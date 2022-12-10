بالإضافة إلى العملات المشفرة، يوجد ابتكار آخر يسمى العقود الذكية تعمل في عائلة من تقنية البلوك تشين. إنها تفسح المجال لأعمال ورقية أقل، واتفاقيات أكثر ضمانًا وموثوقية، ومعاملات موثوقة بين الأطراف المعنية. ولكن قبل مناقشة كيفية القيام بكل هذا، دعنا أولاً نلقي نظرة على ماهيتها.

ما هو العقد الذكي؟

شارك عالم العملات المشفرة الأمريكي نيك سابو لأول مرة مفهوم العقود الذكية في عام 1994 – قبل خمسة عشر عامًا من ظهور البيتكوين. ومع تسارع الوتيرة حتى اليوم؛ أصبحت مشهورة للغاية بين العملات المشفرة و البلوك تشين.

العقد الذكي هو “تطبيق أو برنامج يعمل على البلوك تشين” وهو مصمم لأداء الإجراءات الضرورية وفقًا لشروط الاتفاقية تلقائيًا. إنه بمثابة اتفاقية أو عقد نموذجي يُستخدم لشراء أو بيع العقارات أو السيارات، وتبادل الأموال، وغير ذلك الكثير — ولكن في شكل رقمي .

في مجال البلوك تشين، تتم كتابة العقود الذكية كرموز. هذه الرموز، إلى جانب شروط وأحكام العقد، متاحة للجمهور في سجل موزع لامركزي يسجل المعاملات أو الكتل.

عندما يتم تشغيل الحدث المحدد أو تاريخ الانتهاء في العقد الذكي، سيظهر الرمز أو الاتفاقية. في الواقع، الإيثريوم هو أول بلوك تشين يستضيف العقود الذكية وينفذها – والتي تم إجراؤها داخل الجهاز الظاهري للإيثريوم (EVM). يوفر EVM وقت تشغيل سيؤدي إلى تنفيذ الرموز أو الاتفاقية المكتوبة في العقد.

ثلاثة أجزاء رئيسية من العقد الذكي

مثل أي عقد أو اتفاقية أخرى، يشتمل العقد الذكي على ثلاثة مكونات مهمة – الموقعون والموضوع والشروط. دعونا نتعرف على كل منها بإيجاز.

الموقعون – سيتعين على جميع الأطراف المشاركة في الاتفاقية وضع توقيعهم الرقمي على العقد الذكي، لأن ذلك يعني موافقتهم أو عدم موافقتهم على الشروط والأحكام المنصوص عليها فيه. موضوع الاتفاقية – يشير هذا إلى موضوع العقد أو غرضه. يمكن أن تكون سيارة أو عقارات أو سجلات طبية، على سبيل المثال لا الحصر. الشروط المحددة – يجب أن تكون هذه الشروط محددة وواضحة وتشمل جميع القواعد والعقوبات والمكافآت المرتبطة بالاتفاقية المذكورة.

ما آلية عمل العقود الذكية؟

ذكرنا سابقًا أن هذه التقنية تعمل مثل أي اتفاقية أخرى ولكن بشكل رقمي وأكثر موثوقية. لسوء الحظ، يتعرض الأشخاص أحيانًا للنصب أو الخداع من قبل شركائهم في التداول أو المعاملات – وهذا أحد الأشياء العديدة التي تهدف العقود الذكية إلى إصلاحها.

تسهل العقود الذكية الاتفاقات “غير الموثوقة”، مما يعني أن الأطراف المعنية لا يتعين عليهم معرفة بعضهم البعض لبناء الثقة. يمكن لكل طرف أن يبرم التزامات أو اتفاقيات من خلال البلوك تشين، والتي ستضمن عدم سريان العقد دون استيفاء الشروط المذكورة.

لن تكون هناك حاجة إلى أي جهات خارجية أو وسطاء لإبرام العقد وتأمينه، مما يعني أنه أخطاء بشرية أقل وتكاليف تشغيل أقل.

ما فوائد العقد الذكي؟

ناقشنا سابقًا كيف تسهل العقود الذكية المعاملات غير الورقية والموثوقة، دعونا نلقي نظرة على المزايا التي يمكن أن تقدمها لك.

الكفاءة والراحة

قد يكون التعامل مع المستندات يدويًا أمرًا مملاً ويستغرق وقتًا طويلاً. هناك أيضًا مخاطر محتملة تتمثل في فقدان مستنداتك أو سرقتها إذا لم يتم الاحتفاظ بها في وحدة تخزين مؤمنة جيدًا. باستخدام العقود الذكية، يتم تسجيل المستندات والبيانات الأساسية الأخرى رقميًا، مما يجعل تتبع السجلات أسهل وأكثر كفاءة.

الثقة والتحكم الكامل في الاتفاقية

يتم الاحتفاظ بمستنداتك في سجل مشترك وآمن – وليس في خزانة أو خزنة شخص آخر. لا يلزم إبرام العقود الذكية أو مراقبتها من خلال وسطاء، مما يعني أن لديك تحكم كامل في الاتفاقية. تضمن البلوك تشين أيضًا أن جميع البيانات المقدمة من كلا الطرفين دقيقة.

نتيجة مضمونة

يمكن أن تعمل العقود الذكية أيضًا كخدمة ضمان تحتفظ بالمال وحقوق الملكية في نظام آمن وآلي لحين الوقت المتفق عليه من قبل الأطراف المعنية. على سبيل المثال، يمكن برمجتها بوظائف وسيط، وتعمل بمبدأ “if-then (بما أن-إذًا)”.

على سبيل المثال، بما أن أكمل مشتري العقارات الدفع للعقار، إذًا سيقوم مالك العقار بالتخلي عن الملكية والمفاتيح للمشتري.

سلامة وأمان قوي

مع العقود الذكية، يتم تشفير اتفاقيتك. حيث تستخدم تشفيرًا معقدًا، بحيث لا يمكن الوصول إليه بسهولة ويصعب للغاية اختراقه.

فعالية التكلفة

لا تحتاج العقود الذكية إلى وسطاء – لا وكلاء عقارات أو مستشارين ماليين أو كتاب عدل أو أطراف ثالثة محتملة أخرى. هذا يعني أنك لن تضطر إلى دفع الكثير لمقدمي الخدمات هؤلاء.

حالات استخدام فعلية للعقود الذكية

مع تقدم التكنولوجيا على مر السنين، بدأت تظهر المزيد والمزيد من حالات الاستخدام الفعلي للعقود الذكية. فيما يلي بعض الحالات التي ربما تكون قد سمعت عنها بالفعل:

العملات الرمزية غير القابلة للاستبدال وألعابها

العقود الذكية و العملات الرمزية غير القابلة للاستبدال يتلازمان مثل آيس كريم الفانيليا وفطيرة التفاح. وهي تُكمل بعضها البعض جيدًا لدرجة أن العديد من العملات الرمزية غير القابلة للاستبدال اليوم تطبق العقود الذكية في نظامها الشامل – بما في ذلكالألعابوالمعارض الفنية والتجميع والمزيد.

هناك طريقتان رئيسيتان يتم من خلالهما دمج العقود الذكية في العملات الرمزية غير قابلة للاستبدال والعكس صحيح.

الأول هو أنه يمكن تضمين العملات الرمزية غير القابلة للاستبدال في العقود الذكية. وهذا يعني بشكل أساسي أن العقد الذكي يمتلك عملة رمزية غير قابلة للاستبدال NFT ويمكن نقله إلى مستخدم آخر عند استيفاء القواعد والأحداث في العقد الذكي.

والثاني هو العكس: تضمين العقود الذكية المضمنة في العملات الرمزية غير القابلة للاستبدال، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى الأصول داخل NFT. لنفترض أن هناك أغنية داخل NFT وهي مضمنة في عقد ذكي. للوصول إلى الأغنية، سيتعين على الشخص دفع المبلغ المحدد في العقد الذكي. ومع ذلك، فهذه عملية ستحدث على الأرجح في الخلفية عندما يضغط المستخدمون على تشغيل تطبيقاتهم.

أدت الشراكة بين العملات الرمزية غير القابلة للاستبدال والعقود الذكية إلى العديد من المشروعات الناجحة، بما في ذلك ألعاب البلوك تشين وأسواق NFT مثل OpenSea.

القطاع القانوني

واحدة من أكثر حالات استخدام العقود الذكية إثارة للاهتمام هي في القطاع القانوني، حيث توفر بديلاً محتملاً للمحامين أو غيرهم من الوسطاء الخارجيين الذين يتوسطون في التعاقدات التجارية. قد تعني العقود الذكية تطويرًا حقيقيًا في هذا المجال، مما يقلل التكاليف اللازمة لإجراء معاملة.

في الواقع، بدأت بعض الولايات الأمريكية بالفعل في السماح باستخدام العقود الذكية وتكنولوجيا البلوك تشين في القطاع القانوني (في جوانب معينة). على سبيل المثال، تسمح كاليفورنيا بإصدار تراخيص الزواج باستخدام تقنية البلوك تشين وتسمح ولاية أريزونا بإنشاء اتفاقيات قانونية قابلة للتنفيذ باستخدام عقود ذكية.

العقارات

على غرار حالة استخدامها في القطاع القانوني، فإن العقود الذكية لديها القدرة على لعب أدوار مهمة في العقارات. بدون الحاجة إلى وسيط، يمكن خفض التكاليف عن طريق إلغاء الرسوم الإضافية مثل رسوم الإغلاق، ورسوم الوسيط، ونقل الملكية. أيضًا، عندما يتم ترميز أجزاء من الممتلكات، يمكن أن تتم جميع عمليات حفظ السجلات في العقود الذكية، مما يوفر الوقت والمال لكلا الطرفين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يقلل من حاجز الدخول للاستثمار عن طريق تعزيز الملكية الجزئية للأصول.

وسائل التواصل الاجتماعي

إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجه وسائل التواصل الاجتماعي اليوم هي مسألة الخصوصية. معظم المنصات مركزية، مما يجعل التحكم في جميع معلوماتك يخضع لكيان واحد. مع توفر منصات الوسائط الاجتماعية مثل Steemit الآن، من السهل أن ترى أن هناك الكثير من الإمكانات للعقود الذكية في هذا المجال أيضًا.

Steemit هي عبارة عن منصة وسائط اجتماعية قائمة على البلوك تشين تتيح للمستخدمين كسب المال عن طريق التصويت وإنشاء محتوى عالي الجودة. وهي تستخدم عملة تسمى Steem (ستيم)، والتي يمكنك شراؤها وبيعها في بورصات العملات المشفرة أو كسبها عن طريق إنشاء المحتوى والتصويت عليه على المنصة.

تستخدم Steemit العقود الذكية بطريقتين رئيسيتين:

Steem Power – هذا هو أساس نظام التصويت بأكمله. كلما زادت قوة ستيم، كان تصويتك أقوى. كلما كان تصويتك أقوى، زاد تأثيرك على المنصة.

– هذا هو أساس نظام التصويت بأكمله. كلما زادت قوة ستيم، كان تصويتك أقوى. كلما كان تصويتك أقوى، زاد تأثيرك على المنصة. دولارات ستيم – هذه أداة شبيهة بالديون تعدك بقيمة 1 دولار أمريكي من الستيم في وقت ما في المستقبل.

تعمل كل هذه الميزات معًا لإنشاء نظام شامل يشجع على المحتوى عالي الجودة.

تصفح الويب

على غرار حالة استخدامها على وسائل التواصل الاجتماعي، تقدم العقود الذكية في تصفح الويب تجربة أكثر ثراءً عندما يتعلق الأمر بدعم المبدعين الذين نحبهم.

قامت متصفحات الويب مثل Brave بهذا الفعل من خلال إنشاء متصفح بمحفظة مدمجة يمكن للأشخاص استخدامه لإرشاد منشئي المحتوى المفضلين لديهم. تم تصميم Brave لإعطاء المزيد من القوة للمبدعين بدلاً من شركات الإعلان التي تأخذ جزءًا من المال.

في هذا المتصفح، هناك نوعان من العقود الذكية قيد الاستخدام:

السياسة في العقد الذكي (PSC) – هذا هو العقد الذكي المسؤول عن التحقق من طلبات الدفع وإعداد فواتير مكافآت المستخدمين.

– هذا هو العقد الذكي المسؤول عن التحقق من طلبات الدفع وإعداد فواتير مكافآت المستخدمين. الرصيد العقد في الذكي (FSC) – يتلقى هذا العقد الذكي الأموال ويسحبها للحملات.

يعمل هذان العقدان الذكيان معًا على إنشاء نظام شامل يوفر تجربة تصفح أكثر إمتاعًا للكثيرين – كل ذلك دون الحاجة إلى أدوات حظر الإعلانات.

وبعبارة مختصرة

تعمل العقود الذكية مثل اتفاقية رقمية – ولكنها أكثر دقة وكفاءة وأرخص وأسرع. وهي مضمونة بمبدأ “بما أن – إذًا” الذي يشير إلى متى يجب المضي في الاتفاقية أو إنهائها.

إذا تبنت الكثير من المجالات والشركات عقودًا ذكية في المستقبل، فستكون المعاملات والاتفاقيات، بالإضافة إلى تخزين البيانات ومشاركتها، أكثر أمانًا وموثوقية في السنوات العديدة القادمة.

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