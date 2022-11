En los últimos años, Bitcoin (BTC) ha ganado una gran popularidad. Aunque es posible que ya estés al tanto, aquí hay algo que quizás no sepas: la mayoría de seguidores de bitcoin son adultos jóvenes. Cada vez hay más jóvenes que aprenden a invertir en bitcoin.

Empecemos dando un vistazo a estos datos de Paxful de 2021. El grupo que más utiliza Paxful tiene entre 25 y 33 años, con un 32.76% del tráfico total. Por su parte, los jóvenes de 18 a 24 años representan el 32.21% del total del tráfico. Esto significa que más del 64% de todo el tráfico de Paxful proviene de Millennials y Zoomers (conocidos como la Generación Z). Un informe del Blockchain Capital Blog también mostró que los adultos entre 18 y 34 años tienen el mayor conocimiento de BTC con una tasa del 90%.

Pero no estamos aquí para debatir qué tan popular es BTC, sino para hablar de por qué BTC es popular entre los adultos jóvenes. También hablaremos de cómo invertir en BTC y aprovechar esta tendencia. Si te interesa saber por qué BTC ha ganado muchos seguidores entre los jóvenes, continúa leyendo. Te lo desglosamos todo para que puedas entender mejor a estas dos generaciones.

Los motivos por los que los adultos jóvenes invierten en BTC

Existen muchos motivos por los que los adultos jóvenes invierten en esta criptomoneda. Entre ellos, las perspectivas económicas actuales y, por supuesto, las redes sociales.

Dominio de la tecnología

El primer motivo por el que los adultos jóvenes están más dispuestos a invertir en BTC es porque están más en sintonía con la tecnología. Para la mayoría de los Millenials y Zoomers, Internet fue inventado antes de que ellos nacieran. Esto significa que han aprendido a utilizar la web desde muy pequeños.

A menudo, el uso de las criptomonedas implica que los inversores deben estar familiarizados con la tecnología. A diferencia de la generación de los Baby Boomers, los Millennials y los Zoomers no suelen necesitar aprender a utilizar Internet o una nueva aplicación para empezar a invertir. En el mejor de los casos, lo más probable es que solo tengan que pulsar unos cuantos botones y comenzar a utilizar las criptomonedas en cuestión de minutos. Los adultos mayores probablemente tengan más dificultades para adaptarse a las criptomonedas debido a su tardía adopción de la tecnología.

No es de extrañar que los jóvenes estén en ventaja cuando se trata de invertir en BTC. No solo tienen más acceso, sino que la curva de aprendizaje es mínima o nula.

Falta de confianza en las instituciones financieras

Otro elemento de la creciente adopción de bitcoin por parte de esta generación, se basa en la falta de confianza de los adultos jóvenes en el sistema. Muchos de ellos nacieron durante las dificultades económicas de los años 90 y vivieron la Gran Recesión de 2007. Durante esta época, Wall Street y muchas instituciones financieras luchaban por mantenerse a flote. Esto puso a muchas personas en graves dificultades financieras. Muchos Millennials y Zoomers se vieron afectados por las consecuencias de estos duros acontecimientos económicos.

En respuesta, los adultos jóvenes tienden ahora a alejarse de Wall Street y de las instituciones bancarias centralizadas y, en cambio, buscan un nuevo sistema en el que puedan poner su confianza. Al fin y al cabo, BTC puede significar esperanza y cambio para las generaciones futuras.

Además, los estándares para ingresar al mundo de las criptomonedas son bajos, lo que las hace más accesibles para todos. Con la inversión de BTC, los adultos jóvenes quieren hacer frente a un sistema que ha obstaculizado a sus familias durante décadas. Simplemente quieren ver un cambio y esperan que BTC pueda serlo.

Accesibilidad

Las generaciones más jóvenes también pueden ser más propensas a invertir en bitcoin porque es más fácil incursionar en en la criptomoneda en comparación con las acciones o productos básicos específicos como el oro y el petróleo. Todo lo que necesitas para iniciarte en el mundo de las criptomonedas es una dirección de correo electrónico válida, un documento de identidad oficial (como una licencia de conducir) y acceso a Internet.

Invertir en acciones, en cambio, puede requerir mucho más esfuerzo. A menudo, hay que presentar documentación para abrir una cuenta de corretaje, y eso es solo la punta del iceberg. Luego está la inversión en oro y plata, que puede suponer un esfuerzo aún mayor, ya que hay diferentes vías de inversión. Este es un gran motivo por el que los adultos jóvenes están tan interesados en BTC: es más fácil y está al alcance de todos.

Redes sociales

Un estudio de la CNBC mostró que los Zoomers y los Millennials (de 18 a 34 años) son un 17% más propensos a recurrir a las redes sociales para investigar sus ideas de inversión en comparación al resto de la población. Esta estadística muestra claramente que cada vez más adultos jóvenes utilizan las redes sociales como recurso para invertir en BTC. En otras palabras, las redes sociales tienen un efecto significativo en las generaciones más jóvenes cuando se trata de inversión en criptomonedas. Con su creciente uso, es lógico que las redes sociales también desempeñen un papel importante en la inversión de BTC.

FOMO

Aunque hemos hablado de cómo las redes sociales afectan a los jóvenes que invierten en BTC, también es importante hablar de cómo el FOMO juega un papel importante. En el mundo de las criptomonedas, FOMO, abreviatura de “Fear Of Missing Out” (miedo a perderse algo), es una emoción que siente un inversor cuando le preocupa perderse posibles inversiones en criptomonedas.

Con el auge de las redes sociales en las generaciones más jóvenes, no es de extrañar que los adultos más jóvenes sientan el FOMO de las criptomonedas con más fuerza que los Baby Boomers. Los adultos jóvenes también pueden experimentar más FOMO debido a las historias de éxito de BTC que escuchan a través de las redes sociales.

Conocimientos financieros

El último motivo por el que las generaciones más jóvenes invierten más en criptomonedas es porque pueden tener más conocimientos financieros. Con el paso de los años, a medida que la deuda estudiantil en países como Estados Unidos asciende a un máximo histórico, las generaciones más jóvenes tienden a tener más ganas de hablar de dinero.

También han tenido más acceso a la educación financiera. Según un estudio, alrededor del 40% de los Millennials han recibido clases de educación financiera. Si bien solo el 16% de los Millennials se consideran financieramente preparados, otras fuentes podrían sugerir lo contrario. La comodidad que tienen los Millennials con sus finanzas podría indicar por qué están tan dispuestos a invertir en criptomonedas.

Consejos de criptoinversión para jóvenes

Ahora que hemos analizado por qué las generaciones más jóvenes están interesadas en BTC, profundicemos en cómo invertir en esta criptomoneda. Estos son algunos consejos que debes tener en cuenta al empezar a invertir:

No te dejes llevar por el entusiasmo

Entendemos que puede haber mucho entusiasmo alrededor de BTC. Sin embargo, a la hora de buscar cómo invertir en BTC, te recomendamos que no actúes por impulsos emocionales. Eso significa no caer en las tácticas del FOMO (miedo a perderse algo) ni en la euforia exagerada en torno a BTC. Mantén la cabeza fría y asegúrate de que todas tus inversiones en BTC sean sólidas. Hay personas que crean un excesivo entusiasmo a través de las estafas pump and dump, pero recuerda que debes analizar cada inversión en BTC y comprobar si el entusiasmo está justificado.

Haz tu propia investigación

Cuando inviertas en bitcoin, asegúrate de siempre investigar. Busca palabras clave como “cómo invertir en BTC”, “estafas de BTC” o “qué es BTC”. Esto te ayudará a aprender más sobre la inversión en BTC. La investigación siempre será tu aliada y puedes aprender mucho a través de las páginas educativas sobre bitcoin. Basta con que te tomes el tiempo necesario para sentarte y hacer la debida investigación a la hora de aprender a invertir en esta criptomoneda.

No gastes de más

Por último, pero no por ello menos importante, asegúrate de no gastar demasiado a la hora de invertir. Recomendamos que investigues cómo invertir en BTC, al igual que consejos de inversión de asesores en inteligencia financiera. Los asesores financieros suelen invertir entre el 5% y el 10% de su cartera en activos de alto riesgo como el BTC. Recuerda siempre este porcentaje a la hora de decidir cuánto vas a invertir.

La investigación es tu mejor aliada

Finalmente, investiga siempre si decides invertir en criptomonedas. Lo repetiremos una y otra vez: la investigación es tu aliada. No solo te ayudará a entender mejor el BTC, sino también a tomar las decisiones correctas de inversión. Habla con algunos Millennials, Zoomers y expertos sobre por qué les gusta tanto el BTC. Sea cual sea tu elección, hay muchas formas de invertir en bitcoin.

Y lo más importante, hay muchas maneras de entender por qué las generaciones más jóvenes tienen tanto interés por invertir: puede que haya algo que aprender de ellas. Ahora que ya sabes cómo invertir en BTC, las posibilidades son infinitas.

*El contenido de este artículo es solo para fines informativos. No debe interpretarse tal información u otro material como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo. Es necesario que verifiques independientemente los hechos y datos, hagas tu propia investigación y busques asesoramiento profesional antes de tomar cualquier decisión.