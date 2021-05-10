ليس سراً أنه منذ ظهور العملات المشفّرة، كانت بيتكوينالأكثر تقدّماً في عالم المال هذا. ومع ذلك، لطالما كانت إيثريوم قريبة منها واحتلت المركز الثاني بثبات.

خلال السنوات القليلة الماضية، قطعت إيثريوم خطوات جادة في حركة الأسعار والابتكارات. تعمل غالبية بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، التطبيقات اللامركزية (dApps) والتوكن غير القابلة للاستبدال (NFTs) على على مستوى أعلى من إيثريوم بلوك تشين. وقد تسبب ذلك مؤخراً في ارتفاع سعر إيثريوم بشكل أسرع من بيتكوين. ومع تزايد التوقعات لأسعار إيثريوم، والاهتمام المتصاعد بها من مؤسسات مهمة، ونشاط إيثريوم 2.0 المثير، والانتقال الكامل إلى نظامPoS، يبدو أن العملة قد ضمنت مكانة جيدة في المستقبل.

هذا يطرح السؤال التالي: هل ستكون قيمة إيثريوم أكبر من قيمة بيتكوين؟

أهم الاختلافات الأساسية بين إيثريوم وبيتكوين

قبل أن نتعمق في سؤالنا الرئيسي، دعونا نتحدث عن الاختلافات بين هاتين العملتين الرائدتين.

أحد أهم الاختلافات بينهما هو الغاية من إنشائهما. بالرغم من ثورية ظهورها، فإن بيتكوين لديها نطاق محدود للغاية من حالات الاستخدام. وفقاً لساتوشي ناكاموتو، مبتكر بيتكوين الغامض. تم تصميم بيتكوين لتكون نظاماً نقدياً إلكترونياً من شخص إلى شخص، ومع تزايد عدد المعتمدين والتجار الذين قاموا بتبنّي بيتكوين كنوع جديد من المال، يمكننا القول بأن بيتكوين قد حققت أهدافها ضمن هذا الإطار إلى حدّ ما.

على الرغم من أنه انتقال صادم من العملات النقدية، فعندما تفكّر بالأمر، تجده نظاماً يعمل بشكل مشابه تماماً للدولار والجنيه الاسترليني. إنه موجود في حساباتنا المصرفية، لكنه كنظام بذاته، لا يمكننا فعل الكثير به سوى إنفاقه.

من ناحية أخرى، فإن إيثريوم بعيدة كل البعد عن كونها مجرد عملة مشفّرة. من خلال دعم برامج استخدام العقود الذكية_ على بلوك تشين والتي يمكن أن تنفّذ ذاتياً عند استيفاء الشروط، تمكّن مطوّرو إيثريوم من خلق وظائف أكثر تقدماً من مجرد إرسال واستلام العملة المشفّرة. تسمح الشبكة باستضافة مشاريع DeFi وإنشاء dApps.

سمحت بعض مشاريع DeFi بإنشاء عملات مستقرة وقروض تشفير واستراتيجيات استثمار متقدّمة. أحد الأمثلة الممتعة والخاصّة على dApp الذي يتم تشغيله على إيثريوم بلوك تشين هو Crypto Kitties، حيث يمكن للمستخدمين جمع القطط الرقمية وتربيتها وبيعها. مثال آخر هو NBA Top Shot، وهو نظام أساسي قائم على بلوك تشين يسمح لك بإنفاق الأموال لجمع اللحظات الرقمية للاعبي NBA المفضّلين لديك عن طريق فتح باقات رقمية. لديك بعد ذلك خيار الاحتفاظ بهذه اللحظات في مجموعتك أو بيعها في السوق. لديك بعد ذلك خيار الاحتفاظ بهذه اللحظات في مجموعتك أو بيعها في السوق. تُسلّط هذه الأمثلة المميزة الضوء على ابتكار إيثريوم بلوك تشين، وهو من أسباب حماسة الناس لما يمكن أن تقدّمه هذه العملة المشفّرة.

هناك اختلاف كبير آخر بين هاتين العملتين، وهو آليات إجماع واختلاف الآراء الخاصة بهما. مع أن إيثريوم تنتقل حالياً إلى نظام PoS من آلية (PoW) فإنهما تستخدمان معاً ذلك الأخير في وقت كتابة هذا التقرير.

كما نعلم جميعاً الآن، كانت PoW آلية إجماع ثورية جاءت جنباً إلى جنب مع ظهور بيتكوين في عام 2009. هذا ما يحافظ على أمان سجل التوزيع، وهو مكوّن مركزي لتكنولوجيا بلوك تشين. باستخدام المعدّنين والطاقة الحسابية على شكل كهرباء، تتحقق آلية PoW من منظومة الكتل وتضيفها إلى بلوك تشين وتضمن أن توافق الشبكة بأكملها على محتويات سجل التوزيع.

تهدف Proof-of-Stake، القادمة إلى إيثريوم 2.0 ، إلى تحسين PoW أكثر من خلال تسهيل الدخول إليها، وجعل التعدين أكثر لامركزية، وتحديث الشبكة لتحسين قابلية التوسع. ومع ذلك، حتى إصدار إيثريوم 2.0، فلا توجد طريقة لمعرفة مدى فعالية هذه الآلية الجديدة حقاً.

ببساطة، إنهما نوعان مختلفان تماماً من العملات المشفّرة: تم اختراع بيتكوين للتداول بها، وبالرغم من أن إيثريوم يمكنها أن تفعل الشيء ذاته، فقد تم إنشاؤها أيضاً كمنصّة حوسبة توفّر لغة برمجة نصية للعقود الذكية.

إيثريوم: أكثر من مجرّد عملة مشفّرة

الشيء الذي لا يدركه الكثير من الناس هو أن إيثريوم عبارة عن شبكة حوسبة ضخمة. نفترض أن شركة ما قررت أنها تحتاج إلى حل ما على بلوك تشين. في هذه الحالة، يمكنهم توظيف مبرمج لبناء شيء ما على المنصة.

هذا يعني أنه على الرغم من إمكانية التعامل مع إيثريوم كعملة مشفّرة، إلا أن هناك ذلك الجانب الآخر تماماً لها مع مجموعة استخدامات خاصة بها. مثلاً، إذا كانت حكومة معينة تفكر بوضع قيود على العملات المشفّرة نظراً لقلقها المتزايد من تخمين مواطنيها لشيء لا تستطيع هي فهمه. يمكنهم حظر استخدام إيثريوم، التوكن الأصلي على إيثريوم بلوك تشين، ولكن لا يمكنهم فعل أي شيء تجاه الأشخاص الذين يستخدمون إيثريوم كشبكة حوسبة. سيظل الأشخاص قادرين على استخدام منصة إيثريوم لأشياء مثل خدمات الدفع وإنشاء dApps.

لماذا لا نستطيع أن نكون اصدقاء؟

الضجة التي أثارتها إيثريوم مؤخراً لا شك بها، خاصة مع وصول سعرها إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. ومع ذلك، وحتى إصدار إيثريوم 2.0، لم تكن توجد طريقة لمعرفة كيفية أدائها في المستقبل. حالياً، لا تزال هناك شكوك حول قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية لدعم التحويلات، لذلك سيتعين علينا الانتظار ومعرفة ما إذا كان بإمكانها القيام بذلك.

من حيث السعر، من الممكن جداً أن تستمر إيثريوم في التفوق على بيتكوين، رغم أنها لا تدرك تماماً فوائد الشعبية المتزايدة لتطبيقات DeFi والتوكن غير القابلة للاستبدال NFTs. ولكن أين يترك ذلك إيثريوم في السباق ضد بيتكوين؟ حسناً، بالنظر إلى قيمتهما السوقية المتراكمة، فلا تزال أقل بكثير من بعض أكبر الشركات في العالم. وهذا يعني بأن السوق تتّسع لهما معاً، وفي المستقبل المنظور، من غير المحتمل أن تتفوق إيثريوم على العملة المشفّرة ذات القيمة السوقية الأعلى.

بغضّ النظر عمّا يُقال، نحتاج إلى التفكير في سبب المقارنة بين العملتين. من الطبيعي تماماً مقارنة أفضل اثنين من أي شيء، سواء في الرياضة، الأفلام، وبالتالي، العملات المشفّرة. حتى الآن، تم اعتبار عملة بيتكوين الملكة على جميع العملات المشفّرة. ومع ذلك، كان من الصعب تجاهل قيمة إيثريوم.

الشيء المهم الذي يجب معرفته، هو أنهما نوعان مختلفان من العملات المشفّرة. فكّر في بيتكوين على أنها “توكن للعملة” وإيثريوم على أنها “توكن للمرافق والمؤسسات” إنهما وجهان مختلفان تماماً لنفس العملة. من الجدير بالذكر أيضاً أنه عندما يرتفع سعر أحد العملات المشفّرة، فقد تتبعه الأخرى. هذا لأنه عندما يرتفع سعر إحداها، يمكن أن تزداد ثقة الجمهور في العملات المشفّرة أيضاً، لذلك ربما يمكنك أخذ ذلك بعين الاعتبار عند النظر في توقع أسعار إيثريوم.

مكن للناس الاستثمار والتداول بهاتين العملتين على حد سواء مع الاستمرار في الحصول على ما يحتاجون إليه. لذا، في هذا الوقت، وبدلاً من السؤال: “هل إيثريوم أفضل من بيتكوين؟” يمكننا أن نسأل أنفسنا: “أيهما أكثر منطقية بالنسبة لي كمستثمر أو متداول؟”

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