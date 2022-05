Cómo iniciar una disputa en Paxful

En los últimos años, el comercio de bitcoin se ha convertido en un medio utilizado por muchas personas para entrar al mundo de las criptomonedas. Después de todo, es relativamente fácil empezar y puedes hacerlo a tu propio ritmo.

En Paxful, ofrecemos a los usuarios una experiencia de comercio rápida y segura, dando libertad a los usuarios de comerciar con cualquier persona y desde cualquier lugar. Normalmente, las transacciones se llevan a cabo sin problemas, pero a veces un error o una incoherencia pueden hacer que el comercio se vea afectado.

¿Qué es una disputa?

Los usuarios que realizan transacciones en Paxful pueden disputar un comercio reciente, permitiendo que nuestros moderadores se involucren y traten de mediar entre las dos partes. En una disputa, cada usuario tiene la oportunidad de demostrar que ha cumplido con su parte del acuerdo.

Estos comercios complicados no son causas perdidas, a veces se trata simplemente de una falta de comunicación. Cuando esto ocurre, la intervención de un tercero a través de una disputa en Paxful puede ayudar a suavizar las cosas entre tú y tu socio comercial.

Aquí es cuando nuestro depósito en garantía se vuelve aún más importante. Si la disputa se da mientras el bitcoin está todavía en el depósito en garantía de Paxful, los moderadores pueden adjudicarlo a la parte que pueda demostrar su argumento.

Motivos para iniciar una disputa

Es importante saber cuándo puedes utilizar tu derecho como usuario de Paxful para disputar un comercio. Como comprador, debes considerar la posibilidad de iniciar una disputa cuando te encuentres con las siguientes circunstancias:

Cuando el vendedor no envía las criptomonedas incluso después de que se haya realizado el pago y se hayan enviado las pruebas según las instrucciones del vendedor

Si el vendedor deja de responder una vez que hayas transferido el pago

Cuando el vendedor viola los Términos de servicio

Los vendedores, por su parte, deben considerar la posibilidad de iniciar una disputa en estas situaciones:

Cuando tu socio comercial marca el comercio como Pagado pero se niega a responder tus mensajes

pero se niega a responder tus mensajes Si el comprador insiste en que realizó el pago pero tú no lo has recibido

Cuando el comprador viola los Términos de servicio

Cómo iniciar una disputa en Paxful

Si te encuentras en una situación similar a las mencionadas anteriormente, puede que sea el momento de iniciar una disputa. Sigue estos pasos para comunicar eficazmente tu versión de la disputa.

En el chat de comercio, haz clic en Disputa Selecciona un motivo de los que aparecen en la lista y utiliza el cuadro de texto para dar una descripción más detallada del problema Haz clic en Iniciar disputa Un moderador te enviará un mensaje a través del chat de comercio Proporciona al moderador toda la información y las pruebas que puedas. Estas pueden ser: Recibo de la transacción

Captura de pantalla de la confirmación del pago

Grabación de video o de la pantalla que demuestre que el pago fue realizado

Recibos originales (electrónicos o impresos) que demuestren la propiedad de las tarjetas de regalo

Cualquier prueba adicional que el moderador considere

Mientras tanto, evita saturar el chat de comercio con más mensajes. Entendemos que puede ser un momento frustrante para ti, pero llenar el chat de mensajes únicamente dificultará que el moderador pueda revisar el historial del mismo.

¿Y luego qué sucede?

El moderador se tomará el tiempo necesario para evaluar todas las pruebas aportadas por ambas partes. Este evaluará las disputas leyendo primero los términos del comercio, ya que estos serán la base del acuerdo. Otros factores que el moderador tendrá en cuenta son las instrucciones del vendedor, los registros del chat en vivo, los comentarios de los usuarios, el historial de comercio y los datos recopilados de acuerdo con la Política de privacidad de Paxful.

A partir de este momento, lo único que queda es esperar. Es posible que tengas la tentación de enviar un correo electrónico al servicio de soporte, pero ten por seguro que todas las disputas se atienden tan pronto son recibidas. Teniendo en cuenta la cantidad de pruebas que se presenten y las circunstancias del comercio, los moderadores pueden tardar hasta tres semanas en resolver las disputas.

Cancelar una disputa

En algunos casos, los implicados pueden resolver el problema entre ellos. Para estas situaciones, cancelar la disputa es el siguiente paso para que ambos puedan seguir adelante.

Afortunadamente, es un proceso sencillo, independientemente de que hayas presentado la disputa en calidad de vendedor o comprador. Si eres el vendedor, debes hacer clic en Enviar para finalizar la disputa. Si eres el comprador, debes hacer clic en Cancelar.

Si las partes no pueden llegar a un acuerdo, la mejor manera de resolver una disputa de manera justa y eficiente es esperar la decisión del moderador. Los moderadores de Paxful tienen la experiencia y el conocimiento cuando se trata de resolver estas disputas, así que es importante confiar en su decisión.

Perder una disputa

Siendo realistas, habrá ocasiones en las que las disputas no funcionen de la manera que esperabas. Si pierdes una disputa, intenta recordar que el moderador solo puede trabajar con la información que se le proporciona. Si las pruebas que has aportado no te favorecen, el moderador tendrá que decidir en tu contra.

Por lo general, los motivos más comunes para perder una disputa son los siguientes:

No hay pruebas suficientes que demuestren tu caso

Evidencias inválidas

Los motivos alegados son vagos

Las bases de la disputa son imprecisas o inválidas

Ten en cuenta que no todas las disputas entran estrictamente en estas categorías. También debes recordar que los moderadores pueden revisar tu historial de comercio. Los moderadores solo lo harán para ver si alguna de las partes sigue con frecuencia las instrucciones y los acuerdos del comercio y para ver si has estado involucrado en más de una transacción que haya llevado a una disputa similar.

Comercio peer-to-peer seguro

La seguridad es un aspecto muy importante de la plataforma de comercio de Paxful. Los comerciantes necesitan una forma de mantener a salvo el dinero que tanto esfuerzo les cuesta ganar. Este sistema de disputa, junto con nuestros servicios de depósito en garantía, permite a los comerciantes el acceso a todo esto, haciendo que el comercio sea rápido, fácil y seguro para todos.