manera de decirlo [laughs]. El trabajo nunca termina, pero está bien porque amamos lo que hacemos. Hacemos lo que haga falta por nuestros usuarios.

Sé que la mayoría de nosotros, los que formamos parte de la comunidad de las criptomonedas, sabemos quiénes son ustedes. Pero para aquellos que no les conocen, ¿podrían hablarnos un poquito de quienes son ustedes?

RAY: Me llamo Ray Youssef. Crecí en la ciudad de Nueva York pero mis padres vinieron de África, así que soy una inmigrante de primera generación. Aprendí a llevar un negocio en las calles de Nueva York en los años 90, en el quiosco de mis padres.

ARTUR: Me llamo Artur Schaback, soy cofundador y actualmente Director de operaciones de Paxful. Yo vivía en Tallin hasta que empezamos la compañía, unos cinco años atrás. Al principio fue muy difícil encontrar el mercado adecuado para nuestro producto, pero ahora nos hemos convertido en pioneros dentro del espacio peer-to-peer (P2P).

DAVID: Increíble. Me parece que los mejores equipos siempre están compuestos por personas de diferentes nacionalidades.

ARTUR: Estoy de acuerdo.

DAVID: Ray, me encantaría escuchar más sobre cómo trabajar en el negocio de tus padres te ayudó a desarrollar tus habilidades como emprendedor.

RAY: Esa experiencia me convirtió en constructor. Creo que el mayor logro es construir algo para alguien y saber que impactaste su vida. Hace años, fui a Nueva Orleans después del Katrina y ayudé a construir una escuela después del huracán, eso ayudó a que la ciudad abriera de nuevo. Había tanto poder en ello. Por eso estamos construyendo escuelas en el mundo emergente. “Built with Bitcoin” es producto de eso. Mucha gente no cree en la justicia y el bien social. Nuestra meta es aumentar la riqueza total de la humanidad.

DAVID: ¿Y tú, Artur? Cuéntanos un poquito de tu historia.

ARTUR: Nací en Estonia, la tierra de Skype. De ahí viene mi experiencia en tecnología. He trabajado para diferentes startups de fintech en el pasado. Estuve haciendo integraciones con bancos y pasé 12 años en el área de tecnología de la información, trabajando en sitios web y aplicaciones móviles. Eventualmente, hice la transición con el lanzamiento de mi propia startup y producto, que es obviamente Paxful. Esos antecedentes nos ayudaron a crear Paxful con tecnología y estrategias de primer nivel.

DAVID: ¿Tienes alguna experiencia previa en startups, Ray?

RAY: Mi primera startup fue algo parecido a Groupon usando mensajes de texto SMS, que fue después de que me enseñara a mí mismo a usar una computadora a los 19 años. No funcionó porque los negocios no vieron el valor de la misma. En esa época, muchos americanos ni siquiera sabían cómo enviar un mensaje de texto. Luego me metí en el mundo de los ringtones (tonos de llamada), todo porque quería el tema de “Misión Imposible” sonando en mi teléfono [laughs]. Me fue bastante bien como para mantener a familia, pero antes de Paxful, tuve 11 startups fallidas. Incluso fui portero de un club nocturno durante un tiempo.

DAVID: Entre ustedes dos, parece que lo han intentado casi todo.

RAY: Sí. Ha sido un largo recorrido.

DAVID: Así que cualquiera que los conozca a ustedes dos, probablemente diría que son casi polos opuestos.

ARTUR: ¿Por qué alguien diría eso?

DAVID: Bueno, no es posible traducir el sarcasmo en un texto.

RAY y ARTUR: [laugh]

DAVID: Ok, nos limitaremos a decir que ustedes son diferentes y únicos, cada uno a su manera. ¿Cómo se conocieron ustedes? Cuéntenos cómo se cruzaron sus caminos.

RAY: Fue en la primera reunión de bitcoin a la que asistí en el Bitcoin Center de Nueva York. Lo tenían en el segundo piso de un viejo edificio del centro de la ciudad. Entré, miré a mi alrededor y un tipo se me acercó, se presentó y me dijo que él había organizado el evento. Dijo que quería presentarme a alguien, así que dije: “¿Por qué no?” Lo seguí y vi a un tipo alto y rubio sentado allí, frotándose las cejas [laughs]. Resulta que estaba desarrollando una aplicación. Había creado algo y estaba haciendo dinero con ello. Me impresionó muchísimo.

ARTUR: Cuando llegué a Nueva York en 2014, quería encontrar a “mi gente”. Ya estaba muy interesado en bitcoin y un amigo me habló de un evento que estaba preparando. Era una reunión para desarrolladores en el Bitcoin Center. Cuando conocí a Ray, nos dimos cuenta de que compartíamos los mismos puntos de vista e ideas. Ambos queríamos construir un producto mejor que los que ya existían. Queríamos ayudar a la gente a usar bitcoin.

RAY: Definitivamente establecimos un vínculo común inmediatamente. Nos volvimos a reunir dos días después y decidimos empezar algo juntos. Dijimos: “Ayudemos a bitcoin porque así podremos ayudar a la gente”. Muchas personas preguntan por qué no usamos otras criptomonedas. Es porque realmente creemos en bitcoin. Es como nuestro bebé.

ARTUR: En aquel entonces muchas de las aplicaciones de bitcoin no estaban hechas para todo el mundo. Queríamos ofrecer algo que fuera más fácil usar, algo que la gente normal y corriente pudiera utilizar. La idea era acercarnos a la gente y darles una mano. Por eso nos llevamos bien. Tenemos la misma visión. Incluso tenemos el mismo enfoque en el trabajo que estamos haciendo.

DAVID: Así que simplemente, todo se alineó. Ustedes estuvieron en el lugar correcto en el momento correcto.

RAY: Era nuestro destino.

DAVID: En primer lugar, ¿qué los hizo involucrarse con bitcoin? ¿Por qué bitcoin?

RAY: Hace mucho tiempo, escuché a alguien hablar de ello en Internet. Empecé a leer más sobre lo que era, pero al principio lo descarté porque se consideraba “el dinero de los nerds”.

ARTUR: [laughs]

RAY: ¡En serio, lo hice! Pero entonces aprendí cómo estaba ganando tracción y cómo realmente ayudaría al mundo. Tuve una visión. Fue como si Neo saliera de la Matrix. Y cuando estuve listo, bitcoin se convirtió en parte de mi vida. Cuando descubrí cómo podría ayudar a la humanidad, decidí reunirme con la gente y hablar de ello.

ARTUR: Una noche, conducía a casa con mi amigo de la universidad y me habló de un proyecto en el que estaba trabajando con un cliente en Europa. En lugar de recibir el pago mediante las transferencias bancarias habituales, le pagaban con bitcoin. Pensé: “¿qué es eso?” En ese entonces estaba muy ocupado con otros proyectos y creando sitios web para otros clientes, pero cuando se produjo el primer pico, me interesé. Estaba fascinado con el lado tecnológico de bitcoin. La volatilidad, la posibilidad de realizar transacciones como si fueran acciones, el hecho de que es accesible 24/7, y además, que puede utilizarse para hacer pagos. Bitcoin era y sigue siendo todo. Eso es lo que me mantiene interesado hasta el día de hoy.

DAVID: Creo que no hace falta decirlo, pero es muy evidente que ambos tienen una pasión genuina por lo que hacen.

ARTUR: Tienes que tenerla cuando estás resolviendo los problemas de tus clientes. Siempre tratamos a nuestros clientes con mucho esmero. Es necesario hacer todo con amor. Si lo haces, otras personas lo verán también.

RAY: Si vas a construir algo, necesitas pasión y entusiasmo. Necesitas creer que realmente vas a crear algo mejor de lo que ya era. He fallado muchas veces en el pasado y eso ha sido difícil. Tienes que creer en algo para poder conseguirlo. Si descubrieras algo que pudiera cambiar el mundo, ¿no te dedicarías completamente a ello? Elon puede quedarse con Marte. Nosotros queremos trabajar en la Tierra, aquí mismo.

Estas ideas no las estamos inventando nosotros. Estamos escuchando los problemas que existen dentro de nuestra comunidad y pensando en maneras de resolverlos. Es la pasión la que nos mantiene conectados a la gente.

DAVID: ¿Cómo todo eso les condujo a Paxful?

RAY: Queríamos contribuir al desarrollo de bitcoin. Las nuevas ideas vienen de fuera e inmediatamente pensamos en cómo podríamos traducir eso en un producto y cómo mejoraría el sistema. Empezamos con una compañía llamada EasyBitz, que era un procesador de pagos para comerciantes, pero no tuvo mucha acogida.

ARTUR: Nos dimos cuenta de que estábamos tratando de resolver un problema que no existía. El verdadero problema era encontrar una forma fácil de comprar bitcoin, pero no lo habíamos resuelto.

DAVID: ¿Cuál fue el punto de inflexión que les hizo darse cuenta del rumbo que querían tomar?

Un día, un amigo nos planteó la idea de usar tarjetas de regalo como método de pago para realizar transacciones con bitcoin y automáticamente se nos prendió el bombillo. Inmediatamente, Artur y yo hablamos de cómo podríamos escalar el proceso. Dijimos: “Construyamos este sistema”. En un fin de semana, lo diseñamos todo.

Queríamos hacerlo para que todos tuvieran la oportunidad de comprar bitcoin. La respuesta era escuchar a la gente y hacer las cosas que realmente ellos querían. Y hasta el día de hoy, seguimos escuchándoles.

Constantemente, la gente se acerca a nosotros para hablarnos de problemas y oportunidades. Hay cosas buenas y malas también. Por eso tenemos mucha confianza. Vamos y arreglamos lo que necesita ser arreglado.

DAVID: Encontrar un vacío en el mercado y llenarlo, ¿verdad?

ARTUR: Exactamente. Sabíamos que podíamos simplificar el proceso.

DAVID: Estoy seguro de que ustedes experimentaron muchos desafíos cuando recién comenzaron.

RAY: Oh, sí. No teníamos ni dinero ni usuarios. Nuestros primeros usuarios fueron nuestros amigos. La gente no estaba interesada en bitcoin en ese momento. Vimos la poca información que había disponible. No solo en los Estados Unidos sino en África, Asia y el resto del mundo.

ARTUR: Cuando estás en la fase de creación, tienes que esforzarte mucho. El alquiler de la ciudad de Nueva York es tan caro [laughs]. Ray y yo estuvimos sin hogar por un tiempo.

Ray: Así es. Los dos tomábamos turnos para dormir en el sofá de nuestros amigos.

DAVID: Vaya. Realmente, a ese punto debes creer firmemente en lo que estás haciendo.

ARTUR: Por supuesto. Tienes que seguir adelante.

¿Qué ven en el futuro cercano del bitcoin y las criptomonedas en general? ¿Cómo van a afectar la economía mundial en los próximos años?

RAY: Creo que las finanzas P2P habrán saturado el mundo en los próximos 10 años y que tendremos una economía mucho más libre en cuanto a dinero se refiere. Las finanzas impulsadas por la gente van a eliminar muchos de los obstáculos que existen hoy en día y crearán más unión. Estas van a crear riqueza para la humanidad.

ARTUR: Como dije antes, bitcoin lo es todo. No afectará la moneda fiduciaria, sino que trabajará junto con ella. Creo que vamos a ver a más gente usando bitcoin y encontrando su utilidad en la vida diaria.

¿Y cómo ven a Paxful siendo parte de esa visión?

RAY: Creo que Paxful estará liderando ese movimiento. De hecho, hemos llevado las riendas.

ARTUR: Así mismo. Continuaremos construyendo productos que solucionen los problemas financieros a los que se enfrenta la gente, ya sea enviando dinero a nivel internacional, intercambiando pagos, haciendo pagos en línea o incluso algo tan simple como hacer compras en línea. Vamos a permitir que los usuarios que, por cualquier razón, no tienen acceso a servicios bancarios, puedan formar parte del sistema financiero mundial.

RAY: Totalmente. Somos los pioneros. Gracias a blockchain y a esta increíble red en torno a bitcoin, podemos crear un sistema financiero impulsado por la gente.

DAVID: Genial. Y por último, ¿hay algún consejo que se darían a ustedes mismos cuando eran más jóvenes o a los jóvenes emprendedores que utilizan bitcoin para construir sus propios negocios?

ARTUR: Establece un objetivo. Piensa en lo que quieres lograr y sigue adelante. No dejes que cualquier distracción o error te detenga. Desglosa tu objetivo en hitos y celebra cada uno de esos logros. Y asegúrate de siempre estar feliz con lo que estás haciendo.

RAY: Cree en ti mismo. Tienes todas las herramientas necesarias para llegar al nivel más alto que puedas imaginarte. Eres valioso y estás preparado. Hay una tremenda oportunidad y va a llegar a ti. Llegará a todos ustedes y podrán alcanzar el nivel que deseen. Ustedes tienen todo lo que necesitan para lograrlo. Todo es posible.

DAVID: Muchas gracias, chicos. Siempre es un placer escucharles y recordarme a mí mismo por qué estamos todos aquí. Feliz de estar aquí en Paxful.

ARTUR: Estamos felices de que estés aquí también.

DAVID: Se lo agradezco.

RAY: ¡Prepárate, porque vienen grandes cosas este año!

—

